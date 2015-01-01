Свобода на 5% Кризис увеличивает интерес к фрилансерам, но не позволяет полностью использовать их потенциал

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К сотрудничеству со специалистами-фрилансерами прибегают почти 15% компаний. Ещё 13% заявили о своих намерениях привлечь внештатных сотрудников в самое ближайшее время. Таковы результаты исследования, проведённого проектом «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций». В текущем году компании-респонденты планируют увеличить число подрядчиков-фрилансеров на 25%.

Фото: Сергей Копышко

Сила соцсетей

В реальности масштабы проникновения фриланса на рынок труда выше: в исследовании принимали участие только компании с оборотом от 100 млн руб. в год. По словам экспертов, сегмент малого бизнеса пользуется услугами фрилансеров чаще. Тем не менее в России рынок фриланса находится лишь на начальном этапе развития: по словам Ксении Доможировой, кандидата экономических наук, старшего преподавателя экономического факультета ПГНИУ, на их долю приходится до 5% рынка труда.

По оценкам «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций», фрилансом в России занимается порядка 15% работающего населения, тогда как, по словам Натальи Щербаковой, директора по продажам кадрового холдинга «АНКОР», в США и Европе эта цифра составляет 20—30%. Это становится возможным благодаря развитию технологий: современные работники могут выполнять профессиональные обязанности, находясь на любом расстоянии от офиса.

«Эксперты рынка труда уже говорят о развитии «экономики свободного заработка». В России также наблюдается эта тенденция. Пока она не является столь масштабной, однако есть все основания полагать, что в ближайшие годы число фрилансеров в России будет расти», — считает Наталья Щербакова.

По словам эксперта, традиционно фрилансеры предлагают свои услуги в творческих сферах: журналистика, дизайн, фотография и видеосъёмка, а также в сферах юриспруденции, консультирования, переводческой деятельности, компьютерного программирования, маркетинга (реклама, SMM). Александра Подрезова, руководитель проектов по подбору персонала КГ «Аналитик-Центр», добавляет, что к работе нередко привлекают менеджеров по продажам в разных отраслях деятельности, а также специалистов бэк-офиса, бухгалтерии, HR.

Согласно результатам исследования «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций», наиболее востребованы фрилансеры следующих специальностей: дизайнеры и верстальщики (их услугами пользуются 37% опрошенных компаний), копирайтеры и переводчики (33%), разработчики (29%) и программисты (22%). Напомним, в исследовании был применён ценз по размеру оборота.

Основными каналами поиска работы для фрилансеров являются рекомендации знакомых и интернет, рассказывает Ксения Доможирова. «В русскоязычном сегменте интернета есть множество специализированных ресурсов, где можно увидеть не только профиль и контактную информацию фрилансера, но и его портфолио, а также ознакомиться с отзывами компаний, уже воспользовавшихся его услугами», — соглашается Наталья Щербакова.

Александра Подрезова, в свою очередь, выделяет соцсети, дающие фрилансеру возможность позиционировать себя как специалиста.

Недооценённые перспективы

Самым очевидным преимуществом для работодателя является существенное снижение расходов компании. «Компания имеет возможность привлекать к работе сотрудника только при возникновении потребности в его услугах, например при запуске нового краткосрочного проекта. Работодатель платит фрилансеру за конкретный результат, а не за время, проведённое за работой. Кроме того, компания не предоставляет фрилансеру соцпакет и другие льготы, на которые претендуют штатные сотрудники. Работодатель не затрачивает средства на обеспечение фрилансера комфортным рабочим местом, необходимым оборудованием и материалами», — говорит Наталья Щербакова.

В то же время эксперты считают, что сравнивать уровень оплаты труда фрилансера и офисного работника некорректно, так как они по определению имеют разный круг обязанностей.

«Существует устойчивое представление о том, что фрилансер будет обходиться компании дешевле, чем штатный сотрудник. Однако в уже сформировавшихся направлениях фриланса можно явно увидеть, что труд качественного специалиста может обойтись в разы дороже штатного», — отмечает Ксения Доможирова.

В то же время, согласно данным других исследований, лишь около половины фрилансеров довольны своим доходом.

Стагнирующий рынок труда увеличивает интерес работодателей к фрилансерам, но он же заставляет их видеть только одно преимущество — возможность сократить затраты на персонал, продолжает Ксения Доможирова. Между тем есть и другое недооценённое в нашей стране преимущество — возможность привлечь специалиста высокого класса из любой точки мира.

Фриланс не для всех

Специалисты называют и несколько факторов, ограничивающих использование труда фрилансеров. «Традиционно не пользуется спросом труд фрилансеров в индустриальном секторе, в строительстве», — говорит Александра Подрезова. Эксперты добавляют, что удалённая работа почти не используется в отраслях, имеющих дело с конфиденциальной информацией, — банках, инвестиционных компаниях и т. д., а также там, где рабочий процесс базируется на межличностных коммуникациях.

«Кроме того, труд фрилансеров нередко используется только на определённом этапе развития компании. Это может быть период стагнации бизнеса либо этап становления, когда ресурсы для содержания штатного сотрудника ограничены или их просто нет», — считает Александра Подрезова.

Серьёзные проблемы связаны с вопросом организации взаимодействия с такими специалистами как на этапе формирования технического задания, так и на этапе контроля над его реализацией. «Риск использования фрилансерского труда в том, что работодатель не может проследить, как выполняется порученная им работа. Компания вынуждена ждать дня предоставления сделанной работы, о котором стороны договорились в самом начале сотрудничества. Он полагается только на профессионализм и дисциплинированность фрилансера», — отмечает Наталья Щербакова.