Сохраним реки навеки Долины малых рек Перми требуют немедленной защиты

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О проблемах экологии, нарушении экосистемы Перми «Пятнице» рассказал заведующий лабораторией экологии и охраны природы Пермского университета (ПГНИУ), кандидат географических наук Дмитрий Андреев.

Фото: Виктор Михалев

Где вы, чистые ручьи?

— Дмитрий, давайте вернёмся на 60—70 лет назад, в тот период, когда в Перми начался период масштабного ввода новых производственных мощностей, жилищного строительства. Что-то изменилось за столь короткий отрезок времени в части сохранения малых рек, находящихся в городской черте?

— Исторически Пермь начиналась в междуречье, в долинах малых рек Егошихи и Данилихи. За последние десятилетия в городе были полностью потеряны несколько безымянных ручьёв. Исчезли наиболее крупные речки, такие как Пермянка и Стикс. Так, Пермянка протекала в районе нынешней эспланады и впадала в Данилиху, а Стикс являлся притоком Егошихи и забран в коллектор совсем недавно ради строительства ЖК «Солдатская слободка». В Данилиху впадал ручей Светлый, бравший начало в Черняевском лесу. Все они были заключены в коллектор, а затем засыпаны в процессе застройки города.

По территории города протекает около 100 малых рек, а с учётом «пограничных», но тесно связанных с Пермью рек их количество возрастает до 300. В Перми находится несколько крупных водосборов рек, включая Егошиху, Мулянку, Данилиху, Иву, Язовую, Большую и Малую Мотовилиху, Васильевку, Глушиху, Гайву, Ласьву и др.

— Что представляют собой сохранившиеся долины малых рек, велика ли степень их загрязнения?

— Все пермские реки раньше были более полноводными. Мало кто теперь знает, но, к примеру, железнодорожный мост у завода Дзержинского, построенный ещё до революции, располагался как раз над Данилихой, а его перегон практически совпадает с шириной некогда протекавшей здесь реки.

Судьба Данилихи наиболее показательна для большинства малых рек Перми. С ней вообще очень сложная ситуация, нынешний объём её стока уменьшился в разы. Сейчас река уходит в коллектор перед арбитражным судом в районе ул. Пушкина, а выходит на поверхность только в районе завода им. Дзержинского. На её берегах много промышленных предприятий, складов.

Данилиха на протяжении всего русла встречает различные преграды. Только в последние несколько лет в нескольких метрах от русла были построены два жилых многоквартирных дома. В итоге вся экосистема изуродована, долина реки как таковая нарушена, потеряны все экологические связи. Данилиха как река, к сожалению, полноценно свою функцию уже не выполняет. Подобная ситуация сложилась и в верховьях Егошихи, где часть реки вообще выходит из-под предприятия «Биомед».

Согласно результатам проведённых исследований, можно дать оценку качества воды основных городских рек. Сейчас даже фоновые створы (верховье) таких рек, как Ива и Данилиха, имеют по пятибалльной шкале комбинаторного индекса загрязнения четвёртый и пятый класс, то есть они соответственно очень грязные и экстремально грязные. Егошиха в своём фоне грязная (класс 4а), а при впадении в Каму — уже очень грязная (класс 4б). Малых рек второго, а тем более первого класса загрязнения в центральной части Перми просто нет. Среднегодовые показатели ПДК по некоторым параметрам в реках превышаются в несколько раз — по химическому потреблению кислорода, нефтепродуктам, ионным соединениям, марганцу, железу, цинку, меди и так далее.

— Какие последствия для пермяков может иметь плачевная ситуация с состоянием долин малых рек, качеством их воды?

— Дело не только в воде. Наибольшую беду стоит ждать от разрушения долин малых рек, которые формируют микроклимат в городе. Неоспоримо их влияние на множество параметров, включая загрязнение воздуха. Долины рек являются естественными вентиляционными каналами, по которым многие загрязнения либо выводятся из города, либо там оседают. В этом плане нарушение долин малых рек даже с точки зрения санитарно-гигиенических функций оказывает негативное влияние на здоровье жителей города.

Конечно, руками это невозможно потрогать, почувствовать. Одно дело — срубили дерево, нет его, это видно. Когда же идёт нарушение долин, здесь влияние более общее и не всегда его можно «потрогать».

Помимо всего прочего, нарушается гидрологический режим водотоков, где-то идёт заболачивание, где-то осушение. Всё это негативно влияет на окружающую среду. Сейчас делается всё, чтобы ситуация ещё более усугублялась.

«Зелёный свет» застройке

— Наверное, на такое положение дел в большей мере влияет и легализация жилищного строительства в долинах малых рек?

— Несомненно, долины малых рек на территории города являются наиболее неблагоприятными участками для любых видов строительства, особенно многоэтажного. На склонах долин рек возникают опасные геологические процессы — оползни, обвалы, овраги, обрушения, провалы и другие. Долина реки — это, как правило, крутой склон или овраг, которые могут «двигаться».

Примеров оползней в Перми можно привести предостаточно. Возьмите участок в микрорайоне Зелёное Хозяйство, где после изменения зонирования участка территории на крутом склоне долины Егошихи и при последующем строительстве только за последние 20—30 лет были зафиксированы два случая оползней.

Есть и более свежий пример — комплекс «Красная горка» за цирком, где построили многоэтажку между долинами рек Егошихи и Камы. Грунты здесь подвержены эрозии, не прошло и года, как перед зданием образовалась промоина глубиной более 3 м, из-за чего застройщику пришлось укреплять фундамент. Не менее сложные ситуации возникли в домах на ул. Революции, Весёлой, КИМ, Куфонина. Что интересно, строительство продолжается.

Где логика? Это же вопрос элементарной безопасности. Зачем строить там, где рано или поздно в любом случае начнётся движение? Мало того, восстановительные работы и расселение домов ведутся не за счёт застройщиков, а на средства бюджета города.

Приходится констатировать системную проблему по всем долинам малых рек, где существуют проблемы возникновения оползней, подтопления и других неблагоприятных явлений.

— В чём же причина того, что строители буквально набросились именно на вершины склонов малых рек, бровки оврагов?

— Это можно объяснить на примере долины реки Уинки и расположенного там Сада соловьёв. Данная ситуация применима к подавляющему большинству малых рек не только Перми и края, но и России в целом. У водоохранных зон малых рек очень слабый режим охраны, здесь, по сути, можно вести строительство. В своё время в Перми работала природоохранная функция, заложенная в городском генплане. Благодаря ей долины малых рек были под защитой.

Сейчас генплан научились очень легко обходить, с завидной регулярностью на каком-нибудь участке одной из долин малых рек меняется зонирование, вносятся множественные поправки, позволяющие вести там застройку. Всё дело в том, что наши реки не поставлены на кадастровый учёт. Это узнали и застройщики, и риелторы, которые начали оформлять расположенные здесь земельные участки в собственность.

Водный кодекс в этом плане слабо защищает долины малых рек. Сейчас на учёт в Государственный водный реестр в Перми поставлены только две — Гайва и Мулянка. Это значит, что нет и никаких специальных водоохранных обременений на остальные территории.

Шанс для защиты

— Довольно странная ситуация. Есть ли выход, пути её решения?

— Начинать надо с того, что необходимо придерживаться принципов градостроительства, заложенных в Генплане Перми, — это должно быть непреложным законом. Ни в коем случае нельзя менять установленные природозащитные зоны. Нужен жёсткий мораторий на застройку долин малых рек.

Реки и их границы, береговые зоны должны существовать на бумаге, помимо того что они есть в природе. Сейчас общественники берут под контроль постановку на кадастровый учёт малых рек, протекающих по территории Перми, и настаивают на придании им статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Главная сложность в решении этого вопроса заключается в том, что, согласно действию статей Федерального закона №33-ФЗ, создаваемые в долинах рек ООПТ местного значения могут размещаться только на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования. Несомненно, проблема требует вмешательства на законодательном уровне при поддержке депутатов Госдумы.

Необходимо ужесточать режим охраны водоохранных зон. В этом могут помочь меры, принятые для совершенствования работы контрольно-надзорных органов. К примеру, внеплановые проверки сейчас проводятся лишь по обращению граждан, на поверку ставятся лишь инвентаризованные объекты загрязнений. Может быть, стоит добавить более широких полномочий природоохранным управлениям на уровне муниципалитетов.

— Сейчас мы вступили в объявленный президентом страны Год экологии. Есть ли надежда на решение всех накопившихся проблем?

— На мой взгляд, вряд ли. Большинство мероприятий направлены на популяризацию природоохранной деятельности. Нам же сейчас не хватает именно нормативно-правовой базы, законов.

У нас уже был подобный год экологии в 2013 году — Год охраны окружающей среды. В его рамках были подготовлены пять или шесть основополагающих федеральных законов, направленных на природоохранную деятельность. Стоит признать, ни один из них не принят до сих пор.

На самом деле абсолютно всем без исключения пришла пора заняться более серьёзной работой, направленной на реальные дела по защите окружающего нас мира — лесов, рек, воздуха. Главное — не упустить время, которого в нашем распоряжении остаётся всё меньше и меньше, для сохранения хотя бы того, что имеем.

Городские власти предпринимают все возможные усилия для защиты долин малых рек

Как рассказали в Управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, городские власти предпринимают все возможные усилия для защиты долин малых рек. Так, например, в 2015 году в Правила благоустройства введён чёткий запрет на отсыпку оврагов, в том числе в границах прибрежных защитных полос водных объектов.

При Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по проблемам в сфере экологической безопасности, в которую вошли и представители городского управления по экологии. В рабочей группе сейчас рассматривается возможность вынесения на федеральный уровень вопроса о передаче малых рек в собственность муниципалитетов, а также возможность включения водных объектов в состав лесных и иных ООПТ. На данный момент полномочия по охране малых рек являются федеральными.

Аналогичные предложения были внесены в итоговые резолюции шестого и седьмого международных форумов «Экология», организованных партией «Единая Россия» в 2015 и 2016 годах.