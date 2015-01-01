Игра в напёрстки В Галерее туфельки открылась очередная выставка арт-проекта «Коллекционер»

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Уже два года Галерея туфельки знакомит пермяков с частными коллекциями. Это не просто серия выставок, а целый арт-проект: для каждой выставки разрабатывается дизайн и программа дополнительных событий, а предмет коллекционирования изучается досконально, чтобы «вытащить» из него все привнесённые историей смыслы и интересные факты.

Фото: Константин Долгановский

Каждая выставка продолжается месяц, и как раз сейчас работает 12-я по счёту. В галерее выставлены напёрстки, которые собирает пермский коллекционер Наталья Снегирёва.

Для Натальи собирание напёрстков — не просто хобби, а, можно сказать, производственная необходимость: она по профессии портной, причём работает с самыми сложными материалами и фактурами — плотными тканями, войлоком, кожей и мехом. Поначалу она напёрстки не жаловала: всё-таки без них шить сподручнее, но пришлось привыкать, иначе не миновать травм. Привыкнув и полюбив полезный в хозяйстве предмет, вот уже четыре года Наталья напёрстки коллекционирует и собрала к моменту открытия выставки 438 экземпляров, а буквально на вернисаже получила в подарок ещё один.

Фото: Константин Долгановский

Выставка, оформленная предметами женского рукоделия — корзинками с мотками ниток, разноцветными катушками, выстроена по алфавитному принципу и называется «Напёрсток от А до Я». На каждую из букв алфавита подобрано слово или явление, иллюстрирующее какой-то факт или легенду из истории напёрстков. Так, на букву П значится... «Пушкин»! Оказывается, у Александра Сергеича был специальный напёрсток, который он надевал на мизинец, чтобы сберечь свой тщательно лелеемый длинный ноготь — модный в те годы знак принадлежности к масонству; а на букву Т обнаруживается слово «Торонто» — именно в этом канадском городе установлен памятник напёрстку.

Словом, выставка очень познавательная. Можно узнать, что, согласно легенде, напёрсток изобрёл голландский ювелир XVII века Николай Бентотен. Его любимая девушка Анита, усердная рукодельница с вечно исколотыми руками, однажды получила золотой напёрсток с запиской: «Уважаемую госпожу прошу принять в подарок это моё изобретение, чтобы оно защищало от уколов прекрасные и трудолюбивые пальцы».

Фото: Константин Долгановский

В реальности же этот предмет гораздо древнее: в Китае его использовали ещё 2000 лет назад, а в Японии изготавливали из прессованной бумаги. Сейчас, когда ручное рукоделие вытесняется машинным, напёрстки всё больше становятся сувенирами и предметами коллекционирования, а их собирательство по-научному называется «диджитабулизм».

В коллекции пермской диджитабулистки Натальи Снегирёвой есть удивительные экземпляры. Например, длинный острый напёрсток для танцев, какие надевают на пальцы кхмерские и тайские танцовщицы. Есть напёрстки-куклы, используемые для «пальчикового театра» — развивающей игры, которая способствует пробуждению актёрских способностей и развитию мелкой моторики рук у самых маленьких; на выставке представлены наборы для сказок про Курочку Рябу и про Колобка. Есть ювелирные напёрстки из драгоценных металлов со стразами и эмалью. Самый редкий и старинный экземпляр коллекции — рабочий напёрсток XVIII века, найденный в Соликамске.

Фото: Константин Долгановский

Ну а самые распространённые напёрстки — с гербами и пейзажами городов. Их в коллекции множество! Есть и пермские. Вообще, пермских напёрстков в коллекции много: есть экземпляры с изображениями пермского звериного стиля, а есть даже миниатюрная копия «Пермяка — солёные уши», тоже надевающаяся на палец.

Особый раздел выставки составляют авторские напёрстки, сделанные художниками в единственном экземпляре. Большинство этих произведений искусства созданы... самой Натальей Снегирёвой. Человек она очень творческий и способствует пополнению собственной коллекции, создавая напёрстки, усыпанные мини-бисером, украшенные крошечными фарфоровыми или металлическими зверушками или другими малюсенькими игрушками. В своём «напёрсточном» творчестве Наталья проявляет не только фантазию, но и отменный вкус! Любое её произведение — хоть сейчас в продажу.

Как всегда, вернисаж в Галерее туфельки был очень весёлым — с танцами, викториной и угощением. Поздравляя коллекционера, экскурсовод Милана Фёдорова, которая ведёт в этом частном музее краеведческий клуб «Пермский след», подарила Наталье напёрсток из Калининграда в виде кошки, а затем Наталья с подругами из танцевальной студии «Краш» совершенно профессионально исполнили грузинский танец.

На закуску гостям предложили манник от Натальи Снегирёвой. Его она, видимо, ночью делала — в свободное от шитья, танцев и собирательства напёрстков время.