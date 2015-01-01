Девушка Барби в мире Барби В Музее современного искусства PERMM открылась выставка PARADIZARIUM, которую можно назвать сплошным надувательством

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Слово «надувательство» в данном контексте надо понимать буквально, и никаких негативных значений оно не несёт: просто речь идёт о надувных объектах. Художник Саша Фролова работает с гибким, пластичным и прочным материалом — латексом и создаёт из него причудливых персонажей причудливого фантастического мира.

Фото: Константин Долгановский

Выставка заполнила все три этажа музея. На первом этаже — строгая чёрно-белая графика, геометрически совершенные объекты, словно художница решила перевести в 3D гравюры математика Александра Фоменко, а то и того проще — старые скринсейверы. Эти объекты, помещённые на стены соответствующей окраски, создают любопытные визуальные эффекты, словно первый этаж музея движется в бесконечность. Во всём этом есть обаяние упорядоченности и приятные отсылки к геометрии Вселенной, к фракталам, к спиралям ископаемых аммонитов, листьев папоротника, галактик, симметрии молекул ДНК.

Предельная абстрактность объектов, их математически совершенные очертания напоминают о гармонии, существующей в живой и неживой природе, создают ощущение прочности и надёжности.

Тем ярче контраст с экспозицией второго этажа, где зрителя ждёт взрыв кислотных цветов. Эта часть выставки переносит в мир фантастических аниме, где растут многоцветные космические орхидеи, а сказочные надувные существа перемещаются при помощи «Люболёта» и создают любовные световые послания посредством «Лав-ми-бластера». Это и есть райский мир — PARADIZARIUM, где абсолютно нет места обыденности, есть только нежность, яркость и умиление. Кажется, вот-вот из-за большого надувного «Блума» выйдет розовый пони или единорог с радужной гривой.

Фото: Константин Долгановский

Все эти глянцевые «Космические цветы», «Розовые карусели», блестящие надувные сердца — очень девочковый, легкомысленный, карамельно-мармеладный мир, кажущийся особенно легковесным благодаря тому, что все объекты — надувные, их так и хочется подбросить, чтобы они взлетели к потолку.

Но эта лёгкость обманчивая: работы Саши Фроловой требуют огромного труда, они основаны на настоящей, недамской мастеровитости, на остром и точном чувстве материала, цвета, фактуры, объёма. Арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева сравнила масштабные работы художницы со знаменитыми объектами Николая Полисского, и это сравнение при всей его неожиданности очень верное: действительно, жанр и подход похожи, разница только в материале.

Выставка PARADIZARIUM в PERMM — первый персональный проект Саши Фроловой, которая много работает в сфере стрит-арта и, по словам Наили Аллахвердиевой, очень хотела бы создать объект на улицах Перми.

Фото: Константин Долгановский

На вернисаже художница выступила с перформансом, без которого впечатление от выставки было бы неполным (тем, кто его не видел, не стоит расстраиваться — можно посмотреть яркое видео на третьем этаже музея). Саша и её «группа поддержки» танцевали в латексных костюмах с пышными латексными шевелюрами; девушки — в юбочках кислотных цветов, мужчины — увешанные круглыми надувными «мышцами». Сама Саша была в костюме в обтяжку, с огромными розовыми «локонами» и пела по-английски кошмарно-кукольным, прошедшим через компьютерную обработку голосом. Так и хотелось, чтобы она исполнила песню группы Aqua:

I’m a Barbie girl in a Barbie world.

Life in plastic — it’s fantastic!

Потому что героиня перформанса — живая пластиковая кукла Барби, игрушечный секс-символ, одновременно эротичная и невинная, как детская игрушка. И весь её мир — пластиковый, игрушечный. It’s fantastic…

Но… невозможно принять всё это всерьёз. Созданный Сашей Фроловой PARADIZARIUM — это не буквально девичья мечта, а, скорее, ироничная гипербола, проекция мира неоновой рекламы в бесконечность, этакая «гиперЯпония» будущего, футуристический прогноз о судьбах общества потребления. При этом гиперболизация не несёт в себе критики или тревожного предупреждения: художница не имеет ничего против такого развития событий. Надо только не забывать о чувстве меры и, конечно, вовремя поддувать воздуха, чтобы «светлое будущее» не сдулось.

Выставка PARADIZARIUM работает в музее PERMM до 26 марта.