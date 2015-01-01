Дурак дураку рознь В Пермском театре кукол состоялась премьера авторского спектакля Аси Галимзяновой

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В двух пермских театрах идут два спектакля по мотивам книги Саши Соколова «Школа для дураков». Трудно найти более выразительный пример того, как одно и то же литературное произведение может стать основой для принципиально разных произведений театральных!

Фото: Анна Гилёва

«Школа для дураков», поставленная Максимом Соколовым в Пермском ТЮЗе, — история о тоталитаризме и подавлении. На премьере в кулуарах зрители делились восхищением по поводу того, откуда столь молодой режиссёр мог узнать, как он мог прочувствовать давящую атмосферу «совка». Несколько абсурдистский спектакль, демонстрирующий гримасы казённого образования, проникнут чувством безысходности и бессмысленности существования. Для Максима Соколова самыми важными в тексте его однофамильца оказались проблемы советского общества 1970-х годов, за описание которых книга Саши Соколова считалась антисоветской.

Представленный недавно спектакль Театра кукол «Как ты думаешь, Леонардо?» — его полная противоположность.

«Как ты думаешь, Леонардо?» — моноспектакль актрисы Аси Галимзяновой. Как справедливо поведал зрителям на премьере худрук театра Дмитрий Вихрецкий, Ася здесь выступила как драматург, режиссёр, художник-постановщик и, собственно, актриса. Это полностью авторский спектакль. Впервые он был показан на конкурсе моноспектаклей «МоноFest» в мае 2016 года, где стал лауреатом II степени. Сейчас, почти год спустя, он был представлен как полноценная театральная постановка — с декорациями, реквизитом и так далее, вошедшая в постоянный репертуар малого зала театра.

Ася Галимзянова в своём спектакле не затрагивает политических и социальных проблем. Её рассказ — о внутреннем мире ребёнка, о «вечных» вопросах, которые он задаёт себе, мирозданию и своим воображаемым друзьям — Пушкину и Леонардо, портреты которых висят в классе. То, что ученик пятого «У» класса Такой-то страдает раздвоением личности и говорит о себе «мы», — лишь приём, который позволяет актрисе, как раньше — писателю, обострить, довести до состояния парадокса все те проблемы и противоречия, которые рано или поздно возникают в жизни взрослеющего человека, а у самых думающих людей остаются навсегда.

«Школа для дураков» Саши Соколова — это монороман, написанный не просто от первого лица, но в форме монолога, и поэтому моноспектакль — отличный способ перенести его действие на театральные подмостки. Если кто-то думает, что моноспектакль — это актёрское чтение текста, то Ася Галимзянова его разубедит. Её спектакль полон действия, полон событий. Будучи профессиональной актрисой театра кукол, Ася блестяще работает с предметами и фактурами. В её руках листок бумаги превращается в бабочку, другой лист, побольше — в детский домик-укрытие, простейшее колесо становится велосипедом, а потом начинает вращаться самостоятельно, как в фокусе.

Инсценировка сделана автором спектакля очень литературно, очень остроумно, с большим чувством юмора. Словом, Ася Галимзянова достойно проявила себя во всех ипостасях: и как драматург, и как режиссёр, и как художник-постановщик. Но особенно радует как актриса. Не зря она работает, и очень успешно, в детском театре: Ася обладает удивительным умением почувствовать душу ребёнка, передать его внутренний мир.

Спектакль получился очень светлым, очень живым; то смешным, то сентиментальным до слёз. В предисловии к представлению актриса говорит, что книга Саши Соколова живёт в ней и ей удаётся передать это живое чувство зрителю.