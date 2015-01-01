Олег Хараськин: Выборы — это фабрика лидеров Научный руководитель Института муниципального менеджмента и кадровых ресурсов объясняет, почему так важна политическая конкуренция

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Региональные СМИ открыли «политический сезон», обнародовав информацию о потенциальных кандидатах на пост губернатора Пермского края, выборы которого состоятся осенью нынешнего года. Среди нескольких функционеров преимущественно из оппозиционных партий была названа и фамилия Олега Хараськина, который ещё совсем недавно возглавлял приёмную президента РФ в Пермском крае, а сегодня является научным руководителем Института муниципального менеджмента и кадровых ресурсов. Имеет ли информация об участии этого политика в губернаторской кампании под собой реальную почву, и как он вообще относится к выборным институтам? Об этом — в интервью Олега Хараськина «Новому компаньону».

— Олег Алексеевич, как вы попали в шорт-лист кандидатов? Есть ли у вас реальный интерес к такому знаковому событию в регионе, как выборы губернатора?

— Я, с одной стороны, удивился своему появлению в таком списке, поскольку о своих губернаторских амбициях никогда не заявлял. Порадовало, что я в нём человек новый хотя бы исходя из возраста. Но немного огорчило, что меня записали в оппозицию. Ведь я из системы органов власти, больше 20 лет работал на государство. Дважды избирался главой Чернушинского района, служил министром сельского хозяйства в правительстве Пермского края, трудился в аппарате главного федерального инспектора по Пермскому краю. И за всё это время не нажил в себе ничего оппозиционного.

Хотя проблемы региона и муниципалитетов знаю не понаслышке. Понимаю, что до совершенства нашей стране и нашему краю ещё далеко.

Есть и этический момент. В нашем крае многие оппозиционные движения себя давно дискредитировали, поскольку постоянно находятся в состоянии войны со всеми, работают на разрушение и не хотят видеть ничего хорошего. Это не моё амплуа. Всегда стараюсь смотреть на ситуацию объективно, со всеми плюсами и минусами. Исходя из своего опыта работы на муниципальном и региональном уровнях, вижу не только недостатки в работе органов власти и подведомственных ей учреждений, но и понимаю, как их надо исправлять.

В то же время я во многом согласен с теми журналистами и экспертами, которые сейчас обостряют тему будущих выборов губернатора. В частности, по поводу конкуренции. Она нужна Пермскому краю и его жителям. Если её не будет, то выборы опять превратятся в имитацию, когда вышедшие в тираж политики идут на выборы, чтобы «потроллить» процесс. Это дискредитирует сам институт выборов и формирует у населения устойчивое мнение, что такие выборы не нужны.

Я считаю, что так нельзя. Выборы — это серьёзное дело. А значит, они должны быть настоящими. С реальной конкуренцией, реальными кандидатами. Нужна альтернатива, а не имитация выборов.

— Вот вы говорите, что вы человек новый. Но наблюдатели помнят, что вы уже были в шорт-листах «Единой России» на выборах в краевое Законодательное собрание. И у вас был шанс получить депутатский мандат как минимум дважды. Но вы каждый раз от него отказывались, уступая эту возможность делегатам от известной нефтяной компании. Зачем? Ведь депутатский мандат — это хорошая стартовая площадка хоть для работы в правительстве, хоть в стартапе на губернаторство…

— У меня, безусловно, есть амбиции, но я человек командный, ответственный и обязательный. Принимал участие в выборах по спискам партии «Единая Россия», помогал партии получить больше голосов, чтобы она могла реально влиять на жизнь Пермского края. И даже когда я имел возможность стать депутатом, то вынужден был отказаться.

Понимаю, что на моём месте многие бы воспользовались шансом и приняли депутатский мандат, чтобы потешить своё самолюбие и попытаться дальше выстраивать карьеру. Но с моей стороны это было бы неправильно. У меня были обязательства по совместной работе, реализации планов и задач с главным федеральным инспектором Олегом Веселковым, по работе приёмной президента РФ по Пермскому краю. Это и столь важные для региона указы президента, это и реализация поручений полпреда президента в ПФО по созданию Пермского суворовского училища и Пермского кадетского корпуса.

В общем, было множество поручений, касающихся практически всех сфер жизни Пермского края, где у нас были задачи по мониторингу исполнения и по контролю. Я не мог всё это бросить и уйти. Поэтому в тот период, а это был октябрь 2015 года, в том числе и поэтому я вынужден был отказаться от депутатского мандата ради завершения этих задач. На сегодня, как вы знаете, главные из них реализованы.

— Что вы вынесли из более чем 15 лет работы на государство? Каков ваш сегодняшний, что называется, бэкграунд?

— Я начинал с Чернушки. Глава района — это работа «на земле», работа с людьми. С 2001 по 2006 год Чернушинский район занимал ведущие позиции по параметрам социально-экономического развития, при этом мы сохраняли высокие показатели доверия жителей к власти. Был открыт перинатальный центр, дом инвалидов-колясочников, единственный специализированный в ПК, успешно шла реформа здравоохранения, у нас была лучшая муниципальная программа поддержки сельского хозяйства, начали строительство нового железнодорожного вокзала, даже в те непростые годы строили жильё для молодых семей. Это только то, что навскидку. То, что я помню. Но, конечно, лучше об этом спросить жителей Чернушки.

Если говорить о периоде моей работы министром сельского хозяйства, то мы реализовывали нацпроекты по АПК. Было введено субсидирование стоимости приобретения техники, племенного скота, строительства животноводческих комплексов. Реализовывались проекты для малых и средних хозяйств и многое другое. Именно в этот период мною были приглашены в минсельхоз специалисты «с земли» — Иван Огородов, который впоследствии вырос до министра, и Владимир Юшков, который впоследствии вернулся в родное хозяйство — ООО «Агрофирма «Труд», но рассматривается сегодня на должность министра сельского хозяйства. В целом это была очень эффективная команда.

Замечу, что всё вышеперечисленное — это не столько мои заслуги, сколько заслуги моих команд. Мы занимались большими делами, много работали и вовлекали в свою работу население, активных жителей, селян. Без поддержки населения у нас бы ничего не получилось. А это принципиальный вопрос легитимности власти.

— А как вы расстались с работой в аппарате главного федерального инспектора и в приёмной президента?

— Когда в мае 2016 года Олег Веселков ушёл с поста ГФИ, то я тоже принял решение завершить работу в аппарате ГФИ и приёмной президента. Считаю, что у нового ГФИ должна быть возможность сформировать собственную команду под свои задачи. Однако по просьбе одного из заместителей полпреда ПФО и понимая, что сейчас вот так просто встать и уйти я не имею права, я принял решение остаться ещё на некоторое время. Чтобы на первоначальном этапе помочь новому ГФИ Игорю Цветкову войти в курс дела.

В сентябре прошлого года мы посчитали свою миссию выполненной, и мы с Игорем Борисовичем пожали друг другу руки. При этом у нас сохранились прекрасные рабочие отношения. Стараюсь быть полезным и сейчас, оказываю при необходимости посильную помощь в его сложнейшей работе и задачах.

— Вы сейчас трудитесь в Институте муниципального менеджмента и кадровых ресурсов. Что это за учреждение? И как оно может откликнуться на те вызовы, которые есть в Пермском крае?

— Институт муниципального менеджмента и кадровых ресурсов — это своего рода преемник Пермского института муниципального управления. Когда-то я принимал участие в его создании и некоторое время даже был там руководителем. Посовещавшись с коллегами, решили, что институт может стать хорошей стартовой площадкой для того, чтобы озвучивать своё видение развития Пермского края.

На самом деле в Прикамье, я считаю, сегодня острый дефицит свежих идей и взглядов на социально-экономическое развитие региона. Я рад, что у нас подобралась хорошая команда из экспертов в разных сферах. Есть, например, представители образования и здравоохранения, сельского хозяйства, бывшие муниципальные и госслужащие, выходцы из правоохранительных органов и так далее. Мы готовы на уровне круглых столов, консультаций вырабатывать предложения по решению тех или иных проблем, которые мешают развитию региона.

— Если исходить из специфики института, какие проблемы сегодня существуют на муниципальном уровне?

— Одна из основных проблем — это уровень подготовки муниципального менеджмента. Определённая работа в этом направлении, конечно, ведётся: есть заказы правительства Пермского края на подготовку и переподготовку муниципальных служащих. Где-то сами главы, понимая, что подчинённых надо учить, приглашают специалистов, организуют семинары. Но если сравнивать, скажем, с тем, что было ещё лет 8—10 назад, то это как небо и земля. Тогда существовала целая система подготовки руководителей муниципального уровня, и она, безусловно, давала свои плоды. Считаем, что эту систему надо воссоздавать, поскольку требования к муниципальным руководителям только растут, а уровень специалистов, не в обиду коллегам будет сказано, стоит на месте или падает.

Вторая острая проблема — запредельный уровень дотационности наших муниципалитетов. Было время, когда порядка 70% муниципалитетов, в том числе и ряд сельских территорий, были территориями-донорами. Сегодня, думаю, не ошибусь, если скажу, что 90% муниципальных образований Прикамья — это глубоко дотационные территории. Наверное, все, кроме Перми и Березников. А это значит, что сейчас муниципалитет просто «сидит на смете» — считает свои расходы, под которые ему дают трансферты из краевого бюджета. Поэтому у глав нет мотивации увеличивать налогооблагаемую базу, потому что те крохи, которые остаются в территориях, не мотивируют что-то реально предпринимать.

Следствием перехода на такое, по сути, сметное финансирование стали уменьшение инвестиционной привлекательности территорий, замедление их экономического развития и так далее.

То, о чём я сейчас говорю, конечно, понимают все главы местного самоуправления, в большинстве своём грамотные, серьёзные руководители. Понимают многие чиновники на краевом уровне. Но почему-то дальше понимания и кулуарных разговоров ничего не идёт. Возможно, дальше разговоров ничего не движется, потому что запредельная дотационность руководству края даже выгодна. Так проще править.

И отсюда третья проблема, которая стоит на пути развития местного самоуправления. Я бы назвал это открытостью местной власти.

— Что вы под этим подразумеваете?

— Прежде всего выборность и подотчётность власти населению — как представительной, так и исполнительной. Существующий порядок, по сути, скрытого назначения глав лишает территории возможности появления в них харизматичных и эффективных руководителей, способных принимать нестандартные решения, а главное — брать на себя ответственность. Ведь на сегодняшних конкурсах побеждают не самые сильные, а самые лояльные. Умение подчиняться — порой их единственное достоинство.

Когда меня спрашивают, что лучше — конкурс или прямые выборы глав, я привожу простой пример: если бы не было прямых выборов, то Пермь никогда бы не узнала такого мэра, как Юрий Трутнев, потому что на момент своего избрания он даже в первую десятку местного истеблишмента не входил. А сегодня этот политик сам является частью государства. Если бы не прямые выборы глав и депутатов, то у нас в политике не появилось бы ни Геннадия Тушнолобова, ни Игоря Шубина, ни Валерия Сухих, ни Андрея Кузяева, ни Игоря Папкова, ни Андрея Климова, ни Дмитрия Скриванова, ни Александра Кузнецова, ни Романа Кокшарова, ни многих других известных и успешных людей.

Возможно, скажу крамольную мысль, но если человек не прошёл через процедуру прямых выборов и не поработал на выборной должности, то он мало что понимает в государственном и муниципальном управлении. Потому что сначала нужно научиться работать «на земле», с людьми и для людей, а уж потом запираться в государственный офис и обкладываться бумажками.

Удивляет, что сегодня достаточно высокие государственные должности доверяются карьерным чиновникам, которые в глаза не видели того населения, которое их наняло на работу. Отсюда множество проблем — от слабой эффективности до коррупции.

— Но есть и другое мнение — что в ходе прямых выборов к власти порой приходят неподготовленные к управлению политики или популисты, которые не отдают себе отчёт, как они будут управлять территорией. Есть такие риски?

— Такие риски есть, и их отрицать нельзя. Но много ли «несистемных людей» приходило к власти в Пермском крае, к примеру, через выборы глав? Я могу вспомнить лишь две-три фамилии, не больше. Это на пару сотен адекватных, успешных и эффективных. То есть нельзя по единичным отрицательным примерам судить о том, что система не работает или она плохая. Понятно, что любые выборы — это жёсткая конкуренция, а конкуренция — штука неприятная. Но выбор делают люди и, как правило, побеждает сильнейший. Многие ведущие политики региона прошли процедуру выборов. Выборы — это фабрика лидеров, способных принимать решения и нести ответственность.

Но, помимо всего прочего, сама процедура выборов — это и мощнейшая система подготовки будущего руководителя. Поверьте, когда пройдёшь свой район вдоль и поперёк, проведёшь не одну сотню встреч с жителями — это бесценный опыт! Мне помогали тысячи людей, которые приходили на мои предвыборные встречи. Помогали чисто эмоционально. И потом в работе помнил их взгляды. И это мотивировало меня не останавливаться, чтобы оправдать их чаяния и надежды. Это чувство обязывало раньше всех вставать и позже всех уходить с работы. Заставляло круглые сутки помнить, что ты отвечаешь за жизнь и здоровье каждого жителя своего муниципалитета. По такому графику и с такими ощущениями я работал. Спал с телефоном под подушкой. Не надо отгораживаться от людей, их надо понимать. И если ты хочешь и можешь выбраться, то идти надо к людям.

— Но одно дело заявлять об участии в выборах, другое — пройти все барьеры, установленные процедурой. А это дело затратное, дорогое. К примеру, тот же муниципальный фильтр на губернаторских выборах…

— Вокруг этих будущих выборов очень много мифов, потому что губернатора мы выбирали последний раз 16 лет назад. Мало кто помнит, как это было на самом деле. Было несколько кандидатов со своими командами. Победил сильнейший. Нынче у нас есть шанс, что будет именно так, если наши элиты избавятся от мифотворчества, конспирологии и нежелания нести ответственность за выборы будущего губернатора. Ведь надо понимать, что не боги горшки обжигают. А сегодня даже вполне серьёзные люди, затаив дыхание, ждут в качестве кандидата в губернаторы какого-то мессию — божественно красивого, харизматичного, самостоятельного, с мандатом от «Единой России» и президента и с миллиардом в качестве карманных расходов. Такого кандидата нет и не будет никогда. Это утопия.

Всё гораздо прозаичнее. Не надо суперменов и новых мессий. Хотелось бы кандидатов с опытом, энергетикой и желанием сделать жизнь в Пермском крае качественно другой. Пусть будет конкуренция личностей, команд и идей. Тогда и муниципальный фильтр не станет помехой. И пусть жители Пермского края сами выберут своё будущее.