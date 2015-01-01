1933 | Создан Кунгурский экскаваторный завод

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Проработал он недолго — пять лет, выпустив за это время 291 экскаватор. Однако, сам факт выпуска сложных больших машин, дорогого стоит. Завод был создан не на пустом месте и не в чистом поле. Начало заводу положило Кунгурское техническое училище, открытое в 1877 году. С самого начала оно носило имя своего основателя — Алексея Губкина (1816—1883). После революции учебное заведение было преобразовано в механический техникум. Его пытались перенести в Пермь и Лысьву, но оба раза неудачно. Следующий этап — школа-завод и, наконец, в 1933 году с обучением было покончено, Уралэкскаваторстрой открыл здесь полноценный завод.

Такой экскаватор М-1ДВ выпускался в Кунгуре

Первый кунгурский экскаватор был собран в сентябре 1934 года. Он был на гусеничном ходу и имел емкость ковша 0,35 кубических метра. Как написано в воспоминаниях, «переход на выпуск новой техники сопровождался значительными трудностями». В бывшем механическом техникуме не хватало всего и большинство работ приходилось выполнять вручную, в том числе рубить листовой прокат и переносить тяжелые детали. Тем не менее, в 1934 году было выпущено четыре машины. В 1935-м уже 30, в 1936 — 62, 1937 — 72.

В 1938 году завод приступил к освоению новых моделей экскаваторов, однако, к этому времени стране срочно понадобилось оборудование для нефтяной промышленности. Завод снова реорганизовали, поменяв ему и имя на «машиностроительный». С этим названием и вошло предприятие в историю города и региона. Кунгурский машиностроительный завод в дальнейшем был хорошо известен, в том числе и на мировой арене, своими турбобурами. Расцвет предприятия пришелся на 1960-70-е годы.