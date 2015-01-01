От Баха до Баха В Пермском театре оперы и балета состоялся эпохальный концерт

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Трудно сказать, что важнее: то, что 18 февраля в Перми в исполнении оркестра и хора MusicAeterna прозвучали две российские премьеры авангардной музыки, или то, что на «неклассические» композиторские имена собрался полный театральный зал. Привыкшие к классике пермяки массово скупали билеты на произведения Сергея Невского и Лучано Берио — и это победа Теодора Курентзиса, знак того, что меломаны доверяют ему, зная заранее, что скучно не будет.

Фото: Антон Завьялов

Их ожидания более чем оправдались. Концерт состоял из непрерывного драйва, музыка рвала душу, а обсуждения постфактум растянулись на много дней.

В начале программы исполнили мотет Баха Komm, Jesu, komm — он не только, как было сказано в анонсах концерта, служил образцом классического симфонизма, но и начал логический смысловой ряд, продолженный произведениями современных композиторов.

Главной премьерой вечера был концерт Сергея Невского Cloud Ground для скрипки с оркестром. Написанный по заказу Теодора Курентзиса и штутгартского фестиваля ECLAT, он был впервые исполнен в Штутгарте; пермское исполнение было вторым в мире и первым в России, и, хотя в Пермском театре оперы и балета не принято предварять музыку специальными разъяснениями, на сей раз Теодор Курентзис нарушил это правило и обратился к залу. С помощью музыкантов оркестра он показал, насколько необычные инструменты и исполнительские техники задействовал Сергей Невский в своём произведении — перкуссия, например, включает в себя медленное перемещение вилки по фарфоровой тарелке, а звуки обычных акустических инструментов кажутся электронными благодаря особым методам звукоизвлечения.

Для исполнения подобных произведений нужны не только любовь и вкус к музыкальному авангарду, но и особые музыкантские компетенции; неслучайно оркестр MusicAeterna усилили солистами Московского ансамбля современной музыки — пианистом Михаилом Дубовым и флейтистом Иваном Бушуевым.

Фото: Антон Завьялов

Солировала Елена Ревич, и тоже не случайно. Композитор именно для неё сочинял этот концерт, доверяя её исполнительским возможностям, и совершенно её не пожалел. Скрипичная техника здесь требуется невероятная, теппинг и пиццикато являются равноправными смычковой игре и порой используются одновременно со смычком, а скорость перехода от одной техники к другой должна быть молниеносной.

При всей своей авангардности Cloud Ground следует форме классического инструментального концерта: медленная, кантиленная часть здесь окружена двумя быстрыми, есть и сольная каденция. Название произведения многозначно: оно может быть переведено как «Зыбкое основание», а может читаться как отсылка к облачным IT-технологиям и одновременно — к старинной форме музыкального произведения под названием «граунд», где бас вырисовывает простейшую фигуру из четырёх нот, а вся мелодия является вариациями на эту тему. Действительно, концерт Невского — граунд по форме, но это не так-то просто заметить, если не знать заранее.

Самое сложное в этом произведении — баланс звука разных инструментов. Например, то же шуршание вилки по тарелке — звук очень тихий, любой инструмент его заглушит, не говоря уже об оркестровом тутти. Специальных усилий потребовала подзвучка скрипки, ибо теппинг — тоже из разряда особо тихих способов звукоизвлечения. Насколько совершенным был этот баланс — оказывается, вопрос спорный: некоторые музыканты-пижоны в перерыве концерта рассуждали о том, что «контрабасы пёрли», и отпускали прочие подобные критические замечания. Так или иначе, но во время исполнения Cloud Ground даже непрофессиональное ухо могло различить моменты невероятной, какой-то идиллической сыгранности, когда оркестр и солистка создавали драматическое единство противоположностей, где у каждого инструмента была особая, внятная, важная роль.

Фото: Антон Завьялов

Концерт Невского написан так, что двух одинаковых исполнений быть просто не может, да и не должно. Эта музыка рассчитана на исполнительское сотворчество, на исполнительскую свободу. В этом смысле концерт в Пермском театре оперы и балета был не только этапным, но и уникальным — повторений не будет, даже если те же музыканты будут играть ту же музыку.

Но не премьера концерта Сергея Невского стала кульминацией концерта. Во втором отделении играли произведение Лучано Берио Coro («Хор»). Итальянец Лучано Берио — один из классиков ХХ века, его музыка по красоте и духовности может быть сравнима с творчеством Шнитке и Мессиана, но в России Берио гораздо менее известен, и его «Хор» хоть и знаменит среди профессионалов, но исполнялся 18 февраля впервые в стране.

Берио изобрёл «коллажный» стиль в музыке, примерами которого являются его «Симфония», «Опера» и «Хор», созданные в 1970-е годы. Большое, продолжительное по времени произведение состоит из десятков крошечных отрывков, причудливо переплетённых между собой. Вместе они становятся чем-то вроде большого звукового пэчворка, картины, состоящей из множества разноцветных лоскутков, которые лишь благодаря мастерству и вкусу автора превращаются в художественное целое.

Уже во время рассадки оркестра на сцене публика поняла, что её ждёт что-то непривычное. За первым пультом устроился не концертмейстер скрипок, а сопрано Элени-Лидия Стамеллу, рядом с ней — флейтист Иван Бушуев, затем ещё одна певица и лишь потом — скрипачка Дария Зиатдинова. И так везде — певцы и инструменталисты садились вперемешку. Во время исполнения стало понятно зачем: то и дело возникали мини-ансамбли — то дуэт голоса и флейты, то два голоса и скрипка, то поединок флейты и кларнета, а затем оркестр и хор вдруг взрывались мощным тутти с крещендо феерической красоты — мощным, быстрым и ровным, как будто маэстро Курентзис, управлявший оркестром и хором, нажимал какую-то педаль — эффект был совершенно инструментальный.

«Хор» написан на фольклорные песенные мелодии разных стран, поэтому в нём звучат то русалочьи песнопения, то перебранка кумушек, то плясовые мотивы. Каждая мелодия прекрасна; Берио опровергает мнение о том, что авангардная музыка сторонится мелодичности. «Хор» весь основан на мелодиях — внятных и полных характера. Его «коллажная» музыка создаёт даже не трёхмерную картину мира, а картину из множества измерений, продолжительную в пространстве и времени, всеобъемлющую и полностью захлёстывающую слушателя.

Впечатление было такое сильное, что расставаться с ним не хотелось. Несмотря на то что концерт шёл больше трёх часов, зрители вызвали MusicAeterna на бис, и хор с оркестром исполнили Komm, süßer Tod — ещё один мотет Баха, «закольцевав» тем самым концертную программу.

Поздравления в тот вечер принимали не только автор премьеры Сергей Невский, скрипачка Елена Ревич и маэстро Курентзис, но и Виталий Полонский — главный хормейстер театра. Его подопечные в очередной раз доказали, что могут всё.