1917 | День празднования народной свободы

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В Перми 10 марта прошло шествие, которое в официальных документах того времени получило название «День празднования народной свободы». К этому времени царя уже свергли, прежнего пермского губернатора отставили от должности, а Временное правительство уже опубликовало свои первые документы.

«10 марта 1917 года в Перми». Пермский краеведческий музей

Городское общественное управление украсило город флагами и просило учреждения и торгово-промышленные заведения не работать.

День празднования народной свободы превратился в грандиозную манифестацию, которую по горячим следам запечатлел художник Д.Ф. Николаев — уже в мае 1917 года картина была представлена на выставке пермского общества любителей живописи, ваяния и зодчества и, по словам очевидцев возбуждала «особенный интерес». Центральное место в работе занимают демонстранты, которые идут под лозунгами «Свобода, равенство, братство».

Тогда, в марте 1917 года произошедшее казалось шагом к светлому будущему, в котором будет подлинная свбода и настоящее равенство. По крайней мере пермский союз курьеров, сторожей, швейцаров и рассыльных понимал это так: «…должно быть вежливое обращение и всегда на «Вы», а не «Ты» без повышенного тона и видеть в лице служителя не раба, а такого же человека и равноправного гражданина свободной России».