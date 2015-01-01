Стратегия Змея Горыныча В условиях глобального противостояния у России нет внятной программы социально-экономического развития

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Значительная часть утверждений и выводов, изложенных в этом тексте, может совпадать с публикациями известных и совсем не известных общественных, политических деятелей и экспертов экономики. Я взял на себя смелость компаундировать разнообразный материал, а в качестве логического завершения намерен предложить свою концепцию «Основных направлений реструктуризации экономики РФ». Для разработки этой концепции я оперировал реально действующими принципами и методами стратегического планирования, уже лет 10 используемых в крупнейших российских компаниях мирового уровня.

Для чего это надо? Как ни пафосно это звучит, я исхожу из принципа защиты национальных интересов, необходимости развития экономики и повышения уровня жизни населения. По моему убеждению, все предлагаемые правительством и скрытые для широкого обозрения материалы, разработанные в недрах управляющих финансово-экономических элит страны, являются смешением фейковых утверждений и нереализуемых планов и приведут к дальнейшей стагнации экономики, реальных доходов населения РФ. Подход, разработанный командой Кудрина, не изменит структуру экономики и повторяет все те ошибки, которые привели к предыдущим кризисам, а стратегия, разработанная ТПП РФ, содержит большую долю романтизма и мало напоминает программу как комплексный документ.

О чём говорит статистика

Начнём со статистики: как говорится, «ничего личного», только данные официальных органов. Сравним структуру создания национального дохода по такому (пусть и не самому лучшему) показателю, как ВВП в национальной валюте РСФСР в составе СССР и РФ. Перечень отраслей соответствует справочнику.

1960 год — доля отрасли «сельское хозяйство» 3,8%, 2015 год — 3,9%. «Добыча» — 5,1% и 8,8%, «обработка» — 18,2% и 12,2%, «строительство» — 6,9% и 5,7%, «торговля/ремонт» — 11,7% и 14,1%, «операции с недвижимостью» — 0% и 15,4%, «госуправление/безопасность» — 15,3% и 8,8%, «образование» — 2% и 2,4%, «здравоохранение» — 5,4% и 3,4%, «услуги (коммунальные, социальные)» — 3% и 1,5% соответственно.

Какой вывод можно сделать? В целом структура экономики, базирующаяся сегодня на природных ресурсах, соответствует той базе, что создавалась в 1950—1960-х годах. То есть за 25 лет (с 1991 года) внедрения новых экономических взаимоотношений, затронувших жизнедеятельность большинства населения страны, с потерями и лишениями этого периода, принципиально не изменили эту структуру.

Снижение доли, расходуемой на безопасность, частично пошло на увеличение содержание статьи «госуправление», не связанное с этой безопасностью. То есть надзор, контроль и учёт над новой, «свободной» экономикой, перераспределились в сферу услуг: «торговля», «финансовая деятельность» и особенно в отрасль, именуемую «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг». Отметим, что увеличение доли сектора «торговля» произошло не за счёт роста физических объёмов продаж. Доля секторов, характеризующих промышленное развитие — «обработка», «строительство», — снизилась, поэтому мы знаем, что объём выпуска большинства товаров машиностроения составляет сегодня от 4 до 30% объёма выпуска товаров в РСФСР периода 1990 года.

Тренд «финансовая деятельность» наблюдается по масштабному оттоку капитала за пределы национальной юрисдикции в объёме не менее $800 млрд с 2005 года. Разорившиеся банки с громадными «дырами» в активах и рост инвестиций в Московский регион в сектор «недвижимость» — с другой стороны. Масштабная консолидация финансовых средств в ущерб безопасности страны (80% финансов страны размещается в Москве, там же сосредоточено и управление ими). Данный капитал, сменив маски, и вкупе с неэффективным расходованием бюджетных средств, уже как частный проявился в рванувшем вверх секторе «операции с недвижимостью».

Снижение доли здравоохранения реально почувствовал каждый гражданин, не вошедший в верхнюю группу по доходам (то есть более 80% населения). Значительные расходы в данном сегменте стали поддерживаться за счёт расходов домохозяйств. Образование: про качество слышал каждый, кто участвует в жизни и учебном процессе собственных детей. Падение доли услуг (коммунальных, социальных) вместе со значительным ростом расходов домохозяйств по поддержанию их уровня и количества за счёт собственных доходов вызовет ещё не один шок у общественников.

Для сравнения — ещё цифры. Берём данные 1990 года (РСФСР) и 2014 года (РФ), и только те отрасли, где, судя по экранам телевизоров, сплошь достижения и успехи. Добыча нефти — 516 млн т в 1990 году и 526 млн т в 2014 году, газа — 641 и 643 млрд куб. м. Производство зерна — среднее значение 1985—1990 годов — 103,3 млн т и 105,3 млн т в 2014 году. Производство мяса — 10,1 и 9,1 млн т соответственно. Экспорт зерна в 1986 году — 1,5 млн т, в 2014-м — 30,1 млн т, но увеличение экспорта зерна — это лишь обратная сторона снижения показателей животноводства по мясу, молоку, годового потребления продуктов. Неплохо смотрится показатель ввода жилья (68,5 и 84,2 млн кв. м), но на фоне сильного обвала ввода производственных мощностей это достижение тает.

Но главное — ради чего затевалась перестройка экономики? По уровню жизни (оценка ООН) в 1988 году СССР находился на 26-м месте в мире. Несмотря на «разворот в сторону потребления», в 2015 году мы на 48-м месте (данные МВФ, ВБ, ОЭСР).

При этом информационное публичное пространство в вопросах экономики остаётся захваченным очень узкой прослойкой и «варится в собственном соку» либеральных идей. Есть попытки отдельных альтернативных экономистов, критикующих существующие решения, но они тонут в этом море мегабитов. Возглавляет экономическую мысль ВШЭ, которая, захватив значительный процент бюджетных денег на исследования, в понятном ей русле «жжёт» проверенным курсом, создавая устаревшие эрзац-копии со слепков уже не работающих западных моделей. Есть даже экономическое отделение РАН, которое почему-то не разогнали ещё в 1991 году, и то, что они предложили для экономики страны в 1990—2000-х годах, лучше не вспоминать.

То есть сегодня мы — как тот Змей Горыныч из российских мультфильмов. Одна голова (президентская власть и законодатели) смотрит гордо на Запад, косясь на Юг, не давая супостату ступить в будущем на нашу землю. Вторая (исполнительная власть), опустив шею к земле, одной лапой сундук прячет и поёт «мантру» о достижениях. При этом, спрятав глаза, как двоечник на уроке, упорно не желает видеть реальности за третьим бетонным кольцом. Третья же голова (80% населения) чешет затылок и не знает, с кем житейские проблемы решать.

Профдеформация ума

Если же серьёзно, можно смело утверждать, что сегодня все наши надежды на хотя бы теоретическое построение иной экономической модели не имеют под собой никакого основания. Не могут эти руководители, выросшие и управляющие в устоявшейся и понятной им парадигме, перепрыгнуть через собственное эго: классическая «профдеформация» ума. Не принято в министерских кругах анализировать и формировать планы по достижению результатов, если есть вера в «невидимую руку» рынка, цены на энергоресурсы, иностранный капитал, в надежде на который вновь выстраивается экономическая политика, несмотря на два кризиса за восемь лет и текущую стагнацию. Слепая, ничем не обоснованная вера в то, что «излишний» капитал должен работать не на развитие страны, а превращаться в резервы для поддержки доллара США; в то, что половина населения страны будто бы только и мечтает стать предпринимателями и надо лишь убрать административные барьеры.

Минэкономики, Минфин, ЦБ, ничем не обосновывая, сыпали как из рога изобилия цифрами прогнозов: курса рубля, цен на нефть, экономического роста, иностранных и отечественных инвестиций, валютно-финансовых резервов. Какие из этих прогнозов сбылись? Даже пробовали успокаивать возможностью обеспеченной жизни к 2050 году, как ныне арестованный министр экономического развития Улюкаев (и как ни странно, его начальник, председатель правительства, тогда его даже не одёрнул).

Всего три месяца назад был подписан бюджет страны на 2017 год: все его завизировали, а Госдума утвердила. Курс рубля заложен 66—69 за доллар. На дворе февраль, а курс — 60. В масштабах всей страны с точки зрения функционирования таких отраслей, как торговля, для секторов сферы услуг, включая госуправление — ни жарко ни холодно. А какие перспективы у секторов промышленности, кроме добычи?

Что мы имеем к 2017 году? Отсутствие хоть какой-то связной программы развития страны, отсутствие индикативных значений для экономики, промышленного развития, методов достижения целей. Даже съезды КПСС в своё время давали ориентиры, или, как их называют сейчас, индикативные значения по стране, отраслям, отдельным товарным группам, зарплате и другим показателям. Их видела и читала вся страна. Новые экономисты в правительстве уже обещают рост в 2%. Если учесть, что прогноз инфляции доллара тоже около 2%, то реально новый курс правительства является старым курсом на стагнацию и веру в «невидимую руку».

За счёт чего возможен рост? Как предполагается развитие в отраслях? Как остановить отток капитала? Что нужно сделать для изменения структуры экономики? Почему при уменьшении ставки рефинансирования должен активизироваться инвестиционный бум? Куда идём со здравоохранением, образованием, ЖКХ? Какие реальные доходы будут у населения? И главное — вы хоть понимаете, господа российские экономисты, что происходит за пределами третьего бетонного кольца? Копия всегда хуже оригинала, особенно если оригинал уже сам по себе трансформировался, изменился или построен на иных стартовых условиях — как мировой капитализм образца 1990-х годов. Не произошло у нас корректировки и реструктуризации модели после кризиса 2008—2009 годов — получили падение и стагнацию 2014—2016 годов. Ссылки на внешние факторы имеют не более 15% веса. Остальное — косность и профдеформация сознания в смеси с позицией мелкого чиновника.

Глобальные процессы в мире резко меняются. Волатильность возрастает. Китай уже ратует за открытую экономику — ему тесно стало внутри, а США говорят о сворачивании политики экономической открытости. Предстоит политическое и экономическое межевание, а это значит — торговые войны курсов валют и экономика, которой уже не помогают законы ВТО.

Это мощные вызовы, которые стоят перед Россией. А где наши стратегии?

Продолжение следует