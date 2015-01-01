Дорогая льгота Введение «удобных проездных» обернулось для льготников немалыми неудобствами

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С 1 февраля этого года введение системы электронных проездных для льготников только-только по-настоящему началось: закончился переходный период, за который все перевозчики должны были оснастить автобусы считывающими устройствами (валидаторами). Появились они далеко не во всех автобусах, однако льготники — школьники, студенты и пенсионеры — уже успели оценить, что же такое эти «удобные проездные».

Распространять электронные муниципальные проездные в Перми начали с января 2017 года. Количество возможных поездок по пластиковым карточкам ограничено — 90 в месяц. Все поездки фиксируются валидаторами, чтобы перевозчики наконец-то узнали, сколько всё-таки льготников они перевозят. Но уже известно, что за январь они этих данных не получат.

Как сообщают в департаменте дорог и транспорта Перми, на начало февраля к системе были подключены 12 маршрутов городского транспорта из 80. При этом электротранспорт — трамваи и троллейбусы — на сегодня не оборудован валидаторами вовсе.

Цену подключения автобуса к системе в департаменте транспорта назвать не смогли, так как каждый перевозчик приобретает валидаторы самостоятельно; но прошлой весной, по сообщениям СМИ, подключение одной машины к системе стоило около 40 тыс. руб. Возможно, поэтому перевозчики особенно не торопятся приобретать валидаторы. А пока к системе не будет подключён весь городской транспорт, говорить об объективных данных количества поездок нельзя.

Бесплатный сыр не для всех

Казалось бы, в существующих условиях льготникам должно быть безразлично, будут ли такие данные получены, ведь для них проезд в транспорте без валидатора бесплатный. Однако это не так. Само введение системы электронных проездных довольно болезненно ударило по карманам некоторых групп горожан. Дело даже не в незначительном удорожании проездного (1 тыс. 80 руб. вместо 1 тыс. 20 руб.), а в том, что теперь получить карточку можно только при предоставлении пермской прописки. Из-за этого нововведения иногородним студентам и пенсионерам, не имеющим регистрации в Перми, льготный проезд и вовсе стал недоступен.

Как оказалось, временную прописку получить совсем непросто — общежития переполнены даже у таких вузов, как ПГНИУ, что тут говорить о колледжах с маленькими общежитиями.

Цифры таковы: во всех пермских вузах число студентов, не имеющих постоянной или временной пермской прописки, составляет около 8 тыс. человек. Например, в классическом университете всего иногородних студентов 4 тыс. 146 человек, из них временную регистрацию не смогли получить 2 тыс. 141 человек, то есть примерно половина учащихся.

Ранее начальник департамента дорог и транспорта Перми Илья Денисов говорил о возможности введения заверенных ректоратом списков, по которым иногородние студенты без временной прописки могли бы приобретать проездной. Однако председатель профкома студентов ПГНИУ Ирина Аносова заявила, что ни о каких подобных списках в университете не знают и, более того, даже не представляют, каким образом списки на несколько тысяч человек можно распространить в точках продаж.

Кто остался в выигрыше?

Конечно, нововведение и не задумывалось как выигрышное для льготников. По сути, оно стало неким компромиссом между горадминистрацией и перевозчиками, так как плата за проезд осталась на прежнем уровне. Но выиграли ли от «удобного проездного» сами перевозчики? Это тоже пока большой вопрос.

По данным департамента дорог и транспорта, за январь 2017 года было продано 25 тыс. льготных проездных, тогда как ранее среднее количество проданных проездных за месяц составляло около 40 тыс. (примерно 450 тыс. за 11 месяцев прошлого года).

И так как перевозчикам предоставляются все средства от проданных проездных, нетрудно посчитать, что от их продажи в этом году они могут получить намного меньше средств, чем в прошлом. Возрастёт ли в таком случае компенсация из бюджета города перевозчикам, тоже неизвестно. Только в прошлом году она составила порядка 220 млн руб. А ведь именно из логики сокращения расходов бюджетных денег на эти нужды исходили думцы, принимая нововведение.

Теперь данные за январь уже не могут быть учтены, а это означает, что вопрос о пересмотре лимита проездных, к которому председатель гордумы Юрий Уткин обещал вернуться в апреле, возможно, будет сдвинут как минимум на один месяц. Примерно столько же возможности купить проездной могут ждать льготники без пермской прописки.