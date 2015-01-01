Будущее начинается сегодня Внедрение новых технологий и использование больших данных помогают бизнесу покорять новые вершины

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В середине января в Москве состоялся традиционный Гайдаровский форум — одно из крупнейших мероприятий по экономической тематике в России. В этом году форум прошёл под девизом «Россия и мир: выбор приоритетов». Одной из главных тем обсуждений стали новые вызовы, которые встают перед финансовой сферой. О том, какие трансформации идут в Сбербанке, какие новые высокотехнологичные продукты и услуги были предложены корпоративным клиентам и частным лицам в 2016 году, рассказал Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк.

Фото: Константин Долгановский

Хотя темпы роста вкладов населения снизились, а депозиты и счета компаний продолжают сокращаться, прибыль банковского сектора резко выросла (788 млрд руб. против 264 млрд руб. в 2015 году). Причём большая часть её приходится на Сбербанк. Как следует из отчёта госбанка по РСБУ, за 2016 год финансовое учреждение заработало 517 млрд руб. чистой прибыли. Окончательно итоги работы в банке обещают подвести позднее, но уже сегодня в Пермском крае можно отметить несколько важных результатов, которые повлияют на развитие региона в ближайшие годы.

Развитие реального сектора экономики, в особенности ОПК, — один из «маркеров» финансового здоровья региона. Здесь банкам есть чем гордиться. Все успешно реализованные проекты перечислить невозможно, но главные стоит назвать.

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка Сбербанка:

— Планы Западно-Уральского банка по кредитованию реального бизнеса в рамках стартовавшей во втором полугодии 2016 года программы кредитования малого и среднего предпринимательства перевыполнены более чем в три раза. В рамках этой федеральной программы банк выдал предпринимателям кредитов на 3,8 млрд руб.

Такие кредиты выдаются региональным предприятиям реального сектора экономики на развитие производства, реализацию инвестиционных проектов. Суммы колеблются от 100 млн до 1 млрд руб.

Среди клиентов, с которыми банк строит взаимоотношения по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, ООО «Инкаб» — современное высокотехнологичное предприятие, один из крупнейших производителей оптико-волоконного кабеля в России. В 2016 году клиент получил кредиты банка на пополнение оборотных средств, заключил соглашение об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на непокрытые аккредитивы с досрочным гашением и успешно пользуется такими аккредитивами. Заключено соглашение о срочных сделках на финансовых рынках, и уже реализован ряд сделок хеджирования.

Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк

В Пермском крае возобновлено сотрудничество Сбербанка по кредитованию с Пермским пороховым заводом. В частности, предоставлены три кредитные линии объёмом 650 млн руб. на финансирование гособоронзаказа, реализован зарплатный проект.

Успешно завершены проекты по переводу крупных клиентов на зарплатные карты Сбербанка с индивидуальным дизайном для «Редуктора-ПМ», Пермского порохового завода, Пермского завода «Машиностроитель».

Увеличена доля в кредитном портфеле АО «Авиадвигатель»: открыты две кредитные линии на общую сумму 2 млрд руб. на финансирование текущей деятельности.

ОАО «Новые фитинговые технологии» (город Чайковский) получило инвестиционный кредит на общую сумму 2,2 млрд руб. (общая стоимость проекта — 4,4 млрд руб.)

Речь идёт о создании с нуля современного производства по выпуску соединительных деталей трубопроводов высокого давления на территории Чайковского района Пермского края.

Сбербанк разработал новую модель кредитования малого бизнеса, основанную на анализе больших данных, в том числе о движении средств на клиентских счетах. В результате такого анализа банк формирует для клиентов готовые кредитные предложения. Бизнесмену, получившему от банка информацию о возможности получить кредит, достаточно лишь обратиться к своему клиентскому менеджеру, после чего в течение дня будет принято итоговое решение и выдан заём. Кредитные предложения формируются индивидуально для каждого конкретного клиента.

Стратегический партнёр ПАО Сбербанк — автозавод «LADA Ижевск»

«Наша новая модель кредитования делает процесс получения средств более быстрым и удобным для многих. Она решает одну из главных проблем бизнеса — проблему дефицита времени. Теперь банк сам приходит к нему с предложением кредитного продукта, индивидуальным лимитом и ставкой», — поясняет Кирилл Алтухов.

Ещё одна технологическая новинка — проект «Открытые данные». Это информационный продукт на основе технологии Big Data, содержащий агрегированные данные о финансовой активности клиентов банка. Сбербанк намерен регулярно публиковать эти данные на своём сайте для свободного использования. Проект откроет информацию о средних суммах и количестве заявок на потребительские и ипотечные кредиты, среднем размере и количестве новых депозитов, динамике зарплат и пенсий. Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы, скачивать информацию в удобном для себя формате.

Кирилл Алтухов:

— Сбербанк занимает более 40% большинства рынков финансовых услуг в зависимости от региона и продукта. Мы анализируем данные 135 млн частных и более 1,5 млн корпоративных клиентов. «Открытые данные» Сбербанка — это информация о значительной части экономических процессов, происходящих в стране. Впервые эти данные становятся доступны всем желающим.

Сбербанк поможет бизнесменам проверить своих контрагентов. Этот сервис появился в декабре прошлого года. Он позволяет оценить ключевые бизнес-метрики, получить информацию о финансовых показателях, арбитражных делах, выигранных госконтрактах, долгах компании, банкротстве. Вся информация аккумулируется из официальных источников, в числе которых Федеральная налоговая служба, Федеральная служба госстатистики, Единый государственный реестр, картотека арбитражных дел, портал госзакупок.

В банке подчёркивают: для каждого предпринимателя и каждой компании в регионе сервис может стать эффективным инструментом снижения рисков. Он также позволяет посмотреть, как выглядит тот или иной бизнес в глазах партнёров.

Ещё одна новация декабря — запуск сервиса быстрых платежей. Теперь любой платёж между клиентами в России, Белоруссии и Казахстане не будет производиться дольше 30 минут. Этот сервис доступен для любого юридического лица, являющегося клиентом Сбербанка.

Кирилл Алтухов:

— Мы находимся в начале большой трансформации. В основе изменений лежат инновации в бизнес-подходах и технологиях. Сейчас международная команда Группы Сбербанка тестирует возможность проведения платежей клиентов в режиме онлайн. Мы планируем за-

пустить этот продукт в 2017 году. Первые результаты — сокращение времени платежа с трёх часов до 30 минут — выводим на рынок уже сегодня. Это лучшая на рынке скорость проведения корпоративных платежей.

Высокие банковские технологии сегодня внедряются даже в школах. Сбербанк первым в России реализовал на базе учебных заведений подобный инновационный проект — технологию оплаты питания в школьных столовых через устройство самообслуживания. На сегодняшний день проект «Ладошки» реализован в школах Московской области, в Иваново и Чебоксарах, а также в Воронежской области и с конца декабря — в Республике Коми. В рамках проекта внедрена технология автоматизированной безналичной оплаты питания, а в качестве идентификатора используются биометрические данные учащихся и сотрудников школ. Для совершения платежа необходимо ввести сумму на терминале и просто поднести палец или ладонь к сканеру, после чего сумма автоматически списывается с лицевого счёта плательщика.

Сбербанк поддержал крупный инвестиционный проект ОАО «Новые фитинговые технологии»

Выступая на Гайдаровском форуме, президент Сбербанка Герман Греф подчеркнул: «Экономика и технологии неотделимы друг от друга. В будущем мы придём к перманентному технологическому сдвигу, что приведёт к постоянному прогрессу — не количественному, а качественному».

И действительно, инновации в финансах качественно улучшают уровень жизни в крае. Более 25 тыс. семей в Прикамье, Удмуртии и Коми улучшили своё жильё с помощью ипотеки Сбербанка в 2016 году. Количество жилищных кредитов увеличилось на 11% и достигло суммы 30,7 млрд руб.

Уже несколько лет тысячи горожан участвуют в спортивном семейном празднике «Зелёный марафон» Сбербанка. В минувшем году заложена новая традиция — экологический праздник «Зелёный день». Вместе с клиентами сотрудники Сбербанка высаживают деревья в крупных городах. В 2017 году (кстати — Год экологии) добрая традиция обязательно будет продолжена. А значит, Прикамье становится зеленее.