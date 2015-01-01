Год дорожного ремонта. Версия 2.0 Помимо масштабного ремонта дорог в 2017 году обновление ждёт и пешеходные зоны

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Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич поделился с «Пятницей» планами на 2017 год по ремонту и строительству дорог, а также важнейшими задачами на ближайшую перспективу.

Фото: Виктор Михалев

Эффект успеха

За 2016 год краевая столица заметно преобразилась, в городе появились новые дорожные развязки, решились и многие накопленные проблемы, связанные с ненормативным состоянием городских дорог. Администрации Перми под руководством Перми Дмитрия Самойлова удалось сделать то, что раньше казалось фантастическим результатом, — отремонтировать более 1 млн кв. м дорожного покрытия.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:

Эти цифры сложились из-за необходимости скорейшего решения тех вопросов, которые тогда нам принесла зима. Именно такой объём ремонтных работ необходимо было выполнить. Конечно, немаловажным фактором стало участие города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги», согласно которому мы получили дополнительно 350 млн руб. А вот в 2017 году столь глобальное текущее приведение в порядок проезжей части городских улиц, скорее всего, уже не понадобится. Поэтому мы приняли решение зайти более плотно в программы ремонта городских тротуаров и придомовых территорий, благоустройства садов и скверов. Сейчас начинается этап планового ремонта дорожного покрытия с полным соблюдением всех требуемых нормативов, ситуация находится под контролем, определён и объём работ со списком объектов дорожного ремонта.Тем не менее Пермь в 2017 году вновь среди участников проекта «Безопасные и качественные дороги» и претендует на выделение очередного транша для его реализации.

«Действительно, в 2017 году мы рассчитываем получить уже порядка 500 млн руб. из федерального бюджета в рамках развития Пермской городской агломерации, которые будут потрачены на приведение городских дорог в нормативное состояние, к тем параметрам, которые требует руководство страны и которые обозначены в приоритетных задачах на ближайшую трёхлетку вплоть до 2025 года, — комментирует Анатолий Дашкевич. — При этом со стороны контролирующих органов, Федерального агентства транспорта ставятся очень жёсткие требования. Просто так никто и никогда бюджетные средства выделять не будет. Необходимо обеспечить выполнение нескольких важных показателей, таких как процент нормативного состояния дорог, комфортность и безопасность дорожного движения. В 2017 году мы должны достичь как минимум 50%-ной отметки нормативности с последующим ежегодным увеличением этого показателя в пределах 7%».

С учётом средств федерального уровня общий объём средств, который предстоит направить в нынешнем году на дорожный ремонт в Перми, — около 1 млрд руб. В эту сумму входят деньги, заложенные в рамках существующего софинансирования в городской и краевой бюджеты.

Глава города Дмитрий Самойлов уже распорядился начать конкурсные процедуры, чтобы в конце февраля приступить к заключению контрактов, а ремонт начать, как только позволят погодные условия.

Комплексный подход

В 2017 году за счёт выделяемых федеральных средств планируется отремонтировать 18 объектов городской дорожной инфраструктуры общей площадью 403 тыс. кв. м. Особое внимание будет обращаться на те моменты, которые непосредственным образом сказываются на качестве и комфорте использования дорог, включая установку дополнительного освещения и ограждений, элементов благоустройства с озеленением. Отремонтированные участки будут оснащены важными техническими элементами, влияющими на безопасность движения: светофорами, дорожными знаками и разметкой.

Анатолий Дашкевич:

В прошлом году те федеральные деньги, которые мы получили, подразумевали только фрезерование и асфальтирование дорожного покрытия. В 2017 году они подразумевают обустройство бордюрами.

В предстоящем ремонте просматривается плановый принцип. По словам Анатолия Дашкевича, если по ряду каких-либо причин на предусмотренном для ремонта объекте в прошлом году не были проведены работы, то они должны быть обязательно завершены в текущем. Яркий тому пример — ул. Пушкина, шоссе Космонавтов, ремонт которых будет завершаться в 2017 году. В другом случае, с посёлком Новые Ляды, где в прошлом году были приведены в порядок улицы, в нынешнем начнётся ремонт ведущей к нему дороги. За счёт федеральных средств будет отремонтирован участок от ул. Трактовой до городской границы.

«Из любого района Перми мы не можем выдернуть какой-то один объект, здесь вновь подходим к выполняемым работам комплексно и стараемся ремонтировать все проблемные улицы. Такие примеры можно привести по Дзержинскому, Кировскому и Свердловскому районам. Список объектов формируется таким образом, чтобы ремонтировать целые транспортные узлы, а не выхватывать локальные объекты в той или иной части города», — отмечает заместитель главы города.

Наиболее масштабным в 2017 году будет ремонт шоссе Космонавтов на протяжении от ул. Давыдова до Центрального рынка. Его общая площадь составит 113 тыс. кв. м. В Дзержинском и Свердловском районах будут приводиться в нормативное состояние сразу несколько улиц: Зои Космодемьянской, Барамзиной, Желябова, Лихвинская, Старцева и Чукотская. В Мотовилихе пройдут масштабные работы на бульваре Гагарина — участке от площади Дружбы до ул. Старцева. Пришёл черёд ремонта и ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до развязки Сосновый бор. Его общая площадь — 66,3 тыс. кв. м.

Кроме того, на средства городского бюджета будут проводиться работы на небольших инженерных сооружениях, включая мелкие мостовые переходы, которые ждёт замена температурных швов и верхнего слоя дорожного покрытия. На Коммунальном мосту и переходе через шоссе Космонавтов у рынка «Гача» будет укладываться новый асфальт. На Северной дамбе подрядные организации произведут долгожданную полную замену трамвайных путей от ул. Ленина до ул. Крупской. На период ремонта на всех объектах движение транспорта полностью закрывать не планируется.

Совместно с краевым бюджетом начнутся работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали.

Кстати, в марте—апреле этого года администрация города планирует получить проектное решение по определению перспективных створов третьего автомобильного моста через Каму. Хотя, по мнению Анатолия Дашкевича, если брать во внимание неминуемую грядущую реконструкцию Коммунального моста, «для решения большинства транспортных проблем городу необходимо иметь плюсом ещё как минимум два мостовых сооружения».

Зелёный свет пешеходу

В 2017 году большое внимание будет уделяться ремонту тротуаров улиц города. В администрации Перми решили, что после достижения весомых результатов в приведении городских дорог в нормативное состояние необходимо навести порядок и на их главной составной части, отданной в распоряжение пешеходов.

«Нельзя сказать, что у нас здесь существуют глобальные проблемы, но не подлежит сомнению то, что пришла пора приводить наши тротуары в нормальный и комфортный для горожан вид. Они не только должны быть ровными и удобными, но и должны служить в качестве элемента украшения города. Возьмите, к примеру, состояние пешеходной части Компроса — это «лоскутное одеяло», и, даже несмотря на отсутствие явных ям и выбоин, сказать, что по нему удобно передвигаться, наверное, нельзя. На центральных улицах Перми сконцентрирован большой пешеходный трафик, где мы должны обеспечить комфортное и безопасное прохождение пешеходов, доступное использование пешеходных зон всеми без исключения категориями граждан», — уверен Анатолий Дашкевич.

По мнению главного городского благоустроителя, работа по ремонту городских тротуаров — дело не одного года. Сейчас в администрации Перми составлен перечень тротуаров, которые необходимо привести в порядок в течение трёх—четырёх ближайших лет. При выборе тех или иных объектов ремонта городская власть прислушивается к мнению горожан.

В число пешеходных участков, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, попали: Комсомольский проспект — от ул. Полины Осипенко до Октябрьской площади; ул. Ленина — от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова. Кстати, на Комсомольском проспекте планируется укладывать только тротуарную плитку.

Согласно предлагаемым параметрам стандартов качества, для всех объектов ремонта создаётся проектное решение с расчётом необходимого количества урн, лавочек для отдыха, пандусов, пешеходных переходов. Для решения всех озвученных задач необходимо выделение 100—120 млн руб. ежегодно.

Обеспечить качество

При столь масштабных планах по вновь грядущему ремонту улиц нашего города на первый план выходит качество проводимых работ. «Оно у нас всегда было на первом месте. Есть СНИПы и ГОСТы, которые чётко регламентируют качество применяемых материалов и, собственно, то, что мы должны получить после ремонта. За этими вещами мы осуществляем очень строгий контроль. В нашем распоряжении есть своя аккредитованная лаборатория, где анализируется рецептура применяемого для укладки асфальта, качество исходных материалов (щебня, битума и так далее) — всё то, что нам необходимо для строительства или ремонта дорог. Ещё раз заострю внимание: качество — требование номер один. Те работы, которые выполнены с малейшим от него отклонением, ни при каких условиях не будут приняты и оплачены», — говорит Анатолий Дашкевич.

После окончания прошлогоднего масштабного дорожного ремонта в Перми прошло несколько месяцев. По словам замглавы администрации, пока никаких нареканий к выполнявшим его подрядным организациям нет. Весной будет производиться гарантийный осмотр дорог, включающий полный комплекс обследований, и если там будут выявлены какие-то недочёты, то подрядчик будет должен их устранить за счёт собственных средств.