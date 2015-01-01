Затянул «Солярис» «Уралавтоимпорт» распродаёт остатки автомобилей Hyundai

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В январе «Восток Моторс» приобрёл дилерство Hyundai в Перми у компании «Уралавтоимпорт», представлявшей эту марку в городе с 2001 года. Как отразится смена дилера на продажах Hyundai в Перми? И кто из игроков рынка приобретёт дилерство Hyundai на ул. Героев Хасана, 105/3 — если, конечно, «Уралавтоимпорт» намерен его продавать?

Позвонив в компанию «Уралавтоимпорт», мы узнали, что непроданные автомобили Hyundai, принадлежащие этому дилеру, реализуются по адресу ул. Героев Хасана, 105. «Мы распродаём остатки, думаю, что будем продавать их ещё две—три недели», — сообщил один из менеджеров по продажам по телефону потенциальному клиенту. От официальных комментариев в компании «Уралавтоимпорт» отказались.

В компании «Восток Моторс», ставшей новым владельцем дилерства Hyundai, оптимистично заявляют: «С 1 февраля являемся дилером Hyundai в Перми. Дилерский центр на шоссе Космонавтов, 368в работает, уже есть продажи». По словам представителя «Восток Моторс», одной из проблем предыдущего дилера было то, что части автомобилей модельного ряда марки не было в наличии, клиентам приходилось их ждать месяцами. В отделе маркетинга «Восток Моторс» заявляют, что у них такой проблемы нет.

Информацию о якобы происшедшем падении продаж Hyundai в Перми на 27% в салоне «Восток Моторс» не комментируют: «У нас таких данных нет». Между тем многие эксперты констатируют снижение продаж Hyundai в 2016 году и называют вполне объективные причины, которые этот спад вызвали.

Так, Денис Басмат, директор дилерского центра Lucky Motors (официальный дилер Nissan в Перми), считает, что одной из причин падения продаж Hyundai стало изменение стоимости самой популярной модели бренда Solaris.

Денис Басмат, директор дилерского центра Lucky Motors:

— Бурный рост данного бренда сейчас сменился падением, и связано это с изменением стоимости самой популярной модели Solaris (эта модель давала основной объём продаж, до 60—70%). Думаю, это вопрос времени. С выходом новой модели Creta падение должно замедлиться и начнётся прирост продаж. Колоссальная разница с показателями по стране связана с тем, что Пермский край имеет большой объём продаж отечественного бренда LADA. Этот бренд за счёт новинок и стоимости перетягивает многих клиентов с иностранных брендов, таких как KIA Rio, Hyundai Solaris. Смещение клиентов идёт к более доступным автомобилям с низкой стоимостью покупки и более низкой стоимостью обслуживания.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация на рынке обусловлена тем, что одним из ключевых факторов выбора для клиента сейчас является стоимость автомобиля, поэтому смещение фокуса покупателя идёт на более доступные марки автомобилей, такие как китайский Lifan, отечественный бренд LADA. «Также за счёт моделей Fiesta и EcoSport в Прикамье рост продаж показывает Ford», — рассказывает Денис Басмат.

В салоне «Восток Моторс» не видят повода для пессимизма. Напротив, как заявляют в отделе маркетинга компании, с начала 2017 года наблюдается оживление спроса на автомобили во всех сегментах — от масс-маркета до премиум-класса. «Если в январе прошлого года продажи были очень вялыми, в этом году ситуация совсем другая — покупатель оживился. Возможно, это связано с улучшением экономической ситуации в целом»,— предполагает представитель дилера.

До сих пор компания «Восток Моторс» в Перми владела двумя салонами: Mazda (с 2005 года) и Infiniti (с 2014 года). На вопрос, по какой причине дилер переключился на марку другого класса, в «Восток Моторс» отвечают: «Мы решили попробовать. Вообще, «Восток Моторс» имеет очень большой охват территорий в России и уже продаёт автомобили Hyundai в Тюмени. Продажи идут хорошо».

Открытым остаётся вопрос о том, кто будет собственником второго дилерства Hyundai в Перми, завязанного на салон на ул. Героев Хасана, 105/3. Эксперты рынка не исключают, что «Уралавтоимпорт» выставит и это дилерство на продажу. Кто его приобретёт?

В отделе маркетинга компании «Восток Моторс» заявляют, что информации о приобретении второго дилерства Hyundai у них нет. В салоне компании «ДАВ-АВТО», который считается одним из наиболее вероятных покупателей этого актива, также отказались от комментариев.

Денис Басмат на вопрос о том, кто может на автомобильном рынке Перми претендовать на второе дилерство Hyundai, отвечает: «Если верить отдельным источникам, то второй дилер — это «ДАВ-АВТО». На самом деле я думаю, что есть и другие компании, которые могли бы взять второе дилерство Hyundai, но это уже вопрос оценки финансовых возможностей компаний и перспектив рынка Пермского края».

В то же время Денис Басмат не исключает, что запутанная ситуация с дилерством Hyundai в Пермском крае может отрицательно сказаться на продажах этой марки.

В Перми действует ещё один игрок, занимающийся продажами марки Hyundai, это компания «Сильвер Моторс».

В «Сильвер Моторс» заявляют, что появление нового игрока их нисколько не беспокоит: «Для нас ничего не изменилось. Мы дилер, долго работающий на рынке. Мы пережили множество кризисов — и ничего, всегда оставались на плаву. Мы только рады появлению нового честного и здорового конкурента».