«Подними глаза свои к горным высотам…» Оркестр и хор MusicAeterna начали исполнение цикла великих ораторий

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По поводу выступлений хора MusicAeterna нередко звучит определение «ангельское пение». Включение в его репертуар произведения, в котором на самом деле поют ангелы, — абсолютно логичный шаг. В позапрошлом сезоне художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис исполнил все симфонии Бетховена, в прошлом — озадачил «концертами-энигмами». Изюминка концертной программы сезона нынешнего — исполнение великих ораторий.

Первое произведение прозвучало 28 января. Оркестр и хор MusicAeterna под управлением приглашённого дирижёра Рафаэля Пишона исполнили ораторию Феликса Мендельсона-Бартольди «Илия».

Огромное произведение переполнило театр — во всех смыслах: большой оркестр вместе с хором едва уместился на маленькой сцене, процедура выхода музыкантов заняла минут десять, а солистам и дирижёру пришлось пройти на сцену через зал, иначе не протиснулись бы между вплотную сидящими музыкантами. Продолжительность оратории тоже впечатляет — музыка звучит более двух часов, и на протяжении всего этого времени публика словно умерла: не было раздражающих неуместных аплодисментов в паузах, не светились телефоны, не прозвучал ни один рингтон.

«Илия» захватывает напряжённым симфонизмом и острым драматизмом действия. Сегодня эту ораторию назвали бы, наверное, «оперой для хора и солистов», ведь это сюжетное произведение, посвящённое отчаянным духовным исканиям. Думается, история ветхозаветного пророка, который сражался за утверждение новой религии, созвучна внутренней жизни самого Феликса Мендельсона, который был рождён иудеем, но принял крещение. Историки музыки признают, что за этим поступком стояли, отчасти, карьерные интересы музыканта, но переписка композитора свидетельствует, что он старался искренне принять новую для себя религию и её идеалы, и происходило это не без внутренней борьбы.

Музыку «Илии» можно использовать в качестве иллюстрации к понятию «симфонический романтизм». В ней присутствует упоение возможностями симфонического оркестра, пока они ещё новы; смакование каждой мелодической линии, наслаждение их сочетаниями. Для интерпретации этой музыки нужен особенный дирижёр, и именно таков француз Рафаэль Пишон. Молодой и харизматичный, он, словно Илия для веры, стал настоящей опорой для оркестра; как рулевой, провёл оркестр и хор через множество мелей, теснин и подводных камней; высветил в музыке потайное, проявил главное.

Это было исполнение, которое, думается, доставило наслаждение не только слушателям, но и музыкантам. Ведь каждый из них в этой очень точной интерпретации оказался слышным и заметным.

Там, где важен каждый звук, важно и их отсутствие. В момент, когда жрецы Ваала взывают к своему богу и не слышат ответа, Рафаэль Пишон и оркестр выдержали пронзительно долгие паузы. Оказывается, не только в современной музыке тишина может стать важной частью произведения.

Исполнитель заглавной партии французский баритон Томас Доли практически всё действие провёл на авансцене — роль у него очень большая. Невысокий худощавый брюнет, он совсем не похож на ветхозаветного пророка, однако буквально перевоплотился в Илию, выразительно передавая все нюансы его эмоционального состояния: беспощадность по отношению к противникам, уверенность в избранном пути — и вдруг моменты сомнений, усталости, жалости к себе.

Изысканный подбор голосов солистов особенно был заметен в ансамблях — дуэтах и квартетах, а также в терцете ангелов. Дуэт сопрано Натальи Кирилловой и меццо-сопрано Натальи Буклаги и фрагменты с участием приглашённого тенора Робина Тричлера вызвали острое сожаление оттого, что были слишком кратки.

Цикл великих ораторий продолжится в апреле: прозвучит «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. За дирижёрский пульт встанет Мартин Зандхофф, в прошлом руководитель знаменитого оркестра Concerto Köln, с 2015 года работающий с оркестром MusicAeterna в качестве ассистента дирижёра и куратора концертных программ.

В июне оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Для Курентзиса это не первый опыт обращения к последнему произведению Моцарта: в 2010-м запись «Реквиема» в трактовке Курентзиса вышла на лейбле Alpha.