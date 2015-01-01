На центре не сэкономить Чем руководствуются покупатели разных типов жилья в Перми?

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При выборе квартиры каждый покупатель ориентируется на индивидуальные предпочтения, говорят эксперты. Квартиры экономкласса чаще всего приобретают молодые люди, которые не имеют достаточно высокого уровня дохода. Для них основным фактором, влияющим на выбор жилья, является транспортная доступность: близость к месту работы, шаговая доступность до остановок общественного транспорта (до 10 минут). Чаще всего покупатель выбирает квартиру в той же местности, где уже живёт. Жильё формата «эконом» можно приобрести в Индустриальном, Дзержинском, Мотовилихинском, Кировском и Орджоникидзевском районах.

Покупателям квартир формата «эконом+» специалист по недвижимости филиала федеральной риелторской компании «Этажи» в Перми Алексей Ковалёв рекомендует выбрать квартиру в микрорайоне Парковом. Однокомнатная квартира на вторичном рынке в этих районах стоит в среднем от 1,6 млн руб., двухкомнатная — от 2,2 млн руб., трёхкомнатная — от 2,6 млн руб. На рынке новостроек можно обратить внимание на «Спортивный микрорайон Ива» и жилой комплекс «Кондратово» в Мотовилихинском районе. «Однушки» здесь можно купить за 1,3 млн руб., «двушки» — за 1,8 млн руб.

Для потребителей жилья класса «комфорт» основным критерием при выборе квартиры является развитая инфраструктура административного района: наличие в шаговой доступности детских садов, школ, развивающих центров для детей, больниц, а также развлекательной составляющей для всей семьи, отмечают в компании PAN City Group.

По мнению Алексея Ковалёва, квартиры формата «комфорт» сосредоточены в Ленинском районе и в части Дзержинского (левый берег реки Камы). В основном это новостройки — ЖК «Олимп», жилой дом «Ольховский», проект «Дом с бобром». Стоимость однокомнатных квартир — от 2,25 млн руб., двухкомнатных — от 2,6 млн руб., трёхкомнатных — от 3,2 млн руб. Также в этих районах достаточно квартир класса «комфорт» на вторичном рынке — в домах, имеющих «возраст» около пяти лет.

Предложение жилья в бизнес-классе в Перми, в свою очередь, является ограниченным и представлено несколькими объектами, уточняют в PAN City Group. По мнению экспертов компании, такие жилые дома чаще всего привлекают более состоятельных людей с высоким уровнем дохода. Для них основным фактором при выборе жилья является развитая инфраструктура района и условия проживания в самом комплексе: малоэтажность дома, закрытая, охраняемая территория, наличие подземных парковок и т. д. Такой формат жилья можно найти в центральных районах города — Ленинском и Свердловском.