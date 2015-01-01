1918 | ЧК в Перми

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Расшифровывался новый орган так — Чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Его создал Пермский губернский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 15 марта 1918 года. Он же делегировал на должность первого председателя Фёдора Лукоянова (1894 — 1947).

С октября 1918 года в этом здании располагалась ЧК. Теперь здесь УФСБ по Пермскому краю

24-х летний выпускник юридического факультета МГУ, знавший английский, немецкий и древние языки, обладал нужными ЧК качествами. По сведениям историка Сергея Шевырина, которые были опубликованы в книге «Топография террора. Пермь»: «В качестве председателя ЧК выявлял и приговаривал к расстрелу рабочих, не разделявших убеждения большевиков».

Под его руководством ЧК развил бурную деятельность: первым делом была разогнана городская Дума — «контрреволюционное гнездо местных толстосумов-кулаков». Кроме того, начались аресты: за 50 дней работы было арестовано 73 лидера оппозиционных партий и другие контрреволюционеры.

Вскоре комитет будет переименован в комиссию, количество чекистов значительно увеличится, к тому же ЧК переедет в новое просторное здание бывшего Крестьянского поземельного банка, а показательные расстрелы станут инструментом новой власти — списки убитых будут публиковаться официально в газете «Известия Пермского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и армейских депутатов».

Фёдор Лукоянов впоследствии в Перми будет широко известен как первый редактор газеты «Звезда». Не исключено, что его чтят и как первого пермского чекиста: по крайней мере его надгробие на Егошихинском кладбище в 2007 году было восстановлено в том числе силами краевого управления ФСБ.