И в воздух лифчики бросали Александр Васильев призвал пермяков быть благодарными деду Сергея Дягилева

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В Перми побывал искусствовед Александр Васильев. Известного историка моды пригласили на презентацию одного из элитных домов в Перми. Украсив своей личностью торжественное мероприятие, гость прочёл лекцию о моде XIX века, в которой особое внимание уделил Сергею Дягилеву.

«После моего выступления вы можете сделать со мной селфи, а также взять автограф. Эти селфи можно пометить хештегом #АлександрВасильев. Давайте сделаем сегодня что-то невероятное — «взорвём» инстаграм. Ура! Ваш портрет и мой должен всем намозолить глаза. Давайте сделаем это, красавицы. Вы пришли такие причёсанные, такие ароматные, благоухающие, разодетые», — поприветствовал искусствовед пермскую публику.

Александр Васильев, искусствовед, историк моды:

— Я прилетел к вам сюда в Пермь из Тель-Авива, там был дикий ливень, дождь стеной. Это не помешало прийти на моё выступление 850 женщинам, бросавшим в воздух все предметы своего туалета, которые были на них. Это было просто потрясающее зрелище. Ночью прилетел в Пермь, не спал. Вот что значит желание с вами встретиться!

Васильев рассказал, что накануне мероприятия успел встретиться с сестрой пермской балерины Галины Рагозиной (Панова по мужу), она была первой выпускницей Людмилы Сахаровой. В 1973 году Рагозина эмигрировала за границу и стала звездой Лондона и Нью-Йорка. «Это единственная пермская балерина, которая добилась мирового признания. Я встречался с её сестрой, она подарила мне сумочку их мамы 1950-х годов и платье Галины», — похвастался искусствовед.

Александр Васильев регулярно упоминал балет, рассказывая о моде XIX века. В этом контексте он не обделил своим вниманием и знаменитого реформатора Сергея Дягилева.

«Этот великий человек, Сергей Дягилев, родился в Новгороде Великом, но детство и отрочество провёл в вашем городе. На деньги его дедушки построен оперный театр, и вы должны быть ему по гроб жизни благодарны, — уверен Александр Васильев. — Отец Сергея Дягилева Павел Дягилев был кавалерийским офицером, а дед производил водку, она была настояна на траве дягиле, откуда их фамилия и пошла».

Именно из Перми Сергей Дягилев приехал в Петербург. Он очень многое сделал для мира. Впервые привёз во Францию русскую оперу и балет, русский оркестр и русских художников. Его «Русские сезоны» произвели неизгладимое впечатление на всех, кто бывал на постановках.

Новый стиль в моде — ориентализм — родился как раз из Дягилевских балетов. Его костюмы, часто сделанные в восточном стиле, нашли отражение в моде того времени. Яркие краски, графический дизайн, детали оформления, тюрбаны, шаровары — всё Дягилев воплотил в костюмах благодаря Леону Баксту, чьё 150-летие отмечалось в прошлом году.

Бакста, этого любимого художника Дягилева в ту пору, часто упрекали в том, что он был эротоманом, ведь в его костюмах было очень много прозрачных элементов. Бакст подчёркивал красоту женского и мужского тела в своих произведениях. Другим создателем «Сезонов» был Александр Бенуа, художник и искусствовед, который всячески помогал Дягилеву в его деле.

Именно Дягилев и его художники подарили миру бюстгальтер, который женщины носят до сих пор и никогда не думают о связи этого важнейшего аксессуара дамского гардероба с Пермью. «Вы в вашем городе должны поставить памятник бюстгальтеру и сказать, что благодаря Дягилеву этот аксессуар впервые был использован на сцене», — с восторгом рассказывал Александр Васильев.

Александр Васильев:

— Благодаря Дягилеву мода преобразилась и заиграла новыми красками. Новые линии завышенной талии, тюрбаны, яркие цвета, невероятные сочетания привели к безусловной победе русского искусства, живописи, хореографии и балетного жанра.

В создании журнала «Мир искусства» Сергея Дягилева спонсировала русская княгиня Мария Клавдиевна Темешева. Она также выделяла деньги на «Русские сезоны».

Окружение меценатов сделало Дягилева безусловным корифеем на фоне других выдающихся деятелей культуры. Мода того времени ориентировалась на дягилевский вкус, в том числе женщины полюбили левретки, меха, манто. «Всё это благодаря пермяку Дягилеву. Вы живёте в Перми, и вы должны гордиться тем, что ваш город выпестовал такого уникального, почитаемого во всём мире человека. У вашего города есть вклад в мировую моду», — заявил Васильев.

Рассказывая о моде XIX века, историк подчеркнул, что в те времена мужчины были элегантными, а всё потому, что носили жилеты. Жилет стягивал живот и позволял не переедать. Это была внешняя граница лимита желудка, то же самое, что и корсет для женщин. В позапрошлом веке женщины утягивали талию корсетом до 45 см, при том что стройной дамой считалась обладательница талии в 55 см, а в 70 см — уже толстуха. Поэтому женщины тщательно следили за фигурой.

«Сейчас мужчины носят трикотаж, могут есть сколько угодно — лимита больше нет», — опечален Васильев. По его словам, мужчины оказались консервативнее женщин и носят до сих пор то, что придумано в XIX веке: пиджак, белую рубашку, брюки.

«Нельзя перенести все элементы всех веков в наши дни. Мы живём в другой скорости, но, если посмотреть на одежду, украшения, сумки, обувь нашего времени, это сплошь ретро. К сожалению, ничего новенького мы создать не можем по одной простой причине: конфигурация человека за это время не изменилась. Голова в середине, по бокам две руки, внизу две ноги. Всё, что можно было скроить на эту фигурку, уже скроено», — пояснил историк моды.

Александр Васильев:

— Женщины, в отличие от мужчин, оказались более мотивированными, особенно в Перми. В Перми живёт гораздо больше женщин, чем мужчин. Из-за этой огромной разницы женщины даже в морозную зиму одеваются так, будто они вышли на одесский бульвар, им хочется быть привлекательными. Обычно это обтянутые ноги, укороченные юбки, каблуки, распущенные волосы и глубочайшее декольте. Такая одежда — один из символов тех российских городов, где доминируют женщины. Это не вопрос Перми, это вопрос абсолютно всех городов, где преобладают женщины. Каждая женщина в России хочет личного счастья, а личное счастье выражает через одежду, которая должна послужить маячком для будущего женишка.

Женщины вечно вооружены для поиска, битвы, победы, поэтому они одеты чрезвычайно привлекательно, в отличие от женщин XIX века. Тогда население России состояло из 55% мужчин и только 45% женщин, — говорит Васильев. Женщины никогда не одевались вульгарно, слишком ярко, слишком открыто. Правда, по прогнозам искусствоведа, пройдёт ещё лет 10 и в Перми число мужчин увеличится: гости из Узбекистана, Таджикистана и других южных регионов оставят здесь своё потомство...

Александр Васильев добавил, что современные женщины стали много красивее, чем были раньше. А что до моды, то она циклична и повторяется каждые 25 лет. Так что не стоит выбрасывать модные журналы начала 2000-х годов: лет через 10 они снова станут актуальны, эта мода вернётся.