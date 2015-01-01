1957 | В Пермь пришли центральное отопление и газ

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Огромные поленницы дров и черный, от угля, снег зимой отличали Пермь до 1957 года: тепло и горячую воду в дома обеспечивали сотни угольных котельных, но большинство жилого фонда отапливалось дровами. Дровяники до сих пор сохранились в некоторых дворах, а рассказы о том, что в войну в школу нужно было приходить со своим поленом — в семейных хрониках.

Фото: Архив Е. П. Обориной

«Пермские тепловые сети» были созданы первыми на Урале в сентябре 1957 года. Уже в следующем году заработала первая тепломагистраль по улице газеты «Звезда». Первыми домами, подключенными к центральному отоплению стали жилые дома между улицей Горького и Комсомольским проспектом.

Фото: ООО «Пермская сетевая компания»

К слову, еще в 1944 году к промышленным теплосетям от ТЭЦ-6 начали подключать отдельные дома рабочих поселков, но только с 1958 года началась системная работа работа по теплофикации города. Всего через пару лет центральное отопление пришло в половину всех многоэтажных домов Перми, расположенных, в основном, в центральных районах.

Тогда же, в конце 1950-х тепловая магистраль была проложена в Балатово от ТЭЦ-9, а вот в Кировский район тепло пришло только в 1966 году с пуском ТЭЦ-14.

В 1957 году в квартиры пермяков пришел и газ. Доподлинно известно, что газовая плита №1 была подключена по адресу ул.Луначарского, 56.