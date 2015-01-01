О людях и их еде Издана книга, из которой любой может узнать рецепты любимых блюд известных пермяков

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«Время еды» — не просто ещё одна роскошно изданная «книга о вкусной и здоровой пище». Здесь, конечно, множество кулинарных рецептов с фотографиями, провоцирующими обильное слюноотделение. Но не меньше, чем о еде, здесь говорится о людях, которые этими рецептами делятся. И люди-то всё непростые: то владелица косметологической клиники, то известный шоумен.

Так, генеральный директор курорта «Усть-Качка» Мария Мурыгина готовит телячьи щёчки с пшеничной кашей и белыми грибами, и блюдо у неё получается просто роскошное: выглядит аппетитно, как в очень хорошем ресторане. Ольга Дылдина, основатель известной в Перми гастрономической «Лавки домашней еды», вместе с шеф-поваром Андреем Шурминым раскрывает секрет судака с вялеными томатами и пряными травами. Ну, здесь успех обеспечен: всё-таки готовят профессионалы.

Уху по-боярски представляет хозяйка салона эксклюзивных штор «Итель Дизайн» Василиса Суятина; блюда из рыбы предпочитает и актёр Александр Смирнов — в его исполнении в книге представлены закуска из лосося и севиче из овощей; галеристка Марина Фельдблюм объясняет, как эстетично подать к столу домашние соленья, а региональный директор сети «Иль де Ботэ» Татьяна Хондкарян с мужем Гургеном делятся рецептами трио тартаров и запечённых устриц.

Как положено кулинарной книге, издание состоит из глав «Завтрак», «Обед» и «Ужин». Судя по подзаголовку — «Кулинарная книга. Выпуск первый», — издательство «МилаМедиаГруп» не намерено на этом останавливаться. Известных пермяков, которые хорошо готовят, «за бортом» осталось немало.

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