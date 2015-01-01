Новый «Новый день» Популярная утренняя программа телеканала «Рифей» владеет секретом вечной молодости

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Первое, что будет встречать зрителей телекомпании «Рифей-Пермь» по утрам начиная с марта, — интерьер современного кафе. Именно так будет выглядеть обновлённая студия популярной утренней программы «Новый день». По словам директора утреннего канала Юлии Тунгусковой, это будет светлый, уютный, с элементами лёгкого футуризма интерьер в небесно-голубых тонах, над которым тщательно поработали дизайнеры. Изменения в студии будут не только эстетическими, но и функциональными: помещение станет более просторным, в нём появится несколько зон; в одной из них можно будет принимать целую команду гостей, причём гости смогут не только сидеть на диване и пить кофе, но и, например, исполнить музыкальное произведение или что-то смастерить.

«Нужно уметь меняться, не бойтесь перемен!» — примерно так можно сформулировать секрет вечной молодости, которым владеет команда «Нового дня». Этой программе в сентябре исполнится 19 лет, подумать только! Первый выпуск утренней передачи телекомпании «Рифей-Пермь» вышел в эфир в сентябре 1998 года — в разгар острого экономического кризиса. С тех пор программе не привыкать к преодолению трудностей. Коллеги шутят, что «Новый день» всегда задумывает что-то новенькое во время роста цен и экономических потрясений.

С тех пор целое поколение телезрителей сменилось, а программа не теряет популярности. Согласно данным медиаизмерителя Mediascope (бывшая TNS Russia), «Новый день» — программа №1* в утреннем эфире Перми: во время своего вещания она уверенно опережает аналогичные проекты всех каналов, включая центральные российские.

Неудивительно, что коллеги из телекомпании «РЕН ТВ» — сетевого партнёра телекомпании «Рифей-Пермь» — уважительно называют «Новый день» «тот самый утренний телеканал». «Тот самый» означает «тот, который обеспечивает мощное утро — базу для всего суточного эфира». Неудивительно, что «РЕН ТВ» даже не пытается предлагать «Рифею» собственный эфирный продукт на утреннее время — зачем, если и так всё отлично?

Но здесь возникает вопрос… Если всё отлично, то зачем меняться? Ведь в начале марта зрители утром столкнутся с непривычной «картинкой», вынуждены будут привыкать к новым рубрикам, новым лицам… Разве это не рискованно? Юлия Тунгускова считает, что обновление абсолютно необходимо утреннему каналу, чтобы оставаться популярным: «У нас небольшая телекомпания, небольшой коллектив. Мы вынуждены постоянно придумывать что-то новое и оригинальное. Крупные телекомпании могут позволить себе какое-то время «топить» рейтинги, поскольку после у них остаётся шанс удивить зрителя, например, закупным сверхдорогим проектом, уже где-то удачно обкатанным. У нас такого шанса нет, поэтому — только идея, только своевременная!»

Если идти вперёд с большими остановками, есть риск оказаться в творческом застое, что в результате «утопит» рейтинг. Для нынешних обновлений выбран слоган: «Новый день — это отличное утро!» Отличное — значит непохожее на других.

Руководитель программы сравнивает студию «Нового дня» с квартирой: если надоела повседневность, хочется обновления — сделай ремонт, нет денег на ремонт — хотя бы шторы новые повесь, и жить в квартире снова будет приятно! Именно так поступает команда «Нового дня»: программа постоянно меняется, каждый год по чуть-чуть.

Нынче же планируются изменения гораздо большие, чем «чуть-чуть».

Юлия Тунгускова не хочет раскрывать всех секретов, но известно, что в марте в эфире появится новая ведущая. Это будет свежее лицо для «Рифея», но хорошо известный человек в пермских медиакругах. Появятся и новые рубрики.

Юлия Тунгускова, директор утреннего канала «Новый день» телекомпании «Рифей-Пермь»:

— Безусловно, мы оставим в эфире наши знаковые рубрики: «Привет, Пермь!», «По вашим письмам», «Что есть...» и некоторые другие. Без изменений останутся блоки утренних новостей. Всё остальное постараемся изменить в лучшую сторону. Среди новых рубрик появится конкурс, в котором смогут проявить себя начинающие журналисты. Условия участия в нём весной появятся на нашем сайте и в эфире «Нового дня».

По понедельникам уже год у нас успешно выходит рубрика «Дедморозим. Служба скорых чудес». Вскоре появится ещё один волонтёрский проект, который будет искать хозяев бездомным животным. Готовим к выходу несколько новых социальных рубрик и даже одну мистическую страничку! Ещё в планах — создание творческой площадки для детсадовцев и младших школьников.

В нашем деле стоять на месте нельзя, нужно не то чтобы идти — бежать вперёд! Зритель очень требовательный, а пермский — особенно! Мы видим его человеком образованным, подвижным, иногда немного консервативным, немного хмурым, но вместе с тем доброжелательным, обладающим острым умом и великолепным чувством юмора.

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