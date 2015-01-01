Линн Трейси: Россия фантастически изменилась! Заместитель руководителя дипломатической миссии США в России Линн Трейси — о том, как улучшить контакты между странами в эпоху «после Крыма»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми с двухдневным визитом побывали заместитель руководителя дипломатической миссии США в России Линн Трейси и генеральный консул США в Екатеринбурге Маркус Микели. Визит носил ознакомительный характер, его программа была не только насыщенной, но и приятной. Дипломаты обсуждали в администрации города побратимские отношения Перми и Луисвилля, а также побывали на предприятии «Nestle-Пермь», встретились с ректором и студентами классического университета и устроили приём для выпускников американских образовательных программ. Культурная программа гостей включала экскурсию в Пермскую государственную художественную галерею и дегустацию знаменитых посикунчиков. Кроме того, Линн Трейси дала эксклюзивное интервью «Новому компаньону».

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян (слева) показывает коллекцию древнерусского искусства Линн Трейси и Маркусу Микели

Фото: Валерий Заровнянных

— Какова цель вашего визита в Пермь и насколько вам удалось достичь своей цели?

— Я очень рада, что побывала в Перми. Одна из важнейших задач дипломата — знакомиться с людьми, живущими в разных территориях страны, где находится дипмиссия. Россия — страна очень большая, очень разная и сложная, и я точно знаю, что Россию не понять, оставаясь в Москве. Цель моей поездки в Пермь — посетить российский регион, известный своей напряжённой культурной жизнью. Я наслышана о Дягилевском фестивале, активной театральной жизни, я знаю, что наше генконсульство в Екатеринбурге тоже участвует в культурной жизни Перми, проводя здесь кинопросмотры и участвуя в проведении кинофестивалей.

Мы считаем, что необходимо сохранять линии взаимодействия, укреплять коммуникации даже в периоды политического напряжения между нашими странами: личные взаимоотношения между людьми, сотрудничество в сфере культуры не должны зависеть от политики. Когда политическая ситуация улучшится, фундаментом отношений послужат гуманитарные и человеческие контакты, которые нам удастся сохранить. Находясь в Перми, я стараюсь понять, что можно сделать, чтобы эти контакты развивались ещё активнее.

— Что вы уже успели в Перми и каковы ваши впечатления?

— У нас был очень насыщенный первый день. Мы побывали в университете, встретились с ректором и студентами, изучающими английский язык. У нас была встреча в мэрии, где мы обсуждали побратимские отношения Перми и Луисвилля, а также экономику и культурную жизнь Перми. Мы встречались с уполномоченным по правам человека, обсуждали проблемы и перспективы в этой сфере, а также то, как омбудсмен видит свою роль в разрешении местных проблем.

Вечером у нас был приём для участников образовательных программ и программ культурного обмена.

— Что вы можете сказать о перспективах побратимских отношений между Пермью и Луисвиллем?

— Одна из главных целей моего визита и визита Маркуса Микели, который к вам ближе — он в Екатеринбурге, а я в Москве, — это возможность выяснить, в какой сфере наши побратимские отношения могут быть улучшены. Возможно, нам следует усилить образовательное и научное направления. Мы также думаем о том, чтобы музыканты и театральные артисты из Перми приняли участие в наших фестивалях. Мы уверены, что наши встречи здесь принесут интересные новые идеи.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы экономического взаимодействия между Пермью и американскими городами и между Россией и США?

— Мы планируем посетить пермскую фабрику компании Nestle. Здесь, в Перми, у Nestle есть совместное предприятие с американским производителем сухих завтраков General Mills. Это хороший пример американских инвестиций в России. Несмотря на взаимные экономические санкции, американские компании по-прежнему инвестируют в Россию и в результате получают активный, здоровый бизнес, поддерживают российских работодателей, российские рабочие места.

Мы с Маркусом во время встреч с лидерами города собираем информацию, которую передадим в московское представительство министерства торговли США, и будем рекомендовать представителям этого министерства побывать здесь, чтобы изучить предмет более глубоко. Торговый представитель США в Москве очень хорошо знает Россию, и он просил меня привезти ему интересные предложения о том, в каких регионах он может найти новые возможности. Я намерена рекомендовать ему Пермь.

— Как бы вы охарактеризовали ситуацию во взаимоотношениях России и США в целом?

— Конечно, после событий, связанных с Крымом, торговые контакты сократились. У нас есть глубокие разногласия в украинском вопросе, но есть и «дорожная карта» — Минские соглашения, и мы очень надеемся, что они будут выполнены.

Тем не менее в настоящее время есть крупные американские компании, которые активно развивают бизнес в России и находят инвестиционный климат здесь благоприятным, — это, например, Boeing, Honeywell, есть и другие.

— Как вы себя чувствуете в России, как русские к вам относятся?

— Ещё до того, как я поступила на дипломатическую службу в 1994 году, я три года — с 1987-го по 1990-й — жила в России, в Москве. Я только что окончила университет, ещё не была дипломатом, но уже работала в посольстве США. Так что в молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!

Фото: Валерий Заровнянных

Я всегда хотела вернуться в Москву. Я уже тогда поняла, что даже в непростые времена, когда международные контакты затруднены, люди в России остаются очень гостеприимными, заинтересованными в человеческих контактах. Понимая, что я американка, люди всегда относились ко мне очень радушно. Россия меня покорила разнообразием и сложностью внутриполитической жизни, богатой историей, культурой. Меня всегда это привлекало.

Мой профессиональный опыт в других странах был очень непростым — Афганистан, Пакистан, сложности с безопасностью, — и я всегда очень ценила, что Москва — безопасный город, где можно выходить в одиночку, получать удовольствие от прогулок, ездить в метро, которое я считаю лучшей в мире системой общественного транспорта.

— За что вы получили орден Мужества?

— Я служила в генконсульстве в Пешаваре, в Пакистане. Дело было в 2008 году, я отслужила два года, начинался третий, последний год пребывания в этой миссии. Я ехала на работу, когда мою машину атаковали террористы. Водителю машины удалось оторваться от террористов, и все, кто был в машине, спаслись. Конечно, мои сотрудники очень беспокоились за меня, и, думаю, награду я получила за то, что после оформления полицейского протокола об инциденте я отправилась не домой, а в консульство, чтобы показать, что со мной всё в порядке и надо продолжать нашу работу.

— Скажите, сильно ли изменилась Россия между вашим первым пребыванием здесь в конце 1980-х годов и нынешним?

— Фантастически изменилась. Конечно, я могу судить только по Москве. Огромное количество новых построек, постоянно открываются новые рестораны, множество культурных событий, и они становятся доступнее благодаря возможности купить билет в интернете, а не стоять в очереди в театральную кассу.

И ещё — сейчас стало так легко путешествовать по России! В конце 1980-х годов было очень трудно с покупкой билетов на самолёт, на поезд, было трудно найти, где остановиться, а часть городов была всё ещё закрыта от иностранцев. В этой сфере я вижу большой контраст по сравнению с тем, что было раньше.

Самое удивительное — то, что русские активно путешествуют! Выезжают даже в самые отдалённые и экзотические страны. Россия на редкость легко преодолела этот рубеж. И я считаю, что это прекрасно.