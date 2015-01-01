Рынок начинает оживать? Январь стал для риелторов предсказуемым: каждый год этот месяц показывает снижение числа сделок по сравнению с декабрём

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Сохраняется тенденция к снижению цен на вторичном рынке, к увеличению спроса на качественное жильё на рынке новостроек. Такой сценарий вероятен на весь 2017 год. По итогам декабря на первичном рынке жилой недвижимости наблюдался рост средней стоимости 1 кв. м за месяц на 0,9%. В домах, которые находятся в центре города, цены выросли на 8%.

Фото: Константин Долгановский

На вторичном рынке произошла коррекция средней цены 1 кв. м — за месяц она снизилась на 2,8%.

Рынок купли-продажи многоквартирного жилья Перми анализировал аналитический центр «Медиана». Со ссылкой на Пермскую мультилистинговую систему компания отмечает, что в новостройках к продаже предложено 1093 квартиры, на вторичном рынке — 2474, число предложений в этом сегменте выросло на 12,6%.

С точки зрения цены больше половины всего объёма предложений как на первичном, так и на вторичном рынке находятся в диапазоне от 35 тыс. до 50 тыс. руб. за 1 кв. м. Их доля в общей структуре предложения составляет 51,2 и 53,0% соответственно.

«Есть ощущение, что рынок начинает оживать. До реальных сделок не дошло, но увеличилось количество звонков и осмотров. Надеюсь, в марте—апреле число заключённых договоров купли-продажи вырастет», — рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Респект» Алексей Ананьев. По его словам, продавцы всё больше торгуются и соглашаются на снижение стоимости. При этом стабильно увеличивается разрыв цен между вторичным жильём и новым в пользу новостроек. Это не означает, что они выросли. С ноября по декабрь цены не менялись, но «первичку» тогда можно было купить со скидкой. Сейчас акций практически не осталось.

Например, в конце 2016 года АН «Респект» нашло покупателя на однокомнатную квартиру площадью около 39 кв. м в районе бассейна «БМ» по цене 1 млн 950 тыс. руб., на эту сумму продавец не согласился. Сейчас он пошёл на уступки и продаёт квартиру за 1 млн 790 тыс. руб., а вот покупателя нет.

В дальнейшем желающим продать квартиру, в которой они живут, и после приобрести новую будет непросто с точки зрения стоимости: разница будет увеличиваться. Эта динамика может сохраниться до лета.

Кроме того, со ссылкой на застройщиков Ананьев отметил, что изменения в действующем законодательстве приведут к увеличению стоимости долевого участия в строительстве. Также стоит вопрос платёжеспособности населения. С прекращением господдержки ипотеки процентная ставка по жилищным кредитам выросла до 12%.

В то же время произошло снижение ставок на «вторичку» вместе с отменой господдержки на «первичку». Через какой-то период это приведёт к поддержанию спроса на рынке жилья, добавляет генеральный директор АН «Перемена» Станислав Цвирко. По его мнению, продолжается субсидирование ипотеки у застройщиков. Масштабные акции закончились, но существуют фрагментарно. Устойчивая тенденция к снижению цен на «вторичку» сохранится и в этом году.

Хоть акции от застройщиков и закончились, сбавили темп и агрессивность, сохранились специальные условия — цены ниже при оплате сразу или в рассрочку, в день открытых дверей, отметила генеральный директор АН «Территория» Екатерина Пахомова.

Покупатели спрашивают новостройки, но не торопятся их приобретать: «горячих» клиентов сейчас очень мало, посетовала риелтор.

«На вторичном рынке квартиры есть, ликвидных нет. От коллег слышу фразу: «Объекты есть, да найти нечего», — поделилась Пахомова. С другой стороны, сообщила она, появился спрос на дорогие элитные квартиры стоимостью более 10 млн руб., покупатели класса «эконом» выбирают предложения с качественной отделкой. И эта тенденция сохранится до конца 2017 года.