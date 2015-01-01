Время в красках Состоялась презентация двух книг по истории политических репрессий

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Правильнее было бы сказать, что книги не про историю, а про жизнь — про то, как жили люди в эпоху репрессий; а жанр двух изданий, презентация которых состоялась 13 февраля, вряд ли можно определить как «научно-популярный»: гораздо правильнее и точнее будет «нон-фикшн», то есть факты здесь невымышленные, но читается, как художественная литература.

Автор книги «Охота на красного директора» Олег Лейбович и автор книги «Время местное» Александр Казанков договорились, что раз уж у них совместная презентация, то говорить они будут «крест-накрест»: Казанков — представлять книгу Лейбовича, а Лейбович — Казанкова. В результате многочисленные посетители события (зал в Центре городской культуры был набит битком, кое-кому пришлось постоять, потому что мест не было) оказались свидетелями блестящего перформанса в разговорном жанре. Трудно сказать, что лучше — сами книги или их презентация в исполнении блестящих рассказчиков, знатоков своего предмета.

Заголовок книги доктора исторических наук, заведующего кафедрой культурологии и философии Пермского государственного института культуры профессора Олега Лейбовича не зря перекликается с названием голливудского блокбастера «Охота за «Красным октябрём»: она и написана как некий исторический экшн. По словам представлявшего её Александра Казанкова, это документальный детектив, и у рассказчика была непростая задача — ни в коем случае не сработать спойлером, тем самым гадом, который на четвёртой странице книги пишет карандашиком: «Убийца — садовник!»

Сам Казанков читал «Охоту...» как роман с продолжением — Лейбович давал ему главы по мере написания книги, — поэтому ему было хорошо заметно, как меняется повествование. Первые 30 страниц напомнили ему «Десять негритят» Агаты Кристи: герои — директор «завода №19», нынешнего предприятия «Пермские моторы», Иосиф Побережский и его коллеги — инженеры, партийные деятели, элита советского общества — весело резвятся под лучами советского солнца, а потом... один за другим исчезают. Как герои романа Кристи.

Александр Казанков

Фото: Константин Долгановский

Дочитав до главы под названием «Парторганизацию охватил психоз», Казанков обнаружил, что читает уже не Кристи, а что-то вроде «Процесса» Кафки или «Фламандской доски» Переса-Реверте: действие превратилось в шахматную партию по заданным правилам, где игроки съедают не фигуры, а друг друга. В кульминационный момент поединок вышел уже на совершенно мистический уровень, где, как в «Гарри Поттере», бойцы начали обстреливать друг друга заклинаниями: «Троцкизмус!» — и враг повержен.

Действие сосредоточивается, как в маленькой комнате, в узком кругу участников страшной подковёрной борьбы. Все рабочие, семейные, человеческие связи рвутся — они за пределами этой «комнаты»: жёны, дети, любовницы и собаки рыдают снаружи. Остаётся только поединок, только игра! И вот пешки загоняют в угол белого короля, и...

Тут наступает первый финал повествования, потому что в книге Лейбовича, как в хорошем приключенческом романе, финалов два. Появляется «бог из машины», наступает хеппи-энд... Но это всего лишь промежуточный финал, потому что одна пешечка — не белая или чёрная, а, скорее, серая — по имени Морзо (Морозов) тихо переползает с клеточки на клеточку — и вот уже белый король ложится на пол.

Олег Лейбович

Фото: Константин Долгановский

Это финал. Но есть и постфинал — рассуждения автора о роли личности в истории, и эта часть тоже увлекательна, пусть уже и не вписывается в детективный жанр. Здесь найдут что-то для себя самые разные читатели: профессиональные историки порадуются чёткой проработке фактуры, логичности выводов, строгой документальной основе, а простой любитель хорошего чтения будет радоваться великолепному языку и мастерски выписанной интриге.

«Лучшее в этой книге, — завершил свою презентацию Александр Казанков, — то, что в скором времени её можно будет купить!»

После заслуженных аплодисментов Казанкову слово взял Олег Лейбович со столь же блистательным алаверды. В отличие от коллеги он оперировал не литературными аллюзиями, а метафорами из области изобразительного искусства. По его словам, книга кандидата философских наук, доцента кафедры культурологии и философии Пермского государственного института культуры Александра Казанкова «Время местное» — это живописное полотно вроде картин Венецианова, где мирные русские пейзане жнут золотые колосья под синим небом. День такой солнечный, зелень вокруг... Но вдруг словно злой колдун дунул на картину — небо посерело, лица исказились, а вместо мирной лошадки появился железный трактор.

Фото: Константин Долгановский

Герои «Времени местного» — жители прикамского села где-нибудь в окрестностях Кунгура или Чернушки. Вот они сидят на завалинке и рассуждают: «Мы дожили до конца времён или всё же будет чудо и всё возродится?» Александр Казанков написал хроники русской Атлантиды и её жителей — «бывших» людей, прежде всего сельских церковнослужителей. Его герои — интереснейшие, колоритнейшие люди. Они по-своему заново толкуют Писание, не боясь обвинений в ереси. У них странные биографии — это странники, бывшие актёры, монахи без монастырей... Сельские сплетни, почти фольклорные байки, пересказы газетных статей, перекочевавшие в следственные дела, создают гул времени, который слышит каждый читатель этой книги.

Лейтмотив этой книги — вера в чудо. Среди её героев есть настоящий юродивый. Он ходит и громко ругает власть — ему так положено, он же юродивый! Его, разумеется, ловят и сажают, но медики объявляют его душевнобольным, и вот он идёт, выпущенный из тюрьмы, — голодный, оборванный, но живой, словно вся русская деревня.

Александр Казанков для написания этой книги произвёл обширный и тщательный анализ маргиналий — того, что находится на полях следственных дел, как бы за пределами основного сюжета обвинительных протоколов. Обрывки газет, рукописные книги, пересказы сплетен — оказывается, в архивных делах НКВД всё это есть. Но — только до 1937 года. Когда аресты поставили на поток, люди и подробности их жизни уже никого не интересовали. Интересовала только основная фабула, да и та была чаще всего искусственно сконструирована.

Презентация продолжалась почти два часа. После основных докладов последовали вопросы, а затем — бесконечные рассказы авторов книг, которые, кажется, знают людей и события 1930-х годов не хуже, чем современность и современников. Чувствовалось, что в книги, которые вот-вот выйдут в пермском издательстве «Титул», вошёл далеко не весь материал, который мог бы туда войти.

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