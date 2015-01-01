Будущее уже здесь В Перми впервые прошёл Sbertalks

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17 февраля в рамках III Пермского конгресса учёных-экономистов, площадкой которого стал Пермский госуниверситет, в Перми впервые прошёл Sbertalks. Это новый формат публичных дискуссий, организуемых Сбербанком. Основная цель подобных встреч — обсуждение и распространение уникальных идей на самые разные темы: новые технологии, уникальные продукты и услуги, мировые практики.

Фото: Константин Долгановский

Говоря о том, почему Сбербанк решил организовать дискуссионную площадку нового формата, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка Юлия Петухова подчеркнула: «Сегодня Сбербанк — это уже не просто банк, предоставляющий финансовые услуги. Будущее Сбербанка видится как цифровая экосистема, соединяющая финансы и технологии, придумывающая новые услуги для удовлетворения всего спектра потребностей клиентов».

На Sbertalks в Перми главной темой для обсуждения стал вопрос «Как сделать Пермский край более привлекательным?». Имидж предприятий внутри и за пределами региона, важность вовлечённости компаний в социально-культурные проекты Пермского края, бенчмаркетинг (обмен лучшими практиками), экологическая культура, образовательные проекты как инструмент решения имиджевых и бизнес-задач — всё это стало предметом оживлённой дискуссии. Модератором мероприятия выступила Татьяна Магера, руководитель направления по работе с блогосферой Сбербанка.

На примере группы предприятий «ПЦБК» эксперты рассмотрели новые возможности повышения имиджа компании и, как следствие, усиление инвестиционной привлекательности региона в целом.

«Мы хотим стать более прозрачными, публичными, — заявил в начале встречи Григорий Гусев, директор департамента по маркетингу и коммуникациям группы предприятий «ПЦБК». — Как маркетолога меня интересует, каким образом конвертировать эту открытость в бизнес».

Руководитель департамента менеджмента ВШЭ Ирина Шафранская дала рекомендации по брендингу территории и конкретного предприятия. Отметив, что сильный бренд, во-первых, сигнализирует о качестве, а во-вторых, транслирует вложенные в него ценности, эксперт предостерегла от злоупотребления темой «глубоких исторических корней», которую принято вкладывать в территориальные (и не только территориальные) бренды.

В качестве примеров удачного брендинга эксперты вспомнили множество интересных проектов: стрит-арт в Кудымкаре, Уинский фестиваль мёда, историю коломенской пастилы, раскрученной до федерального уровня, пример маленького швейцарского города, чей мэр посулил награду каждому, кто поставит его городу лайк в соцсетях. Посмотреть на «сумасшедшего» мэра съехались туристы.

Дмитрий Абрамов, руководитель специальных проектов департамента «Банк XXI» ПАО Сбербанк, подсказал идеи по освоению городского пространства: «Существует так называемая теория разбитых окон, когда в городе появляются пустыри, «заброшки», долгострои, это сильно демотивирует людей. И если у вас в городе есть такие долгострои, вы можете, например, летом сделать там городской поп-маркет еды». По словам Абрамова, если на повестке дня города нет картины будущего, город вместо созидания нацеливается на деструкцию. Люди любят время и место, где они живут, зная, что у них есть будущее.

Эти и другие рекомендации экспертов были зафиксированы с помощью скрайбинга — технологии визуализации хода дискуссии.

«Дискуссионная площадка #Sbertalks позволила собрать в одной аудитории людей, заинтересованных в развитии инвестиционной привлекательности Пермского края. Общение получилось очень содержательным и эмоциональным! Каждая структура — бизнес, общественные организации, органы власти, медиа, лидеры мнений, блогеры — имеет свой уникальный опыт и ресурсы. Впервые успешный бизнес пришёл на такую площадку и заявил о своём желании быть ещё более привлекательным на региональном рынке и за его пределами. Участники дали рекомендации, которые могут быть полезны и другим компаниям. Итогом #Sbertalks стало предложение создать в Пермском крае единую медиаплощадку, которая бы всех объединила», — подытожила Татьяна Магера.

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