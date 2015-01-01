Музыка круглые сутки На Дягилевском фестивале концерты будут заканчиваться глубокой ночью, а начинаться ещё до рассвета

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Одиннадцатый Международный Дягилевский фестиваль искусств состоится в Перми с 14 по 25 мая 2017 года. Фестиваль возвращается в своё «законное» время — вторую половину мая; ведь изначально он был приурочен к дням, когда в Париже проходили Русские сезоны Дягилева, а открывались они 18 мая. Это обстоятельство отметил на презентации программы фестиваля, которая прошла 4 февраля в Пермском театре оперы и балета, генеральный менеджер театра Марк де Мони. Он, собственно, и проводил презентацию. «Фестиваль у многих ассоциируется с цветущими яблонями Театрального сквера», — напомнил он.

Опера Cantos

Фото: Марина Дмитриева

Было заметно, что Марк де Мони чувствует себя не очень уютно в одиночестве, ведь раньше в подобных презентациях всегда принимал участие директор фестиваля Олег Левенков. Его памяти будут посвящены многие события Дягилевского фестиваля — 2017.

Если в прошлом году фестиваль начинался с премьеры, а завершался исполнением симфонии Малера, то нынче будет ровно наоборот: на открытии фестиваля 14 мая Фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит Первую симфонию Малера, а на закрытии 25 мая состоится премьерный вечер современной хореографии. Между этими двумя датами уместится множество концертов — академической, современной, этнической и даже рок-музыки, а также перформансы, выставки, нечто вроде драматического спектакля и даже массовый квест под указующий голос искусственного разума.

Первая симфония Малера, представленная «сборной командой» блестящих молодых музыкантов, костяком которой является оркестр MusicAeterna, к моменту исполнения будет хорошо «разогрета»: за три дня до этого оркестр под управлением маэстро Курентзиса исполнит её на Венецианской биеннале, а до этого, ещё в марте, — в Афинах и Брюсселе.

Театр оперы и балета, 14 мая, 19:00

Премия «Резонанс» лучшим молодым театральным и музыкальным критикам будет вручаться на фестивале в третий раз. Сразу после церемонии состоится концерт ансамбля старинной музыки Micrologus (Италия), музыканты которого исполняют средневековую музыку на средневековых инструментах в средневековых костюмах. По словам Марка де Мони, в среде аутентичного исполнительства этот ансамбль очень знаменит.

Театр оперы и балета, 15 мая, 19:00

Одно из самых необычных представлений фестиваля — спектакль Between Music датского проекта AquaSonic, подводный концерт в самом прямом смысле слова. Музыканты играют и поют, находясь под водой в аквариумах, размещённых на сцене. Артисты используют особую вокальную технику и совершенно новые инструменты, способные звучать под водой. Среди них подводный орган, или гидролофон, кристаллофон, ротакорда, ударные инструменты и скрипка. По словам Марка де Мони, «раз этот проект прошёл отбор Теодора Курентзиса, это не просто аттракцион, у него есть и художественные достоинства».

Театр-Театр, 16 и 17 мая, 19:00

The Hidden Sayings

Ещё один необычный перформанс — The Hidden Sayings — представит Центр Ежи Гротовского (Италия): творческое переосмысление взаимодействия песен южных штатов Америки, принадлежащих афроамериканской традиции, и христианских текстов, в основном переведённых с коптского языка. Психофизиологическая подготовка труппы в театре Гротовского до предела обостряет способности «превратить спектакль в акт своеобразного священнодействия». В результате зрители видят спектакль-исследование основ любого представления — действия, контакта, слова, пения, танца.

Дом Дягилева, 16 мая, 21:00

В рамках фестиваля планируется показ недавних премьер Пермского театра оперы и балета. Опера Cantos / «Песни» написана композитором Алексеем Сюмаком под впечатлением от биографии и произведений американского поэта-модерниста Эзры Паунда, который стремился создать новый эпос, единый для всего человечества. Это «опера наоборот». Главным действующим героем здесь выступает не вокалист, а музыкант-инструменталист, в данном случае — скрипач. Его сопровождают ударные и хор.

Это редкая возможность увидеть «не вполне репертуарный», как выразился Марк де Мони, камерный спектакль, рассчитанный всего на 120 зрителей.

Театр оперы и балета, 17 мая, 19:00

На этот же день запланирован драматический спектакль, который создаётся специально для фестиваля. Правда, вопреки планам, спектакль «Распад атома» будет не вполне драматическим. В нём, правда, наличествует текст — произведение Георгия Иванова, написанное в 1938 году в Париже, — поток сознания поэта, потерявшего всё, в котором нет действующих лиц и событий; но ставит спектакль не драматический режиссёр, а хореограф из Санкт-Петербурга Лилия Бурдинская. По её словам, «эта постановка — как дневник, где хореография — как почерк, а сценография и свет — как место и время, в котором сталкиваются иллюзии и реальность и где происходит распад атома».

В спектакле заняты четыре танцовщика и одна драматическая актриса.

Частная филармония «Триумф», 17 марта, 21:00

Концерт этнической музыки — одно из самых роскошных и представительных музыкальных событий фестиваля. В нём примут участие мировые звёзды World Music: обладатель премии ЮНЕСКО Алим Касимов (Азербайджан) — ханенде (певец-солист), исполняющий традиционные азербайджанские мугамы, и пандит Харипрасад Чаурасия (Индия) — фьюжн-музыкант, играющий индийские раги на бансури (индийской бамбуковой флейте). Оба музыканта имеют опыт исполнения в сопровождении камерного квартета. В Перми они будут играть с квартетом солистов оркестра MusicAeterna.

Театр оперы и балета, 18 мая, 19:00

С 19 мая начнутся «музыкальные утренники». Их будет два или три, время начала тоже уточняется, возможно, это будет 5:00. Буквально пять часов утра. «Это выдумал Теодор, кто же ещё», — сказал на презентации Марк де Мони, и публика понимающе засмеялась. Давно известно, что художественный руководитель Пермского театра оперы и балета и Дягилевского фестиваля ради музыки может не спать вообще. Ночные концерты стали уже фестивальной традицией, а в этом году фестиваль предлагает особо продвинутым зрителям, как сказал генеральный менеджер театра, «встать пораньше или не ложиться вообще» ради того, чтобы вместе с хором MusicAeterna, пианистом Антоном Батаговым и, возможно, другими музыкантами в здании Кафедрального собора приветствовать первый луч рассвета.

Пермская художественная галерея, дата и время уточняются

Вечером этого дня состоятся два концерта.

Классическая музыка будет представлена сольным концертом французского виолончелиста Брюно Коксе. «Один из героев возрождения барочной музыки в Европе», как назвал исполнителя Марк де Мони, будет играть сонаты Баха на барочной виолончели.

Органный зал Пермской филармонии, 19 мая, 18:00

Вечер пятницы по традиции будет посвящён рок-концерту. Ожидается приезд Лиз Харрис, играющей в стилях drone и ambient, из самого модного американского города Портленд (штат Орегон). Кроме того, выступят пермские музыканты, пока неизвестно, кто именно.

Спортивный комплекс им. В. Сухарева, 19 мая, 19:00

Ещё одна свежая премьера Пермского театра оперы и балета, которую можно будет увидеть на фестивале, — это камерная опера Аны Соколович «Свадьба». Без музыкального сопровождения, a cappella, выступают шесть певиц. Фабула повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин: матери, сестры, подруг и так далее. В пермской постановке режиссёр Антон Адасинский работает на стыке вербального и пластического театра. Пространство их наложения друг на друга становится пространством спектакля, в котором слово дублируется жестом, а оперные певицы соседствуют с артистками contemporary dance.

Частная филармония «Триумф», 20 мая, 19:00; 21 мая, 20:00

На поздний вечер 20 мая намечен первый из ночных концертов — Cello-gala. «Каждый год мы лежим на полу в Доме Дягилева», — так, очень точно, описал эту традицию Марк де Мони. Действительно, во время ночных концертов зрители лежат на ковре и подушках на полу в концертном зале Дома Дягилева, а три музыканта — в данном случае виолончелисты Брюно Коксе (Франция), Натали Клейн (Великобритания) и кто-то третий — играют произведения, названия которых станут известны зрителям только после окончания концерта.

Дом Дягилева, 20 мая, 22:00

Постоянным участником Дягилевского фестиваля является пианист и композитор Антон Батагов. Он выступит с импровизациями на одном из «музыкальных утренников», а также представит свой новый фортепианный цикл в сольном концерте — это будет мировая премьера.

Органный зал филармонии, 21 мая, 18:00

Традиционный фестивальный формат — вокальный вечер Liederabend. В нынешнем году это будет сольный концерт уже знакомой по прошлогоднему фестивалю Полы Муррихи (меццо-сопрано) и пианистки из Ирландии Тани Блайх.

Органный зал филармонии, 22 мая, 19:00

Поздним вечером в тот же день выступит самый, наверное, старинный участник Дягилевских фестивалей — Московский ансамбль современной музыки. В прошлом году его отсутствие в программе воспринималось как досадное недоразумение, и возвращение актуальной музыки в программу этого года можно лишь приветствовать. В программе концерта — произведения Жерара Гризе и Алексея Сюмака.

Частная филармония «Триумф», 22 мая, 22:00

Последний камерный концерт фестиваля — выступление ансамбля солистов оркестра MusicAeterna с произведениями Эрнста Донаньи и Кшиштофа Пендерецкого.

Органный концертный зал, 23 мая, 18:00

Во втором ночном концерте — Piano-gala — примут участие Алексей Любимов, Антон Батагов и Алексей Зуев. По традиции концерт пройдёт в полной темноте, зрители расположатся на полу возле рояля, а названия произведений станут известны только после окончания концерта.

Дом Дягилева, 23 мая, 22:00

Сольный концерт Алексея Любимова с произведениями Эрика Сати и Джона Кейджа — даже не вполне концерт, а что-то вроде спектакля под названием «Это (не) мечта. Волшебный фонарь на музыку Сати и Кейджа», в котором используется видео и принимает участие актриса Луиз Моати.

Частная филармония «Триумф», 24 мая, 19:00

Главным событием фестиваля будет его закрытие. Это, как сказано в пресс-релизе, «роскошный подарок для любителей танца»: три одноактных балета Игоря Стравинского, поставленные тремя ведущими российскими хореографами, «почти молодыми русскими парнями», как самоиронично назвал себя и коллег принявший участие в презентации фестиваля художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко. Владимир Варнава поставит «Петрушку», Вячеслав Самодуров — «Поцелуй феи», Алексей Мирошниченко — «Жар-птицу».

Работая с образом Петрушки, Владимир Варнава берёт в фокус две темы: противостояние творческой индивидуальности агрессивной толпе и свобода воли художника в контексте жизненного сценария. Визуальная концепция, разработанная Галей Солодовниковой, построена на приёме «театр в театре»: подмостки балаганчика вписаны в реальное пространство сцены.

Постановщик «Жар-птицы» Алексей Мирошниченко обещает провести зрителя через стили главных хореографов XXI—XX веков в обратной хронологии — из современности вернуться к Михаилу Фокину, создателю первой хореографической версии «Жар-птицы» 1910 года. Идея хрестоматии будет поддержана сценографией Альоны Пикаловой и костюмами Татьяны Ногиновой, которые основаны на «знаковых художественных символах эпох, в которые творили балетмейстеры».

Хореограф третьего балета — художественный руководитель балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров. «Поцелуй феи» — самый поздний из упомянутых балетов Стравинского (1928; новая редакция — 1950 год) и самый романтически настроенный. В основу либретто положены некоторые сюжетные мотивы сказки «Ледяная дева» Ганса Христиана Андерсена. Эпиграфом к изданию партитуры стало признание композитора: «Посвящаю этот балет памяти Петра Ильича Чайковского. Балет имеет аллегорический смысл — ведь муза Чайковского сродни этой фее. Подобно фее, муза отметила Чайковского своим поцелуем, печать которого лежит на всех творениях великого художника».

Театр оперы и балета, 25 мая, 19:00, планируются повторные показы после закрытия фестиваля

Программа фестиваля не исчерпывается театральными и концертными событиями. Как всегда, «город будет жить по-особенному», как сказала на презентации и. о. министра культуры Пермского края Галина Кокоулина. На площади перед театром снова появится шатёр, а может, и не один.

В рамках образовательной программы фестиваля продолжится начатая с большим успехом в прошлом году линия мастер-классов с крупнейшими мировыми музыкантами, приезжающими на фестиваль. В этом году, помимо пианистов, хореографов, режиссёров и дирижёров, будет открыт приём заявок для виолончелистов.

Неотъемлемая часть программы — лекции и встречи с музыкантами, учёными, искусствоведами. В центре внимания — современная музыка. В числе приглашённых лекторов — Алексей Парин, Левон Акопян, Ольга Манулкина.

Remote X

Ещё одно важное событие этого года — проект выпускников образовательной программы 2016 года, который они создали совместно с выпускниками Международной академии молодых композиторов в городе Чайковском. Ожидается, что они представят две мини-оперы, написанные и поставленные силами молодых композиторов, дирижёров и режиссёров специально для фестиваля.

В «офф-театральной» программе значится и самый загадочный проект Дягилевского фестиваля 2017 года — Remote Perm немецкой группы Rimini Protokoll.

Дважды в день в период с 15 по 24 мая 50 зрителей смогут присоединиться к проекту и совершить путешествие внутрь города, в котором прошло детство театрального новатора Сергея Дягилева. В этом спектакле нет актёров. Участники Remote Х — зрители и исполнители в одном лице. Перед стартом они получают наушники. Синтетический голос, напоминающий голос GPS-навигатора, произносит первую фразу: «Привет, меня зовут Алекс!» — и предлагает следовать его указаниям. Remote Х прокладывает новый маршрут по городу, создаёт саундтрек парков, площадок, торговых центров, церквей, кладбищ и лабиринтов улиц, а зрители-исполнители, выполняя задания «искусственного интеллекта», становятся участниками настоящего квеста.

Ожидается, что полная и уточнённая программа Дягилевского фестиваля будет опубликована в течение ближайшей недели, а билеты поступят в продажу уже в феврале.