Зов Чердыни Жители Чердынского района с нетерпением ждут строительства новой районной больницы

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Вот уже несколько лет в Чердынском районе с населением порядка 21 тыс. человек болеть нельзя, так как в районной больнице нет условий для оказания целого ряда медицинских услуг. В Чердыни не оказывают услуг по родовспоможению, а с инсультами и инфарктами больных везут за 150 км в Соликамск или Березники. Путь неблизкий, и заканчивается это часто весьма драматично.

Рожениц, сердечников, больных с переломами и травмами, инсультами и инфарктами на чердынской скорой доставляют в село Жуланово Соликамского района, где в любую погоду больных перекладывают в машину соликамской скорой помощи, после чего везут десятки километров до ближайшей больницы. Вот такая «доступная медицина» организована в Верхнекамье!

Строительство нового современного лечебного корпуса для районной больницы в Чердыни — задача первой необходимости. И это не преувеличение. Чердынь Великая — мать городов пермских. Здесь начиналась история пермской земли. Сегодня чердынский муниципальный район раскинулся на площади более 20,8 тыс. кв. км, что составляет около 13% от всей площади Пермского края. Район территориально растянутый: с юга на север — 175 км, с запада на восток — 225 км. Расстояние от некоторых населённых пунктов до райцентра составляет от 20 до 160 км.

Единственным медучреждением в районе является ГКУЗ Пермского края «Чердынская ЦРБ». Больница представляет собой девять отдельно стоящих зданий, восемь из которых являются памятниками архитектуры XVIII—XX веков. Реконструкция этих зданий для обеспечения современных требований к медучреждениям невозможна.

Виктор Баранов

Виктор Баранов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— На сегодняшний день вопрос строительства новой больницы — самый главный для населения Чердынского района. Уже несколько лет граждане не могут получить медицинские услуги по месту жительства. Мы несколько лет добиваемся от Министерства здравоохранения Пермского края строительства нового здания для чердынской районной больницы. Наша обязанность — обеспечить гражданам их конституционное право на получение качественной, доступной медицинской помощи. Администрацией района выполнены необходимые мероприятия, выделен земельный участок площадью 2 га по адресу ул. Юргановская, 28а. Подведены коммуникации. При финансовой поддержке АО «Соликамскбумпром» выполнена разработка проектно-сметной документации для строительства больницы в Чердыни. Проект прошёл государственную экспертизу. Деньги в бюджете Пермского края на строительство чердынской больницы предусмотрены. Ждём, когда Управление капитального строительства края объявит конкурс, определится подрядчик и начнётся долгожданная стройка.

Сегодня чердынская райбольница ещё осуществляет деятельность по нескольким профилям: педиатрия, терапия, неврология, гинекология, поликлинический приём. Однако с апреля 2009 года у медучреждения нет лицензии на родовспоможение, с 2010 года отсутствует лицензия на хирургию, анестезиологию-реаниматологию, операционное дело.

Трудно представить, как жители Чердынского района с родами, инсультами, травмами преодолевают путь в 100—150 км до ближайшего отделения больницы в городе Соликамске.

Елена Палехова, жительница Чердыни, сетует: «Ситуация очень тяжёлая. Дело в том, что в нашей больнице закрыли палату интенсивной терапии и с инсультами и инфарктами возят в Соликамск и Березники. В такой ситуации, когда жизнь отсчитывает минуты, важно оказать медицинскую помощь быстро. А у нас людей везут и ещё по пути перегружают с одной скорой на другую. Были случаи, когда люди в пути умирали. Дорогу эту называют «дорогой смерти». Вы представьте: если поступил вызов, скорая едет 50 км, например до Ныроба, затем возвращается в Чердынь и едет ещё 100 км до Соликамска и, возможно, ещё 50 км до Березников. 2,5 часа с момента вызова до попадания в больницу — порой у людей просто нет шансов выжить».

Валентина Камардина, пенсионерка, говорит, что строительства новой больницы в районе очень ждут. «Я гипертоник. Приходится в Соликамск ездить несколько раз в месяц к врачу. Узких специалистов не хватает. Молодые не хотят работать в таких условиях. Нам нужно новую больницу строить».

Многодетная мать из Чердыни Анна Лунёва рассказывает о том, как она в таких условиях родила троих детей: «К счастью, роды проходили без осложнений. Одна проблема — добраться до родильного дома. Дважды мне пришлось ехать ночью на скорой со схватками. Боишься, что с машиной что-то случится. Это дополнительное волнение, которое ни к чему беременной женщине. Знаю случаи, когда в дороге женщины рожали детей. Проблема в том, что заранее в соликамский роддом рожениц не принимают — тоже из-за недостатка мест. Приходится ехать со схватками. В последний раз, когда я вызвала скорую, меня довезли до середины пути на одной машине, а затем пересадили в другую — соликамскую скорую. Это ужасно. Такую дорогу и здоровому трудно преодолеть, а у нас больных трясут в машинах сотню километров».

«Родив ребёнка, мучаются вопросм: как привезти грудного новорождённого домой? У кого-то машины есть, а если нет? На автобусе? Как перевести лежачего больного с инсультом или переломами или после операции из соликамской больницы домой? Не у всех есть машины, а у некоторых просто нет денег на такси или платные машины скорой помощи», — рассказывают чердынцы.

Здание чердынской поликлиники давно не соответствует современным требованиям

Глава Чердынского района Андрей Ламанов, демонстрируя участок в 2 га, выделенный под строительство поликлиники в центре Чердыни, рассказывает: «Тут будет расположен лечебный корпус на 50 мест. Спланированы необходимые медицинские услуги, все они будут в одном месте. Этой будет современная больница. Мы сделаем всё возможное, чтобы привлечь врачей. Готовим квартиры. Больница будет обеспечена современным оборудованием». По словам Ламанова, для проекта всё готово — в бюджете Пермского края заложено 300 млн руб. на строительство лечебного корпуса районной больницы.

В конце декабря 2016 года проект лечебного корпуса больницы прошёл госэкспертизу. Сейчас Управление капитального строительства Пермского края должно объявить конкурс. Чердынцы ждут добросовестного подрядчика, который ответственно отнесётся к строительству и завершит его в кратчайшие сроки. И в этом вопросе чердынская администрация ждёт поддержки краевых властей.

Уже сейчас чердынская администрация озаботилась подготовкой жилья для молодых врачей, которые будут приглашены работать в больницу. «Мы вложили 2 млн руб., сделали четыре квартиры для молодых специалистов. Ежегодно от нашего района два человека поступают в медакадемию по целевому набору. Молодёжь учится, однако есть опасность: если мы не построим новую больницу и не создадим нормальные условия, трудно будет удержать молодых специалистов в районе», — говорит Андрей Ламанов.

Выделенные на больницу краевые деньги — 300 млн руб. — цифра, сопоставимая с бюджетом Чердынского района (500 млн руб.). Важно, чтобы потрачены они были максимально эффективно. «Нам этот проект нужно двигать любым путём. Он жизненно необходим, это будущее района», — признаётся Ламанов.

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