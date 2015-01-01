Единой командой работать можем

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Накануне вместе с зампредами Правительства встретились с депутатами Госдумы. Команда от Пермского края сформировалась крепкая, далеко не каждый регион может похвастаться таким количеством своих представителей. И все они — наши земляки, долгое время работали в крае, и «отрываться» от региона не планируют.

Встреча прошла в конструктивном ключе, обсудили множество важных вопросов, в том числе административную реформу. Депутаты полностью ее поддерживают и одобряют. Решили разработать регламент взаимодействия — необходимо скоординировать нашу работу с федеральными ведомствами.

Смысл работы — в понимании приоритетности проблем территорий, в возможности продвигать их решение на всех уровнях власти. Просьбы, наказы и вопросы жителей Пермского края должны быть не просто услышаны, а приняты, отработаны и включены в те или иные программы и проекты. Прошлый год показал, что мы можем работать единой командой и достигать достойных результатов.

Уверен, обновленный кабинет министров сможет вместе с депутатами Госдумы вывести реализацию проектов на качественно новый уровень, во благо жителей края.