Запал пропал Руководство завода им. Дзержинского ведёт переговоры о продаже актива госструктурам

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Пермский завод имени Дзержинского, ещё в 2006 году объявленный банкротом, казалось, демонстрировал хорошие показатели в последние несколько лет. Его новая руководящая команда под руководством Егора Заворохина заявляла о растущей выручке и появлении новых заказов. Однако неожиданно руководство завода заявило о непреодолимых трудностях: производитель взрывателей и сепараторов теряет контрагентов из-за нюансов в налоговом законодательстве. По словам топ-менеджмента завода, ситуация настолько сложная, что речь может идти о закрытии производства в конце 2017 года.

Фото: Константин Долгановский

Сегодня исполнительный директор завода Егор Заворохин ведёт переговоры с корпорацией «Ростех» и подведомственным ей концерном «Алмаз-Антей» о покупке завода. Одновременно руководство завода прилагает усилия для снятия ареста с площадки №5, из-за которого производственно-имущественный комплекс завода никак не может быть реализован.

Как сообщил «Новому компаньону» источник на заводе, одна из основных проблем, отягчающих сегодня жизнь предприятия, связана с налоговым законодательством, «выламывающим руки» предприятиям-банкротам. Дело в том, что согласно поправкам, включённым в Налоговый кодекс РФ в 2015 году, банкроты не платят НДС, соответственно и их контрагенты не получают налоговый вычет на НДС. Если вопрос не будет урегулирован, предприятия-банкроты окажутся в очень сложном положении, поскольку стоимость их продукции возрастёт на размер НДС, — заявляет источник на предприятии.

«Наше руководство находит заказы. Однако когда контрагенты узнают, что, заключив договор с нами, они «попадают» на НДС, поскольку не получат ожидаемый налоговый вычет в 18%, часть из них от наших услуг отказывается», — заявляет руководящий работник ЗиД.

Как поясняет налоговый эксперт, председатель профессионального союза налогоплательщиков Вера Круч, сложившуюся ситуацию можно назвать «методологической». «1 января 2015 года статья 146 Налогового кодекса РФ, посвящённая НДС, была дополнена подпунктом 15 пункта 2, в котором буквально сказано: не признаются объектом налогообложеня «операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)». Налоговая и Министерство финансов РФ в нескольких своих письмах-разъяснениях трактуют это так: если предприятие признано банкротом и осуществляет в ходе своей обычной предпринимательской деятельности реализацию товаров, то НДС не вычитается, соответственно налоговый вычет контрагентам не предоставляется. Однако если читать статью Налогового кодекса буквально, то выходит, что речь идёт о конкурсной массе, то есть о реализации имущества предприятия, когда завод уже заканчивает работать. В этом случае НДС при его продаже не оплачивается. И действительно, зачем?»

Завод им. Дзержинского далеко не единственное предприятие оборонного комплекса страны, находящееся в состоянии банкротства. Оказавшись в безвыходной ситуации, теряя заказчиков, предприятия обращаются в суд. И как минимум один прецедент, когда арбитражный суд, рассматривая подобную ситуацию с компанией-банкротом, принял решение в её пользу (то есть «подарил» право вычитать НДС у контрагентов), существует. Судебный процесс, ставший прецедентом, рассматривался в 17-м арбитражном апелляционном суде в декабре 2016 года. Принимая решение, судья основывался на буквальной трактовке статьи налогового кодекса.

Юристы завода им. Дзержинского намерены добиваться пересмотра пояснений Минфина на федеральном уровне, в частности готовы обратиться непосредственно в министерство. «Цена вопроса тут — вся деятельность предприятия, все его заказы, — говорит Вера Круч. — И хотя формально налоговые органы правы, по сути, они ставят предприятия-банкроты в очень сложное положение».

По словам Александра Сентябова, заместителя директора ЗиД по безопасности, есть риск потерять заказчиков гражданской продукции. В данный момент 99% продукции завода составляет заказ военного назначения. Очасти он уникален, то есть какую-то долю номенклатуры завода никто, кроме ЗиД, в России не производит. Однако, как отмечает топ-менеджер, оборонный заказ не может быть неизменным. «Как только склады загружаются, потребность в нём отпадает», — отмечает Сентябов. И тогда возникает необходимость в том, чтобы предприятие производило и гражданскую продукцию, однако заказчики её могут отказаться от сотрудничества с предприятием, в частности из-за проблем с налоговым вычетом.

Помимо сложностей с контрагентами, возникающих у завода из-за налогового законодательства, предприятие имеет существенный долг, складывающийся уже не столько из реальных долгов, сколько из судебных издержек, штрафов и «пеней на штрафы». Имея реально порядка 1,5 млрд руб. задолженности, предприятие вкупе с пенями и штрафами должно различным структурам порядка 2,7 млрд руб.

Продукция ЗиД — это взрыватели для гранат, центробежные сепараторы, датчики сигнализации давления масла в системах двигателей. Часть её устанавливается на подводные лодки и корабли дальнего плавания. «В фильме «Притяжение» были кадры с российским крейсером «Адмирал Кузнецов», на котором установлена наша продукция. Гордость берёт — мы в кино попали, — рассказывает собеседник на ЗиД с оттенком грусти и добавляет. — Если налоговая проявит к нам лояльность, предприятие может устоять».

Недостаёт ЗиДу и внимания со стороны краевых властей. «Мы пять раз в прошлом году приглашали губернатора Пермского края, однако он не приехал к нам ни разу, не посетил предприятие даже в ходе визита замминистра обороны РФ. Нам не хватает административного ресурса», — заявляют работники предприятия.

Предпринимая попытки развить предприятие, его руководство решило заключить договорённость с некоей французской компанией, занимающейся производством деталей для авиационной промышленности из титана. Название потенциального французского партнёра руководство ЗиД не раскрывает. «Мы ездили во Францию, Италию. Хотели взять у французов технологию обработки, купить станки, разместить их бизнес на территории предприятия, привлечь их как партнёров. Однако сделка сорвалась», — рассказывает руководящий работник предприятия.

Исполнительный директор завода Егор Заворохин также говорит о партнёрстве с французами как о пройденном этапе, упущенной возможности. И таких возможностей было множество за долгие годы банкротства предприятия, тянущегося с 2006 года.

«Нас обвиняют в том, что ЗиД слишком затянул процесс банкротства. Но мы ещё в 2014 году готовы были выйти из процедуры банкротства, и та же самая налоговая «встала в позу» и нашла «благовидный» повод, чтобы затянуть процесс, заявив, что выигранную нами площадку №5 нужно присоединить к производственно-имущественному комплексу завода. Если бы этого не произошло, мы бы уже выплатили в госбюджет минимум 100 миллионов рублей», — рассказывает представитель ЗиД.

Сейчас площадка №5 арестована в связи с расследованием уголовных дел об отчуждении имущества завода, и это является серьёзным препятствием для его продажи. В марте предстоит арбитражное решение по ещё двум незаконно проданным объектам завода — площадке №3 и стадиону «Дзержинец». На заводе уверены: если эти объекты заводу вернут, несомненно, положительное решение будет также иметь эффект бумеранга: налоговая инспекция скорее всего подаст иски о присоединении к производственно-имущественному комплексу завода и этих «блудных» объектов. А это означает, что реализация имущества ЗиД вновь будет отложена на неопределённый срок.

Тем не менее руководство предприятия заявляет о желании разорвать этот порочный круг и всё-таки продать завод госструктурам.

Известно, что покупателем ЗиД может стать только ограниченный круг компаний в РФ, имеющей необходимый доступ к секретным сведениям и лицензии на производство продукции спецназначения. Если поразмыслить, круг покупателей сужается до корпорации «Ростех» и подведомственных ей предприятий.

Это предположение подтверждает и топ-менеджмент завода. Егор Заворохин в разговоре с «Новым компаньоном» на вопрос о том, чего же завод хочет от налоговой и от краевых властей, заявил сдержанно: «Мы ни от кого ничего не добиваемся. Я работаю, никуда не ухожу. Мы пытаемся сохранить предприятие. Пробуем договориться с нашими основными заказчиками — «Ростехом» и «Алмаз-Антеем» о продаже им завода, то есть ведём переговоры о реализации его единым комплексом».

По словам Егора Заворохина, параллельно с попыткой продать предприятие госструктурам, руководство завода пытается снять арест с площадки №5, который мешает продаже ЗиД.