Преимущество полей Максим Решетников фактически закончил формирование новой команды

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

За последний месяц в правительстве Пермского края и администрации губернатора произошло немало изменений. Только появились первые оценки новой команды губернатора, сформированной в результате «административной реформы» Виктора Басаргина, как его место занимает Максим Решетников и, естественно, приводит с собой новых людей. В этом случае новые — хорошо забытые, но не старые, а как раз довольно молодые. Какое влияние новая команда Максима Решетникова может оказать на «электоральные поля»?

Фото: Константин Долгановский

Кто за кем

Если присмотреться, кадровых перестановок произошло не так много, как можно было ожидать. Первым делом Максим Решетников привёз из столицы своего заместителя в департаменте экономической политики и развития Москвы Елену Лопаеву, которая ранее работала в администрации Перми и Пермской области. Сейчас она занимает пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства вместо соратницы Виктора Басаргина Елены Абузяровой. Затем в Пермь прибыла пресс-секретарь Максима Решетникова Дарья Левченко.

После стало известно, что новые должности займут Анатолий Маховиков и Ольга Антипина, оба до этого «разжалованные» Виктором Басаргиным в советники. Для Анатолия Маховикова, до перехода на должность советника возглавлявшего администрацию губернатора, создали место полпреда губернатора в краевом заксобрании.

Экс-министр финансов Ольга Антипина заняла пост первого вице-премьера краевого правительства и практически тут же стала «лицом» новых изменений Решетникова, возглавив межведомственную рабочую группу по контролю госзакупок, созданную после того, как в СМИ появилась информация о закупке аппаратом краевого правительства обедов в московских ресторанах на общую сумму почти 500 тыс. руб.

Был отменён указ Виктора Басаргина об упразднении министерства информационного развития. Главой восстановленного ведомства стал Павел Шевыров. Уволен назначенный в январе министр финансов Антон Бахлыков; на его место пришла Елена Чугарина, также работавшая сначала в Пермском крае, а затем в департаменте Решетникова.

На прошлой неделе был назначен министр сельского хозяйства. Им стал экс-глава Уинского района Александр Козюков, которого Басаргин рассматривал в качестве кандидата на эту должность ещё в 2013 году. Его предшественник Иван Огородов был задержан и помещён в ИВС после допроса в пятницу: его подозревают в хищении бюджетных субсидий для аграриев. Позже Огородов был выпущен под подписку о невыезде.

Наконец, в понедельник, 6 марта, стало известно о том, что руководителя пресс-службы администрации губернатора Галину Цвет сменила на этом посту Наталья Летаева.

Однако решены не все кадровые вопросы правительства. Например, до сих пор не выбран министр строительства и ЖКХ Пермского края, а назначенный на эту должность в январе 2017 года глава одного московского района Сергей Галянин в первые же дни работы нового губернатора улетел обратно в Москву.

«Кто такой Виктор Басаргин?»

Пока остаются на своих местах назначенные в декабре прошлого года глава администрации губернатора Рустем Юсупов и его заместитель, курирующий политическое направление, Алексей Чусовитин (однако давно ходят упорные слухи, что это ненадолго). На заседании экспертного клуба «Февраль 2017 — медовый месяц пермской политики» политтехнолог Александр Пахолков сказал, что эти кадры как раз наиболее важны для нового губернатора перед выборами, так как у него осталось всего два месяца на формирование узнаваемого образа. «Летом формировать у избирателей образ с нуля невозможно, поэтому наличие своего политического блока крайне важно. Спросите у людей сейчас: «Кто такой Виктор Басаргин?» И как вы думаете, что они вам ответят?» — задаёт риторический вопрос Пахолков.

Все новые назначения в краевом правительстве он считает действиями для создания собственного комфорта, окружение себя знакомыми людьми.

Политолог же Александр Скиперских назвал это чиновничьей смёткой и осторожностью. А либерал-демократ Сергей Ильин, сославшись на собственных знакомых в правительстве, заявил о том, что принцип личной преданности, который был особо важен для прошлых двух губернаторов, сейчас особой роли играть не будет и пассивные люди на своих местах не задержатся. «Сейчас до двух часов ночи горит свет на ул. Куйбышева, 14 (здание правительства Пермского края — ред.)», — рассказывает наблюдательный Ильин.

С краевым женским правительством

Ещё одной особенностью новой команды является то, что в значительной части новостей о кадровых перестановках фигурировали женские имена. В соцсетях их уже успели назвать «правительством 8 Марта». Эксперт, пожелавший остаться неизвестным, считает, что этот подход очень напоминает наследие Олега Чиркунова, у которого в правительстве на ключевых должностях работало много женщин. Например, депутат заксобрания Елена Зырянова в 2008—2010 годах занимала пост заместителя председателя краевого правительства; топ-менеджер управляющей компании «ЭКС» Елена Гилязова во время правления Чиркунова была и краевым министром развития торговли и предпринимательства, министром сельского хозяйства, и заместителем председателя правительства Пермского края; Татьяна Галицына была главой министерства социального развития и тоже зампредседателя правительства региона.

«Особенность работы с Чиркуновым заключалась в том, что его мнение должно было быть определяющим для его подчинённых, а женщины в этом смысле чаще проявляют гибкость. Именно поэтому с ним не сработался экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов, но долго сотрудничали податливые Валерий Сухих (теперь председатель краевого заксобрания) и Аркадий Кац (бывший сити-менеджер Перми). Кроме того, нужно было много работать, чтобы проводить амбициозные реформы Олега Чиркунова, и женщины с этим хорошо справлялись», — рассуждает эксперт.

По мнению того же эксперта, такая линия выстраивания новой команды могла быть принята Максимом Решетниковым не потому, что он хочет возродить чиркуновский сценарий, но потому, что он также не терпит давления при принятии решений (что заметно, например, по резонансному случаю сноса киосков в Москве).

Губернаторский кредит

Однако, по мнению политконсультанта Николая Иванова, все изменения в краевом правительстве трудно назвать принципиальными, не считая назначения Ольги Антипиной, возвращению которой очень радовались депутаты заксобрания, приветствуя её аплодисментами на заседаниях комитетов. Но результатов от новой команды за месяц работы ждать пока не приходится, так как «с декабря прошлого года правительство толком не работало, просто потому что в таких условиях работать совершенно невозможно».

По мнению Александра Пахолкова, новый губернатор уже «показал приоритет обычных полей над электоральными». Однако другие эксперты, принимавшие участие в заседании клуба «Февраль — медовый месяц...», замечают: если не взять под контроль аппарат правительства, финансы региона и пиар, то глава администрации после выборов может и не понадобиться, ведь до 10 сентября осталось очень мало времени. «Не надо забывать, что кредит доверия новому губернатору дан только потому, что он новый», — напоминает о неотвратимости выборов Олег Подвинцев.