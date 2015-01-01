Такими, как Рогозин Директива о создании военной формы для работников предприятий ОПК дошла до Перми

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В конце января министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести единую форму для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса. Одновременно в федеральные СМИ просочилась информация о том, что Минобороны России рекомендовало ввести специальную форму чёрного цвета для всего персонала оборонных предприятий, исключая лишь работников тех объектов, на которых есть гражданская служба. На некоторых пермских предприятиях подтвердили, что такая директива действительно поступила. Сотрудники заводов, в общем-то, и не против унификации, считая, что военная форма организует. Однако у представителей ОПК есть подозрения, что финансовые вопросы с пошивом новой формы лягут на плечи предприятий, а возможно, и самих работников. Цена вопроса — около 50 тыс. руб. на человека.

По мнению авторов инициативы, форма работников в суровом отечественном ОПК должна соответствовать содержанию ( визит Дмитрия Рогозина на «Мотовилихинские заводы»)

Фото: Ирина Молокотина

Обратившись за комментарием в ПАО «Мотовилихинские заводы» с вопросом о предстоящем переодевании персонала, мы получили официальный ответ: «К сожалению, мы не можем комментировать решения Министерства обороны и его взаимоотношения с предприятиями ОПК».

В то же время, как рассказал один из работников завода, вопрос создания новой формы для МЗ очень актуален. Не далее как в прошлом году работникам завода сшили новую форму. Надеть такую может только один-единственный сотрудник с определённым размером и конкретной фамилией, указанной на груди. Та прошлогодняя форма не была чёрной. Напротив, она была цветной и предназначалась для того, чтобы различать сотрудников разных цехов издалека. Пошив именной формы — достаточно дорогое удовольствие, поскольку никто, кроме адресата, эту форму надеть уже не сможет. Уволишь — будет простаивать и форма.

Закономерный вопрос, который возник у работников предприятий пермского ОПК, когда они услышали о возможном переодевании в форму военного образца, — куда девать старую?

Советник генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Владимир Аликин подтвердил, что директива о создании военной формы на завод поступила. «Это 100%-но верная информация. Действительно, директива такая пришла, но пока коснётся только генеральных директоров предприятий ОПК. Насчёт рядовых сотрудников пока ничего не известно. Будет чёрная форма, аналогичная той, в которой ходит Рогозин», — заявил профессор Аликин.

Невольно подумалось, что пороховому заводу и его руководству к военной выправке не привыкать. С 2014 года заводом управляет Олег Миргородский, бывший военный. Работники завода рассказывали при его вступлении в должность, что «Миргородский — крепкий парень, служил в горячих точках, в Афганистане».

На заводе им. Дзержинского, производящем взрыватели (99% продукции компании составляет гособоронзаказ), сообщили, что предложение переодеть сотрудников к ним не поступало.

«Мы хоть и ФГУП, но это название — лишь вывеска. На самом деле мы давно находимся в процедуре банкротства, и государство утратило полномочия собственника, когда мы перешли в стадию конкурсного управления, а Минпромторг от нас отказался», — заявляет заместитель директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов.

Впрочем, у топ-менеджера есть определённые предположения о том, каким образом будет реализовываться идея о внедрении военной формы. «Я считаю, что обязанность одеть сотрудников ляжет на бюджет предприятия. Как бывший сотрудник милиции могу сказать, что одеть одного сотрудника от носков до мундира стоит 50 тыс. руб. Вообще, статья расходов «спецодежда» очень «злая». Согласно законодательству об охране труда мы обязаны её выполнять. И она обходится в миллионы рублей», — рассказывает Сентябов.

Так, по словам руководителя, минимум раз в два года заводу приходится приобретать нательное бельё и халаты, валенки и ботинки с противоударным носком. «Это миллионы, которые предприятие вынуждено тратить по мере окончания сроков износа спецодежды».

Как признались на одном из пермских предприятий оборонного машиностроения, директива о создании новой формы к ним поступила, но, как поняли сотрудники, речь шла не о повседневной одежде, а о форме для тех особых дней, когда предприятие посещают первые лица страны с визитом. На вопрос, есть ли смысл в подобных тратах, если первые лица страны посещают завод не чаще одного раза в год, а «совсем первые» не посещали никогда, ответа мы не получили.

Есть также информация, что при переодевании отдельных руководящих сотрудников ОПК в новую форму в минувшем году за форму платили... сами сотрудники. Никаких возражений с их стороны не поступало: Родина сказала «надо», они ответили «есть».

Наконец, пара слов о том, как будет выглядеть новая форма. По информации федеральных СМИ, «конструктивно она будет схожа с военной, за исключением отсутствующих петель для погон. На ней будет прикреплён единый знак в виде пятиконечной звезды на левом рукаве и на головном уборе. Кроме того, с левой стороны груди предусматривается прикрепление знаков различия и государственных наград, надписи с фамилиями и инициалами сотрудника. С правой стороны груди устанавливается плашка с названием предприятия, на правом плече — его нарукавной эмблемы».

Без сомнения, это будет удивительное зрелище: сотрудники предприятий ОПК со звездой на каске (иных головных уборов в цехах по технике безопасности, как правило, не предусмотрено) и медалями на ватниках.

А ещё, говорят, разработана форма для военных священников... Но это уже совсем другая история.