«Основы» для регионов и губернаторов Почему федеральная власть существенно меняет подходы к региональной политике

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В 1990-е годы темы регионального развития были чрезвычайно популярны среди политиков (примерно, как внешнеполитические сегодня). Тогда же за логичным для любой федерации лозунгом «Сильные регионы — сильная Россия» прятались адепты региональной суверенизации, а то и откровенные сепаратисты.

Фото: Игорь Катаев

Спустя четверть века мало кто помнит об идеях Уральской республики или о призыве Бориса Ельцина к региональным вождям брать столько суверенитета, «сколько сможете проглотить». Даже в таких местах, как Татарстан и Чечня, после первого президентского срока Владимира Путина не спорят о приоритете российской Конституции над местными законами и главенстве федерального центра власти.

Между тем, устранив опасные для единства державы центробежные тенденции, Москва в минувшее десятилетие продолжала поиск такой политики, которая позволяла бы установить оптимальное взаимодействие между центром и регионами.

Автор этих строк был непосредственным участником такого рода процессов. Так, моя докторская диссертация посвящена вопросам системного преобразования отсталых и депрессивных территорий, а её отдельные положения были учтены при процессе укрепления регионов страны, в том числе формирования Пермского края путём объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. С 2000 по 2005 год мне довелось работать депутатом Государственной думы в составе комитета по региональной политике, а теперь в палате регионов России — Совете Федерации.

Вот почему выход в свет январского (2017 год) указа президента страны «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» не мог не обратить на себя моего внимания.

Честно говоря, жаль, что этот документ в иных территориях, да и в СМИ, не вызвал должного интереса. Между тем положения «Основ политики государственного регионального развития» не менее важны для каждого властного органа в центре и на местах, чем вопросы кадрового характера. Кстати говоря, сам указ вышел в соответствии с одобренным Советом Федерации законом «О стратегическом планировании в РФ».

Названные Основы предполагают такие принципы регионального развития, как: обеспечение территориальной целостности страны и равных возможностей для реализации законных прав и свобод граждан в различных регионах; соблюдение разумного баланса между экономическим развитием и сохранением комфортной среды обитания; дифференцированный подход к господдержке территорий и обеспечение устойчивого развития регионов.

Далее в Основах акцентируется внимание на инфраструктурных факторах пространственного развития экономики и социальной сферы, в том числе разработке взаимосвязанных стратегий в разрезе отраслей, регионов, муниципалитетов. Последнее, думаю, явилось бы огромным дополнительным резервом роста в таких диверсифицированных промышленных территориях, как Пермский край.

В Основах указывается на важность совершенствования системы формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов. К слову, Совет Федерации уже предложил механизм, позволяющий субъектам Федерации более самостоятельно и гибко использовать федеральные средства, направляемые из бюджета на цели выравнивания бюджетной обеспеченности.

Проще говоря, если крупные компании работают, скажем, на пермской земле, но немалая часть их платежей в бюджет проходит вне административных границ края, то возвращаемые Прикамью деньги (в частичное погашение возникающих дисбалансов) будут распределяться не в далёких столичных кабинетах, а в самом регионе, с учётом наших конкретных особенностей и потребностей.

Упомянутые Основы примечательны ещё и тем, что предполагают введение дополнительных механизмов привлечения граждан к участию в государственном и муниципальном управлении, учёта мнения самого населения. Ровно для этого, напомню, были приняты законы, возвращающие выборность губернаторов.

В этом смысле мне как пермскому избирателю важно, не кто куда «вчера слетал» и с кем там якобы провёл «беседу», а то, кого в итоге поддержат на губернаторских выборах в сентябре 2017 года мои земляки и что будет сделано в ближайшую пятилетку для (цитирую Основы) «повышения уровня удовлетворённости населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».