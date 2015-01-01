Центральный парковочный район Администрация Перми ведёт подготовку к расширению зоны платных парковок

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Первый опыт создания платных парковок в центре города признан удачным. Площадь городской территории, где автомобилисты смогут ставить машины только за плату, планируется расширить. Новые границы охватывают весь городской центр в Ленинском, Свердловском и отчасти в Дзержинском районах. Использование новой зоны начнётся в конце лета.

Фото: Константин Долгановский

Новые границы платных парковок будут расширены в сторону железнодорожной станции Пермь II и пройдут через улицы Окулова, Крисанова, Пушкина, площадь Центрального рынка, ул. Революции, Комсомольский проспект, улицы Полины Осипенко, Белинского, Островского. Граница сомкнётся на ул. Революции.

О планомерном расширении границ платных парковок сообщил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. По его словам, во второй зоне предусмотрены бесплатные парковки у жилых домов. Так произойдёт, в частности, на перекрёстках улиц Монастырской и Советской, улиц Белинского и Чернышевского. В таких кварталах нет ни деловых, ни офисных центров, здесь жители используют парковочные места исключительно для себя. Вот поэтому острой востребованности парковок в рабочие часы нет, как это происходит сейчас в самом центре Перми, пояснил Максим Кис.

В марте городские власти проведут мониторинг действующих с 15 августа 2016 года платных парковок с целью оценки их наполняемости. По результатам мониторинга дирекция дорожного движения выполнит расчёты необходимого числа парковочных мест, оборудования и паркоматов. Все технические работы будут проведены летом, и в августе новые границы платных парковок начнут действовать. Тариф останется прежним — 15 руб. в час.

Между тем на 5 руб. может вырасти цена на наиболее востребованные и уже действующие парковки, которые находятся на ул. Екатерининской, а именно от ул. Куйбышева до ул. Попова; на ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Куйбышева; от Комсомольского проспекта до ул. 25 Октября; на ул. 25 Октября, на участке от ул. Советской до ул. Екатерининской. Их загруженность в часты пик превышает 90%, с этой отметки власти вправе увеличить плату за паркинг: соответствующее решение в 2016 году приняла Пермская городская дума.

Платные парковки внедрены с той целью, чтобы ими пользовались посетители и покупатели ресторанов, магазинов, офисов, но не сами работники, которые оставляют личный транспорт на длительное время, тем самым не давая возможности припарковаться своим же клиентам, напомнил Максим Кис. Кроме того, внедрение платных парковок должно стимулировать бизнес создавать новые стоянки, чтобы ликвидировать имеющийся в городе дефицит. Также преследуется цель компенсации бюджету затрат на содержание парковок со стороны именно водителей, а не пеших горожан.

Как считает Максим Кис, цели достигнуты. В частности, согласно аналитике администрации, в декабре на долю парковочных сессий длительностью до одного часа приходилось 72%, от одного до двух часов — 14%.

Фото: Константин Долгановский

От водителей за пользование платными парковками в городской бюджет за январь 2017 года поступило 2 млн 560 тыс. руб., за декабрь 2016 года — 3 млн 270 тыс. руб., за ноябрь — 3 млн 387 тыс. руб.

Ситуации, с которыми столкнулся оператор «Ростелеком» в начале пуска платных парковок (а именно сбои в паркоматах, когда терялась связь с банком и транзакции не проводились), успешно ликвидированы. Так или иначе, анализ показал, что для оплаты водители в основном либо используют мобильное приложение, либо отправляют SMS. Редко кто пользуется банковскими платёжными терминалами: таких оказалось всего семь человек из 51 887, которые пополняли счета.

Среди паркоматов по частоте использования выделяется тот, который расположен на Октябрьской площади.

За парковками в рабочие часы ведётся постоянный контроль с помощью фото- и видеофиксаторов, которые сравнивают номера припаркованных машин с внесёнными платежами. В случае неоплаты данные передаются в соответствующую административную комиссию. Поскольку у комиссии нет необходимости приглашать автовладельца, решение принимается без его участия и направляется уведомление о штрафе в размере 1000 руб. Некоторые водители оплачивают 50% от суммы с оглядкой на нормативный акт, который предоставляет скидку при оплате сразу. Только вот на штрафы за неоплату парковки это право не распространяется.

Конечно, бывают и технические ошибки: неправильно распознан знак, автомобиль продан, и им управляет новый владелец и пр. В этом случае автомобилист может подать жалобу в административную комиссию или в Ленинский районный суд, который уполномочен отменить решение комиссии. Её полномочия регулирует закон Пермского края об административных правонарушениях.

В то же время появились негативные, но вполне ожидаемые моменты. Водители стали оставлять свои автомобили во дворах жилых домов: их жители не позаботились заблаговременно об установке шлагбаумов, ограждений, ворот. Транспорт заполонил границы платных парковок. Стихийные стоянки появились как на частных земельных участках, так и на муниципальных. В частности, такие стоянки возникли на ул. Окулова между улицами Осинской и Попова в сторону реки Камы; на перекрёстках улиц Советской и Попова; на ул. Островского между улицами Советской и Петропавловской.

Максим Кис рассказал, что в адрес администрации поступают предложения от бизнеса. Некоторые компании желают приобрести абонементы для своих сотрудников, другие — для клиентов, а также есть обращения кафе и ресторанов с просьбой сделать зону платной парковки. Часть вопросов рассматривается, другая уже решена, а именно — персонал ресторанов оплачивает парковку клиентам с мобильного приложения.

Власти также уделяют внимание парковке для инвалидов. Согласно федеральному законодательству минимальное число мест составляет 10%. В Перми 7% жителей — инвалиды разных групп, то есть 70 тыс. человек. 1586 из них по заявлению внесены в соответствующий реестр.

Наравне с автомобилями, по законному праву оснащёнными знаком «Инвалид» и внесёнными в реестр, в городе есть машины со знаком, но их владельцы за записью в реестр не обращались. «Могут обхитрить полицию — в автомобилях, как правило, никого нет, но систему не проведёшь. Если транспортное средство не внесено в реестр инвалидов и занимает место на парковке, автовладельцу предстоит оплатить парковку и заплатить штраф», — заверил Кис.

Отметим, первая парковочная зона находится в пределах улиц Попова, Пушкина, Островского, Монастырской и Окулова. В Перми действует 2,5 тыс. парковочных мест, установлены 45 паркоматов, налажена система оплаты и поддержки пользователей.

Организацию системы проводил «Ростелеком» в рамках муниципального контракта, заключённого с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Стоимость парковки составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 8:30 до 19:30.

Согласно контракту администрации с «Ростелекомом» компания получит 160 млн руб. дохода, в случае если в течение пяти лет в городскую казну поступит 266 млн руб.

По итогам 2016 года было выписано 2404 постановления за неоплату парковки в платной зоне. Сумма каждого штрафа составляет 1000 руб. За повторное нарушение в течение года сумма штрафа вырастает до 2000 руб.