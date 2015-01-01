1976 | Рекордная добыча нефти — 23,6 млн тонн

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1960-е годы стали временем расцвета нефтедобычи в Пермской области. Добыча увеличивалась каждый год, каждую пятилетку: если в 1960 году в регионе добыли 2,3 млн.тонн, то в 1965 — почти 10 млн. тонн, а в 1970 — уже 16 млн. тонн!

Фото: Архив «Лукойл-Пермь»

А по итогам 1976 года был установлен абсолютный рекорд добычи нефти в регионе — 23, 6 млн тонн.

Удивлялись таким цифрам разве что иностранцы. По воспоминаниям Бориса Коноплева, первого секретаря Пермского обкома КПСС (с 1972 по 1988 годы), председатель Госплана Германской Демократической республики сказал, что если бы они в республике добывали нефти даже вполовину объема нефтедобычи, который есть в Пермской области, то ГДР давно бы стала самой богатой страной в Европе.

Особого ликования по поводу такой добычи в Пермнефти не было, в коридорах обкома тоже. Дело в том, что плановые цифры были выше.

Писатель, много лет проработавши в нефтяной отрасли региона, Семен Ваксман пишет в своих воспоминаниях, что в те годы в Пермь приезжал Владимир Долгих, секретарь и одновременно заведующий одного из отделов ЦК КПСС. Посмотрел планы области на будущую пятилетку. В 1980 году Прикамье брало на себя обязательства добыть 28 млн. тонн нефти. «Какая-то цифра некруглая», — якобы сказал Владимир Долгих. В результате, пермяки взялись добыть 30 млн. тонн нефти, хотя, по расчетам, это было невозможно. План оформили как инициативу рабочих и специалистов объединения «Пермнефть», с них потом и строго спросили за невыполнение.