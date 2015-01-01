Год свинины Блиц-интервью с гендиректором ГК «Синергия» (арендатор Пермского свинокомплекса) Александром Печерским

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Фото: Газета «Пятница»

— Как сообщал в прошлом году представитель компании «Биг Дайчмен», вы ещё в январе должны были определиться со стоимостью проекта модернизации и заключить какие-то конкретные договоры. В какой стадии сейчас процесс модернизации свинокомплекса?

— Сейчас есть предложения (по модернизации — ред.) от четырёх компаний, в том числе и от компании «Биг Дайчмен». Стоимость необходимого оборудования на текущий момент оценивается примерно в 700 млн руб. Сейчас изучается вопрос о том, чтобы часть оборудования была поставлена нашими зарубежными партнёрами, а часть — изготовителями из Пермского края. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании на территории предприятия цеха по изготовлению и ремонту оборудования.

Предполагается, что высокотехнологичное оборудование будет приобретено у наших зарубежных партнёров, остальное же — либо в Пермском крае, либо будет изготовлено собственными силами. Что касается сроков, то рассчитываем в ближайшее время определиться с производителем оборудования, с комплектом его предложения, а также зафиксируем цену и выберем компанию-проектировщика. Таким образом, тендерный лист планируем подписать до конца февраля.

— В прошлом году одной из наиболее пикантных тем, связанных со свинокомплексом, было создание альтернативного профсоюза. Идея, как известно, родилась после того, как возникли трения с первичной профсоюзной организацией Майского. Как обстоят дела с новым профсоюзом сейчас?

— Мы создаём профсоюз группы «Синергия», в который будут входить все первичные профсоюзные ячейки, которые сейчас есть у предприятий группы, в том числе у свинокомплекса «Пермский». Сейчас вед ётся работа с персоналом.

Уже есть первые члены профсоюза. Суть нашей организации заключается вот в чём: профвзносы должны по максимуму доставаться людям, а не профсоюзному комитету. На текущий момент первичная профорганизация в Майском собирает порядка 170 тыс. членских взносов в месяц, то есть в год порядка 2 млн руб. Социальный пакет составляет чуть больше 200 тыс. руб. Всё остальное уходит в вышестоящие профсоюзные организации и на содержание профкома и профактива.

Такая структура-нахлебник — это позор. Мы хотели бы создать профсоюз из наших работников, которые трудятся на предприятии, чтобы их взносы шли на реальную помощь людям, например на медуслуги.

— Как обстоят дела с финансовыми показателями прибыли-убыточности ООО «Пермский свинокомплекс»?

— К концу первого полугодия мы должны получить устойчивый плюс. На текущий момент результат отрицателен, но к концу первого квартала мы должны выйти на рентабельность.

Сейчас мы находимся близко к нулю. Это связано в том числе с большими энергозатратами, которые предприятие понесло за эту зиму из-за сильных холодов. Тем не менее планируем, что с помощью сети собственной розницы, которая сейчас активно развивается в Пермском крае и в Омске, выручка от готовой продукции будет составлять порядка 40% уже в первом квартале. Это позволит группе «Синергия» вывести свинокомплекс из убытков. До конца года мы рассчитываем выйти на показатели по EBITDA в 300 млн руб.