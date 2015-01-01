1918 | Красный террор в Перми

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Постановление Совета народных комиссаров «О красном терроре», принятое 5 сентября 1918 года, пермские чекисты начали выполнять до того, как оно вышло.

Пермские чекисты

Одним из первых актов красного террора стало убийство в Кунгуре в ночь на 6 февраля 1918 года председателя Кунгурского комитета кадетской партии Арсения Агеева (1878-1918) и его жены Таисии Агеевой (н.д. — 1918). Для этого из Перми прибыл карательный отряд, который возглавлял Александр Борчанинов (1884-1932), именем которого названа одна из центральных улиц Перми. Он и руководил расстрелом, после чего тела кунугрских меценатов утопили в проруби.

По данным историка Леонида Обухова уже в июле 1918 года в Перми в качестве заложников были арестованы 80 человек, а в августе уже 140. Среди них были Владимир Здравосмыслов (1869-1944), основатель Пермского бактериологического института, владелец книжного магазина Юзеф Пиотровский (1840—1923), начальница частной гимназии Любовь Барбатенко и т.д.

Осенью 1918 года массовые расстрелы в Перми стали обычным делом. В книге «Пермь. От основания до наших дней. 1723-2013» содержится информация о том, что когда пришла весть о покушении на Ленина — в тот же день в Перми и Мотовилихе было расстреляно по постановлению исполкома свыше ста человек. Кроме того, сообщается, что было много фактов бессмысленного, логически ничем необъяснимого насилия.

В настоящее время ряд исследователей объясняет некоторые страницы красного террора не столько государственными интересами или идейной борьбой, сколько психопаталогией массового стихийного садизма.

В упомянутом выше исследовании есть примеры, взятые из жизни Перми 1918 года: «В результате облав, трижды устраиваемых в городском сквере по приказу одного из прославившихся своей жестокостью деятелей пермской губчека Воробцова, без всякого суда были расстреляны свыше 50 человек, в том числе бывшие прокуроры Пермского и Екатеринбургского окружных судов, нотариус и много других совершенно безвинных людей».

Максимальные же масштабы красный террор принял в отношении пермского духовенства.