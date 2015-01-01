Заповеди счастливого человека Изданы мемуары директора трёх прикамских бумкомбинатов

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Александр Скочилов в разные годы возглавлял Вишерский, Пермский и Краснокамский целлюлозно-бумажные комбинаты. В контексте такой биографии заголовок «Бумажная промышленность — моя судьба» звучит уже не совсем казённо. Историки и архивисты наверняка заинтересуются этой книгой, ведь в ней содержатся живые воспоминания о том, как жили люди на протяжении чуть ли не всего ХХ века.

Жизнь Александр Алексеевич прожил очень трудную: остался сиротой в 11 лет, рано начал работать, помогал матери поднять младших братьев и сестёр, был призван на фронт, служил в авиационном полку, совершил 32 боевых вылета на бомбардировщике.

Книга состоит из трёх частей, и самая живая — первая, состоящая из воспоминаний Скочилова, написанных для внуков. Как и все мемуары очень пожилых людей, вспоминающих своё детство, этот текст написан эмоционально и трогательно.

Чувствуется, что детство Скочилова, босоногое в буквальном смысле, повлияло на всю его жизнь. В эпизоде «Валенки, валенки», где он рассказывает, как в 1948 году отдал валенки жены молодой работнице комбината, чтобы она могла ходить на учёбу, возникает прямая перекличка с одним из первых воспоминаний, относящимся к 1931 году, — «Босиком по снегу».

Вторая часть книги называется «48 лет в строю бумажников», и это название говорит само за себя. В лучших традициях советского производственного романа, где хорошее борется с лучшим, Скочилов и его коллеги яростно спорят, нужно ли устанавливать буммашину номер семь или комбинату она не по карману и лучше её продать. Но удивительно, что и в этом разделе мемуаров «трижды директора» гораздо больше человеческого, чем производственного. Да, агрегаты для производства гофротары чрезвычайно волнуют ответственного руководителя, но не меньше (а может, и больше) его волнует чистота в липовой аллее, ведущей к проходной комбината, самодеятельный хор рабочих и заводская футбольная команда.

В доказательство этого в третьем разделе книги, в котором собраны воспоминания знакомых Скочилова, много говорится о том, что, когда он приезжал на новое место работы, он первым делом разбивал клумбы и устанавливал урны для мусора.

Судя по книге, Александр Скочилов был человеком очень скромным, никогда не стремился к чинам и богатству. С трогательным простодушием он рассказывает о единственной заграничной поездке — в Париж; о том, как побывал в тамошнем оперном театре, в Лувре, в Версале… Но больше всего в той поездке взволновала его встреча с соотечественником, оказавшимся на Западе в 1943 году, боящимся возвращения на родину и страдающим от ностальгии.

За всю жизнь, большую часть которой он был руководителем производства, Александр Скочилов скопил денег на 10 соток земли в окрестностях Краснокамска, где они с женой поставили домик шесть на четыре метра и баньку, посадили фруктовые деревья, кустарники. Эта скромная дачка стала его главной отдушиной в старости.

Трудно передать, как Александр Алексеевич переживал развал любимых комбинатов, в развитие которых вложил не только труд, но и душу. Банкротство Вишерского ЦБК, приватизация Краснокамского… Об этом в его мемуарах — немало горьких страниц. И всё же он считает себя счастливым: «Говорят, чтобы стать счастливым, надо построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Эту заповедь я исполнил: построил дом, посадил бессчётное количество деревьев, вырастил двух хороших сыновей. Я счастливый человек!»

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