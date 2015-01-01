Широким фронтом на фонд Реализация программы капитального ремонта в многоквартирных домах Пермского края идёт низкими темпами

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Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин дал интервью «Российской газете», где раскритиковал Пермский край за низкое освоение средств регионального Фонда капремонта. Вывод из его слов простой: взносы на ремонт собираются, а сами работы не проводятся. Ответственные чиновники в крае винят в этом целый комплекс проблем, начиная от невозможности софинансирования программы местными муниципалитетами и заканчивая пассивностью самих собственников жилья в многоквартирных домах. Но в этом году ситуация якобы должна поменяться в корне.

Фото: Константин Долгановский

Потрачено меньше 20%

«Хотел бы отметить, что главное всё-таки не сбор (средств на капитальный ремонт — ред.), а их фактическое освоение. В таких регионах, как Саха (Якутия) и Республика Ингушетия, все без исключения деньги жильцов были потрачены на капремонт, а в Краснодарском крае и Пермском крае из собранных средств израсходовано менее 20%. Вот этого допускать нельзя, так можно дискредитировать всю систему капитального ремонта. Мы очень надеемся, что использование этих средств будет проходить более успешно, и Минстрой России будет следить за этим», — заявил Сергей Степашин.

Как сообщил и. о. руководителя НП «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пермского края» Сергей Сесюнин, в 2016 году на собранные фондом средства был выполнен капитальный ремонт 180 многоквартирных домов в Пермском крае по 10 видам работ. В 2017 году запланирован капитальный ремонт 955 многоквартирных домов по 10 видам работ на общую сумму более 1 млрд руб. На сегодня уже объявлен аукцион на 90% работ от плана.

«При реализации программы у нас возникли сложности по ряду объектов с подрядными организациями, выполняющими работы. Это нарушение проектной документации, сроков выполнения работ, низкое качество выполнения работ. По итогам ко всем таким подрядчикам были предъявлены штрафные санкции», — заявил Сергей Сесюнин на прошедшем в минувший вторник, 14 февраля, заседании регионального ОНФ, посвящённом итогам работы фонда капремонта в прошлом году.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Фаина Минх добавила, что проблема реализации программы в 2016 году заключалась и в том, что прошла корректировка количества предназначенных для капремонта домов, так как по закону дома с изношенностью более 70% не должны попасть в программу. В итоге количество объектов сократилось с 15 770 до 13 300.

«Собирать деньги и не гарантировать проведение ремонтных работ, я считаю, неправильно», — заявила госпожа Минх.

Также, по её словам, 42 млн руб. не было освоено в прошлом году из-за того, что обязательным условием проведения работ по капремонту было софинансирование местными муниципалитетами, однако не все муниципалитеты в Пермском крае имеют такую возможность.

Пермяки переплатили

Вопреки мнению, что пермяки отказываются вносить средства на капитальный ремонт их домов, Сергей Сесюнин рассказал собравшимся, что собираемость Фонда капремонта Пермского края в 2016 году составила более 65%. На сегодня общий счёт фонда составляет порядка 1,1 млрд руб. Спецсчета фонда — 95 млн руб.

«Большой скачок собираемости взносов был в октябре—декабре прошлого года, что связано с периодом начисления пени. В адрес неплательщиков было отправлено порядка 10 тыс. уведомлений, было создано 1 тыс. заявлений о взыскании задолженности. В итоге — 500 судебных актов и 300 исполнительных производств. Мы проводим информирование населения. Наш сall-центр принял порядка 115 тыс. звонков. Около 80% всех звонков связано с начислением пени. Для тех, кто не пользуется интернетом, мы организуем личные встречи — это порядка 100—150 человек в день», — рассказал руководитель фонда.

По его словам, за минувший год в личном кабинете на официальном сайте фонда зарегистрировалось около 5 тыс. человек. Около 2,5 млн руб. было заплачено через онлайн-сервис.

«В 2017 году мы планируем расширить функции личного кабинета на сайте регионального оператора: создать возможность получения платёжного документа в электронном виде, выложить информацию «начислено/оплачено» по каждому дому, завести информацию о сроках проведения капитального ремонта. Кроме того, мы планируем установить информационно-платёжный терминал для оплаты взносов за капитальный ремонт на ул. Ленина, 66. Терминал должен установить Газпромбанк. Оплата там будет без комиссии», — сказал глава регионального фонда капремонта.

Кстати, жители Перми, в отличие от жителей края, по словам Сергея Сесюнина, исправно вносят средства на счёт фонда либо спецсчета. Более того, в минувшем году пермяки даже переплатили порядка 1 млн руб. В то же время задолженность жителей края составляет около 45 млн руб. Фаина Минх добавила, что нет ни одного дома в Перми и Пермском крае, который бы в полном объёме собрал средства на проведение работ по капремонту.

В этом году планируется авансирование капремонта в пределах 30%, чего в предыдущие годы не было. Кроме того, запланирована подготовка технических заданий на выполнение работ по капитальному ремонту уполномоченными лицами по управлению МКД, а также контроль за выполнением работ по капремонту в части: осуществления строительного надзора с разбивкой по территориям; размещения специалистов фонда в муниципальных образованиях, удалённых от краевого центра; передачи функции технического заказчика в муниципальные образования и создания рабочих групп на уровне муниципальных образований Пермского края.

Проекты «на коленках»

Несмотря на радужные цифры и оптимистичные планы руководителя фонда, общественники видят сплошные недостатки в реализации программы. Так, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Максим Зубарев считает, что проектировщики не оценивают комплексное состояние дома, а проекты и вовсе рисуются «на коленке».

«Подрядчики выходят на объекты в сентябре — конце года. Какое может быть качество выполненных работ, если фасады ремонтируют в дождь, а кровлю меняют с первым снегом? У дома на ул. Лебедева, 39, где капитальный ремонт фасада прошёл в 2015 году, уже наблюдается отслоение штукатурки», — заявил общественник и перечислил ещё ряд проблемных домов, которые либо уже показали изъяны выполненных работ, либо рискуют оказаться в их числе. В частности, это дома на улицах Газеты «Звезда», 9, Гатауллина, 6, 25 Октября, 39 и Леонова, 40.

Также, по словам собравшихся активистов, зачастую в сметах бывают некорректные расчёты. Например, заложено 120 тыс. руб. на замену электросетей, а по факту поменяли «два светильника и три автомата».