На Кавказ за вдохновением Пермский дизайнер Лена Старикова развивает лёгкую промышленность в Кабардино-Балкарии

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Не знаю, культурная ли мы теперь столица, но рассадником дизайна Пермь, некоторым образом, становится. Пермский дизайнер Елена Старикова теперь «варяжит» на Кавказе — в колледже дизайна при КБГУ (университете, расположенном в Нальчике) она ведёт интенсивный курс для будущих дизайнеров одежды.

Всё началось минувшим летом. В Пермь приехал Добри Рамазанов, московский бизнесмен, продюсер проекта, о котором уже неловко молчать, пора делиться с городом. Именно Елене Стариковой он предложил стать частью программы развития лёгкой промышленности на Кавказе. Кто-то скажет: «Где Кура — и где твой дом?!» Пермь и Кабардино-Балкария даже не соседи… Просто нужен был дизайнер, способный потянуть большой и в перспективе промышленный проект, художник и практик, хозяин собственного бренда, знающий, как делать коллекции прет-а-порте, способный двигать массовую моду. О Стариковой всегда говорили как о дизайнере, которому только дай развернуться на производстве, — уж она промышленные коллекции будет делать как никто другой.

Кстати, такая репутация у модельера — на всю модную Россию: Старикову знают и в Москве, и в Питере. Поэтому человеку, искавшему дизайнера-подвижника и производственника, посоветовали съездить в Пермь, познакомиться с местной звездой моды. Так и начался проект «Интенсивный курс Елены Стариковой для дизайнеров одежды» в Нальчике.

Простейшая логика подсказывает, что для серьёзного рывка нужны кадры. Их надо растить, для чего курс Стариковой и придуман. В Кабардино-Балкарии есть свой колледж дизайна, есть хорошие преподаватели, есть талантливые люди, мастера моды и даже есть великолепный дом черкесской моды Mаdina Saralp — целый культурный центр, где не только показывают гостям музейную экспозицию аутентичного костюма, но и шьют нарядные, свадебные платья в национальном стиле. Выглядит всё это очень кутюрно, и, как признаётся хозяйка дома, сама Мадина Саральп, никакого массового производства затевать она не собирается. Вот местное прет-а-порте и будут двигать те, кто выучится на курсе Елены Стариковой. Производственные площади в Кабардино-Балкарии есть, иные явно страдают от «недогрузки», могли бы работать гораздо больше.

Презентация курса состоялась в июне, краткая установочная сессия — в ноябре, а в январе студентки занимались 10 дней: «Это был действительно интенсивный курс: каждый день с девяти утра до семи вечера, без выходных, студенты впитывали знания и секреты мастерства. Мы погрузили их в атмосферу лаборатории моды, настоящей мастерской модного дома, а не просто учебного класса. Никто не чувствовал усталости, всех охватил азарт творчества», — вспоминает Елена Старикова.

Надо сказать, пермские «варяги» действуют очень тактично, прекрасно понимая, что без поддержки тех, кто создавал и хранил местные традиции модного ремесла, никакой «движухи» не получится. До поездки мы ничего не знали о Кабардино-Балкарии и никак не отличали её, к примеру, от Карачаево-Черкесии и прочих кавказских республик. Стыдно, конечно, но кто ж знал, что всё так получится?

В какой-то момент автор статьи, тоже участник «модной кавказской экспедиции», осознала, что кабардинцы, они же черкесы, адыги, и есть те самые горцы, о которых с уважением писали русские классики. Это их женщины из века в век шили одежду так, что порвать её было невозможно — если только саблей изрубить. Это их щегольство перенимали казаки, заимствуя черкески с газырями, папахи, небрежную манеру носить всё это и непринуждённо держаться в седле. У черкесов всегда был свой стиль, которому подражал весь Кавказ. Так что будем не только учить, но и многому учиться.

Целый день курса был отдан занятиям в культурном центре Мадины Саральп, где студентам рассказывали о национальном адыгском костюме. Вы, скорее всего, представляете себе эти платья, сшитые на стройных, как тростинки, горянок. Все оттенки глубокого пурпура, фиолетовый, чёрный, глубокий синий, длинные нарукавники, конусообразные шапочки, металлические застёжки на груди, драгоценные пояса и сумочки. Красота, конечно, невероятная. «Но никакого кокетства, — уточняет Мадина Саральп, — это костюм матери воина, той, что дарует меч».

Можно только предполагать, что может вырасти из творческого союза минималиста Елены Стариковой и носительницы местных традиций. По идее, студентки должны впитать и то и другое, а потом выдать нечто по-настоящему новаторское, да ещё и с местной дизайнерской идеей, с кавказским колоритом.

Сейчас на курсе учится 25 студенток: все местные, из Нальчика и окрестностей. Между сессиями ученицы выходят на связь с преподавателями: отчитываются, сдают работы дистанционно. Пока преподавателей трое.

Совершенно удивительные студентки. Всё у них прекрасно и с русским языком, и с чувством современности, но отличает от наших барышень невероятная воспитанность: тут и уважение к старшим, и мягкость, благородство манер. Что совершенно не мешало им быть азартными, любопытными, смешливыми. А мягкостью и благородством манер нас поражали все в Кабардино-Балкарии. Поневоле задумаешься о том, сколько врождённого достоинства в народах, никогда не знавших крепостного права. И вежливость, обходительность невероятная от этого, наверное. Попробуйте-ка нахамить горцу, воину: тут вам и «голова в кустах». Приходится считаться с самолюбием ближнего… В общем, с нами все были добры, внимательны, гостеприимны, да ещё и на Эльбрус свозили для полного счастья.

Лена мечтает привезти коллекции, которые студентки должны сшить к концу курса, сюда, в Пермь. Можно устроить некий культурный обмен, дружественную неделю моды. Когда вы только что вернулись с Эльбруса, планы хочется строить грандиозные.

«Для меня этот проект прежде всего социальный, — признаётся Елена. — Конечно, интересно было съездить на Кавказ за вдохновением, новыми впечатлениями. Но ещё интереснее делиться своим опытом. Я обожаю свою профессию, очень люблю студентов. Дарить им секреты мастерства, растить что-то новое, работать для будущего — это счастье».

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