«Развивайся или уходи» Рынок труда в банковском секторе демонстрирует новые тренды

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Технологии «искусственного интеллекта» (ИИ) перепахивают рынок труда. Цифровая трансформация идёт в разные индустрии: эксперты уверены, что 2017 год во многом станет переломным для российского рынка труда в целом. Портал Superjob прогнозирует ориентацию на эффективность затрат: компании будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников ставить в условия «развивайся или уходи». При этом в некоторых сферах даже самых лучших специалистов заменят роботы-алгоритмы. Многие компании в ряде отраслей уже готовят для этого почву. Настала очередь и рынка банковских услуг, на который искусственный интеллект буквально повёл наступление.

Фото: Сергей Глорио

По данным Superjob, в банковской сфере повышение спроса ожидается в сегменте управленцев, в том числе антикризисных. Будут востребованы также специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью. В то же время банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение существующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте.

Участники рынка отмечают ещё один интересный тренд, который появился на внешнем рынке в последнее время: средний возраст нанимаемого сотрудника увеличивается. Пошёл поток людей 25—27 лет, которые уже имеют опыт работы либо в неформализованной сфере, либо в самостоятельном бизнесе. И они интересны работодателю-банкиру.

Эксперты уверены, что с каждым годом компании всё больше будут ориентироваться на людей, стремящихся повышать профессиональные компетенции, а не «брать» стажем. При этом нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям.

В подборе кадров стаж как таковой уже не играет решающей роли, подтверждают аналитики HeadHunter, полагая, что «любителям сидеть «от звонка до звонка» устроиться на работу будет сложнее».

Почти 45% работодателей в опросе HeadHunter признались, что 2017 год для них будет сложнее 2016-го. Не только экономически: сегодня компании решают задачи, которые никогда не возникали перед ними раньше.

Одной из главных тенденций последних лет стал масштабный переход бизнеса в цифровую среду. Диджитализация оказывает огромное влияние на все сферы рынка — от крупных розничных банков и ритейлеров до индивидуальных предпринимателей, имеющих интернет-магазины. Эффективно организованная функция IT во многом определяет успешность бизнеса.

Фото: Игорь Катаев

Банковский сектор — одна из самых консервативных отраслей, но и её в ближайшие годы ждут изменения более серьёзные, чем за предыдущие 50 лет, уверены специалисты кадровых агентств. В ближайшее время многие банковские процессы будут автоматизированы. Неизбежный процесс — роботизация. HeadHunter констатирует, что уже сейчас возникает потребность в специалистах нового уровня — с квалифицированными знаниями и навыками работы с инновационными технологическими продуктами и программным обеспечением. Такие реалии экономики приводят к обновлению требований к кандидатам, а также совмещению нескольких профессий.

«Более конкурентоспособным становится кандидат современного «цифрового поколения» (digital natives), который признаёт, что современные технологии являются неотъемлемой частью жизни, умеет позиционировать себя как востребованного специалиста, используя онлайн-инструменты. Кроме того, он обладает «цифровой мудростью», то есть технологии являются существенным дополнением к его способностям и умениям, и он непременно их использует при принятии решений», — говорится в исследовании HeadHunter.

Иными словами сегодня к любой профессиональной компетенции как минимум нужно иметь ещё ИТ-компетенцию.

Многие банки меняют свою кадровую политику кардинально. Об этом порталу Bankir.Ru, в частности, рассказал лидер глобальной практики Accenture FS Digital Эдвин ван дер Удераа. Хотя эксперт не высказывает опасений, что новые тренды приведут к безработице для банкиров. «Именно искусственный интеллект даёт банкам надежду», — утверждает он.

«Да, понадобится гораздо меньше людей на рутинные операции. Но, с другой стороны, именно диджитализация (перевод всех видов информации в цифровую форму — ред.) даёт банкам надежду. Если бы сегодня не было ИИ, роботизации и других цифровых технологий, как бы тогда банки смогли сократить людей, чтобы улучшить свои показатели в соотношении затрат и доходов? А ведь они должны это сделать», — оптимистично заявляет эксперт, по мнению которого, «наряду с сокращением прежней работы диджитализация будет создавать и новую работу». И эта работа будет гораздо интереснее и креативнее, чем прежняя.

В то же время старший вице-президент банка «Открытие» Сергей Меднов в интервью порталу Bankir.Ru, размышляя о волне «цифровизации», подтверждает, что у банкиров есть возможность, посмотрев на опыт других индустрий, попытаться осмыслить надвигающуюся угрозу, грядущие изменения. И попытаться найти «новое место под солнцем».

«Когда волна идёт издалека, не очень хорошо видно, какая она. Чем ближе, тем она выше. А потом уже от неё не убежишь, если замешкался. Сегодня настала очередь финансовых услуг, банкинга, в первую очередь банкинга розничного и банкинга малого и среднего бизнеса. Банки превращаются в трубу — в расчётную трубу, по которой ходят деньги. Меняется сам механизм посредничества, появляется много альтернативных моделей», — констатирует банкир.

По мнению эксперта, традиционная модель, связанная с наличием большого числа отделений, приносит огромные издержки, «при этом банки страдают от неэффективности, от низкой рентабельности». И это лишь вопрос времени, когда те или иные игроки новой экономики начнут реально занимать значимую долю этого рынка.

«Банковский сектор — одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому в следующие пять лет мы можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько мы не видели за последние 50 лет», — предупредил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Эксперты полагают, что пока в пользу банков играет жесткое регулирование отрасли, поэтому процесс наступления финтехов идёт не так стремительно, как мог бы. Тем не менее, процесс активизировался, что хорошо чувствуют ведущие банки. «Есть ощущение надвигающихся глобальных тектонических изменений», — опасается Сергей Меднов.

Управление персоналом в России выходит на новый уровень и требует специалистов более высокой квалификации, — констатируют специалисты рекрутинговой отрасли.