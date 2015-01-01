Сочинские встречи Пермская делегация приняла деятельное участие в Российском инвестиционном форуме

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В рамках Российского инвестиционного форума, проходившего в Сочи 27—28 февраля, врио губернатора Пермского края Максим Решетников заключил несколько важных договоров с партнёрами региона. Было подписано соглашение о сотрудничестве Пермского края с Архангельской областью, утверждён меморандум о заключении специнвестконтракта с компанией «Милком», подписан меморандум с компанией «Ренова», подписан специнвестконтракт с компанией «Новые фитинговые технологии». Достигнуты и другие важные для края договорённости.

Проект МРСК — подстанция «Юрман» и Кунгурском районе. Объект построен в 2016 году в районе Ильичевского нефтяного месторождения

Важной частью форума стала выставка инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в регионах России. Глава Пермского края Максим Решетников презентовал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву проекты, реализуемые в регионе. Среди них — разработки кластера «Фотоника», технополиса «Новый Звёздный» (ракетные и авиадвигатели), а также дочернего общества ПАО «Россети» — ОАО «МРСК Урала».

Демонстрируя достижения региональных промышленников, врио губернатора Максим Решетников отметил, что создание новых промышленных производств закладывает стабильную основу развития экономики Пермского края.

Крупные инвестпроекты были представлены на совместной экспозиции правительства Пермского края и дочернего общества ПАО «Россети» — ОАО «МРСК Урала».

Реализация инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» является важным условием успешного развития Пермского края. За последние 10 лет компания направила более 25 млрд руб. в развитие электросетевой инфраструктуры региона. Энергетики ввели в работу 16 новых подстанций общей мощностью более 600 мегавольт-ампер. За пять лет ОАО «МРСК Урала» подключило более 60 тыс. новых потребителей.

Строительство центров питания в Пермском крае позволило обеспечить электроэнергией новые промышленные мощности, решило проблему энергодефицита в ряде территорий и в конечном результате повысило инвестиционную привлекательность региона, укрепив его экономику и улучшив социальную сферу.

Глава Пермского края Максим Решетников презентовал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву проекты, реализуемые в регионе

Энергетики продемонстрировали в рамках форума три крупных центра питания, которые дали жизнь ряду стратегически важных инвестиционных проектов региона.

Один из них — новая подстанция 110/10 кВ «Кочкино» мощностью 32 мегаватта. Новый источник питания стоимостью почти 400 млн руб. позволил обеспечить электроснабжение нового производства завода «Инкаб», входящего в кластер «Фотоника», по выпуску инновационного продукта — оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос.

Второй презентованный на выставке проект МРСК — подстанция «Юрман» в Кунгурском районе. Объект построен в 2016 году в интересах компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» в районе Ильичевского нефтяного месторождения. Здесь нефтяники возвели газотурбинную электростанцию (ГТЭС) суммарной мощностью 16 мегаватт.

Третий предложенный участникам форума проект — подстанция «Чусовая». Общий объём инвестиций «МРСК Урала» в реконструкцию подстанции «Чусовая» составил более 600 млн руб. Модернизация объекта проходила поэтапно в течение трёх лет и была завершена в конце 2016 года. Центр питания был реконструирован для обеспечения необходимыми мощностями потребителей Чусового, которому будет присвоен статус территории опережающего развития.

Все представленные проекты реализованы в рамках соглашения между краевым правительством и ОАО «МРСК Урала», направленного на повышение инвестиционной привлекательности региона.

В рамках форума были также заключены договорённости об абсолютно новых начинаниях.

Так, правительством Пермского края и ГК «Ренова» был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта «Создание тепличного комплекса в Пермском крае». Подписи под документом поставили глава Прикамья Максим Решетников и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

Соглашение предусматривает совместную реализацию проекта строительства новейшего тепличного комплекса, в том числе за счёт использования механизмов государственно-частного партнёрства.

Современные высокотехнологичные тепличные комплексы способны производить качественный урожай даже на самых непростых с точки зрения сельского хозяйства территориях. «Если учесть, что во внесезонный период на территорию РФ ввозится свыше 1 млн т тепличных овощей, подобный проект станет прорывом в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности российских регионов, в том числе стабилизации цен, вводу в оборот простаивающих сельхозземель, внедрению передовых агротехнологий, а также созданию новых рабочих мест», — отмечают в пресс-службе администрации Пермского края.

Правительством Пермского края и ГК «Ренова» был разработан план совместных действий, который позволит реализовать договорённости максимально эффективно. Наиболее содержательные пункты этого плана затрагивают сферы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, инвестиционной политики, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, культуры и образования.

Ещё один важный проект, проанонсированный в рамках форума, — строительство современной фабрики мороженого в Перми компанией «КОМОС ГРУПП». В новое производство «КОМОС ГРУПП» вложит порядка 1 млрд руб.

В рамках форума глава компании Андрей Шутов и Максим Решетников утвердили меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специнвестконтракта между Пермским краем и компанией «Милком» (входит в холдинг «КОМОС ГРУПП»), реализующей на территории пермского хладокомбината «Созвездие» инвестпроект «Современная фабрика мороженого». В рамках проекта будет произведено техническое перевооружение аммиачной холодильной установки действующей фабрики. Помимо реконструкции имеющихся на площадке зданий планируется также строительство новых цехов, которые затем будут оснащены современным оборудованием.

Современная фабрика мороженого, отвечающая международным стандартам качества, не только позволит сохранить продажи этого продукта на внутреннем рынке края, но и обеспечит поставки в страны Единого таможенного союза и ближнего зарубежья. Продажи в другие регионы и страны увеличат сальдо торгового баланса Пермского края, заявляют в пресс-службе администрации Пермского края.

Ещё 4,4 млрд руб. будет вложено в строительство в Пермском крае завода по производству соединительных деталей трубопроводов в Чайковском. Региональный специнвестконтракт по этому поводу был подписан в рамках инвестиционного форума между главой Пермского края Максимом Решетниковым и финансовым директором компании «Новые фитинговые технологии» Дмитрием Бирковским.

Подписание соглашения происходило в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Основная задача, которую планируется решить в рамках инвестпроекта, — удовлетворить потребности предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях для трубопроводов. Запуск производства намечен на май 2017 года, выход на производственную мощность (15 тыс. т в год) планируется в 2018 году. В рамках реализуемого проекта планируется создать порядка 400 новых рабочих мест.

Напомним, в Пермском крае сегодня реализуются проекты в рамках пяти специнвестконтрактов. Четыре из них региональные (с предприятием «Сода-хлорат», Лысьвенским металлургическим заводом, компаниями «Протон-ПМ», «Уралкалий») и один федеральный (с минерально-химической компанией «ЕвроХим»). Объём инвестиций по всем пяти СПИКам — более 200 млрд руб.