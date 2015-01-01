Про митинг и льготные проездные

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Сегодня, 10 марта в Перми должен пройти митинг по проблеме льготных проездных для студентов. Инициаторы мероприятия заявляют, что лимит 90 поездок в месяц недостаточен, а ограничение, по которому приобрести льготный проездной могут только студенты с пермской пропиской, несправедливо.

Не согласиться с этим трудно. Но новости в самом факте митинга нет. Потому что митинговать уже «не о чем». Ключевые решения по этим вопросам приняты. В том числе и после вхождения в переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной. По сути, многие вопросы сняла дискуссия именно на её площадке, а городские власти просто ускорили реализацию подготовленных решений.

Что есть на данный момент?

Во-первых, с 1 апреля иногородние студенты смогут покупать проездные без прописки, предъявив лишь студенческий билет. Это, конечно, логично — студенты такие же жители муниципалитета, только со временной регистрацией.

Во-вторых, этим же проектом решения вводятся разные виды проездных: на 30, 60, 90 и 120 поездок. Это было обещано и ранее. Теперь наступает момент для принятия этого решения. Есть уверенность, что оно будет принято — публичные предложения от депутатов учтены. Проект уже внесен мэрией на рассмотрение Пермской городской думы

Что ещё важно? Если количества поездок не хватает, лимит проездного можно будет расширить, доплатив разницу. Дополнительная поездка для льготников будет стоить те же 12 рублей. Из тарифа на проезд 20 рублей бюджет Перми субсидирует 8 рублей с каждой поездки.

За рамками всей этой истории остаётся принципиальный момент. Введение лимита поездок по проездным билетам — это сюжет про сохранение льгот. И не только для студентов, а для самых разных льготных категорий граждан Перми. Именно поэтому я лично голосовал за введение льготных проездных документов. Поддержу соответствующий проект решения и на ближайшем пленарном заседании Пермской городской думы.

Принципиально для меня то, что федеральный закон даёт местным властям такое право, а не вменяет в обязанность. И практика в этом вопросе в разных территориях складывается очень по-разному. Муниципалитет наш, в котором, конечно, всё не так гладко, как хотелось бы, это право реализует. Это добровольное обязательство, которое городу Перми стоит более 400 млн руб. в год. И, как я понимаю, половину этих средств ещё только предстоит найти в городском бюджете. Поэтому сейчас главное в том, что льготы сохраняются.

Число митингующих организаторами митинга заявлено в районе 300 человек. Итоговую численность протестующих (теперь уже ясно — против непонятно чего) мы узнаем скоро. Молодёжная ячейка Пермского РО ЛДПР в этом точно не участвует. И право организаторов «протеста» говорить от имени всего 30-тысячного пермского студенчества для нас большой вопрос.

Эта история, скорее, показывает то, что проблемы быстрее и эффективнее решаются за столом переговоров. Главное, чтобы все участники разговора слышали друг друга.

Ну, а местной власти полезно выйти из своих кабинетов на новые дискуссионные площадки.