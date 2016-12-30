Между Шишкиным и Ротко В Пермской государственной художественной галерее открылась первая за два года большая выставка пермских художников

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Академия наступает. По крайней мере, на четырёх главных выставочных площадках Перми можно в эти дни увидеть картины Татьяны Нечеухиной, Максима Каёткина, Александра Грекова и других преподавателей и выпускников Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества (УФРАЖВиЗ). Но лишь выставка «Братья по-разному» в художественной галерее показывает пермскую живописную школу именно как школу, давая повод для обсуждения её характерных черт, эстетики и мировоззрения.

Мария Колыванова. «Диалог с Мерилин

Фото: Константин Долгановский

Идею экспозиции, задуманной и воплощённой лидерами «академиков» — заведующей кафедрой живописи УФРАЖВиЗ Татьяной Нечеухиной и преподавателем академии Максимом Нурулиным, прекрасно выражает её остроумное название. «Братья по-разному» — это две живописные кафедры, по-разному трактующие и воплощающие традиции реалистического изобразительного искусства. Правда, работы «нечеухинской» кафедры в экспозиции доминируют, но это не произвол экспозиционера, а отражение реальности: на этой кафедре просто больше студентов, чем на кафедре Евгения Широкова в Пермском государственном институте культуры, да и работает пребывающая в цветущем возрасте Нечеухина активнее, чем престарелый коллега.

Тема выставки дала художникам редкую возможность рассказать о себе, а не об объектах, изображённых на картинах. Неудивительно поэтому, что первый зал выставки посвящён автопортретам. Каждый из них — не просто «живописное селфи», но некая программа. Неслучайно, думается, суровый, почти монохромный автопортрет Максима Титова назван «Лицо русского реализма», правда, с совершенно очевидной самоиронией.

В экспозиции первого зала Нечеухина с Нурулиным позволили себе единственное отступление от излюбленной живописной техники и соорудили инсталляцию «Уставший художник». «Художник» лежит головой по направлению к картине Нечеухиной «Мастерская», словно в последнем броске к мольберту. Не дополз — свалился от усталости. Со стен зала на него смотрят — и обмениваются ироничными взглядами — Максим Нурулин, Константин Николаев, Артём Кутергин и другие участники проекта.

Фото: Константин Долгановский

Второй зал — полная противоположность первому. На первый взгляд кажется, что всё живое здесь уходит; более того, живой природе здесь не место — место лишь металлу и бетону. Однако при более внимательном знакомстве обнаруживается, что человек здесь присутствует, и присутствует активно — это сам художник, его интенсивные эмоции. Именно они превращают ржавые локомотивы Максима Каёткина в личности и дают эффект незримого присутствия в пустых окнах железобетонных сооружений Марии Колывановой и урбанистических интерьерах Александра Грекова.

Максим Каёткин, бывший директор УФРАЖВиЗ, — главный идеолог пермской живописной школы, точнее, её пейзажного направления. Каждая серия его полотен поражает: его реализм настолько скуп на подробности и аккуратен с цветом, что кажется, будто художник двигался от традиций Ивана Шишкина с его стремлением передать на полотне каждую деталь реальности к ультраминимализму Марка Ротко, но на полдороги остановился. И не без причины.

«Возможности реалистической живописи далеко не исчерпаны, — считает художник. — Я не мыслю себя вне натуры, но на неё можно смотреть по-разному в рамках реалистического метода». По словам Каёткина, его интерес к старой технике продиктован увлечением конструктивизмом и русским авангардом. «После прививки импрессионизма реализм стал рыхлым, лишённым внутренней архитектоники, — считает он. — Мне захотелось внутреннего напряжения, организованности. Благодаря вниманию к крупным объектам пейзаж приобретает структуру».

Фото: Константин Долгановский

При этом Каёткин вовсе не считает свой минимализм суровым. По его мнению, он «сентиментален донельзя». Не случайно одна из самых известных его работ, живописующая трогательные взаимоотношения портовых кранов, называется «Пермская лирическая».

Его ученик Александр Греков, пожалуй, не стал бы отказываться от эпитета «суровый», во всяком случае по отношению к картинам, представленным в экспозиции. Все они монохромны, в серо-чёрной реальности особенно пронзителен белый свет. Мощная серия 2012—2013 годов посвящена истории политических репрессий, но и работа «Зиккурат», где просто человек в просто жёстком и холодном пространстве некоей комнаты, не менее мрачна и тревожна.

Принципы пермской живописной школы, заявленные во втором зале, особенно ярко и эстетично представлены в небольшом зале №3, где собраны полотна Максима Титова и Марии Колывановой. Дощато-бревенчатые ритмы Титова образуют контрапункт с клетчатыми мотивами железобетонных пятиэтажек Колывановой, и эта тихая повседневность — деревенская у Максима и городская у Марии — одухотворяется иконописной округлостью картин Титова «Троица», «Серебро из Млёво», «Царские врата» с их удивительной игрой света. Луч из окна, падающий на лишённые ликов иконописные оклады, — словно прикосновение Духа святого.

Фото: Константин Долгановский

В четвёртом зале в живописном пространстве вновь появляется человек — в работах Константина Николаева, Константина Суслова и Татьяны Нечеухиной. Николаев, самый, наверное, фантазийный из пермских реалистов, представил часть своей цирковой серии с уставшими силачами и клоунами. Она столь своеобразна, что непросто определить не только школу, но и жанр. Максим Нурулин, один из экспозиционеров, считает, что в работах Николаева присутствует «гротеск в минорных тонах». «Николаев привлекает шелковистой глубиной, его полотна втягивают в себя», — говорит о работах коллеги художник.

Три портрета Константина Суслова — ещё одна особенная страница выставки, о которой опять-таки очень хорошо сказал Нурулин: «Суслов в моём понимании — классика, пропитанная концентрированной внутренней культурой автора. В его работах нет скрытых смыслов, но безупречная тональность, ощущение воздуха, присутствие света придают особое обаяние героям. Суслов выхватывает в человеке что-то очень тёплое».

Расположенные напротив работы Нечеухиной играют на контрасте: если у Суслова — скромные лица простых людей и сдержанно-пастельная гамма, то у Нечеухиной цветовая гамма интенсивная, броская. Художница подобрала для выставки четыре работы, акцентирующие красный, и все они посвящены любимой нечеухинской теме — сильной, яркой личности, будь это человек или «Красный волк». Здесь же — лирические пейзажи Елены Постновой, ученицы Широкова, и сразу видно, что школа всё же другая. Если брать шкалу от Шишкина до Ротко, то Постнова несколько ближе к её началу, чем «академики».

Фото: Константин Долгановский

Последние два зала отданы молодёжи — ученикам Нечеухиной. В работах Юлии Пермяковой видно воспринятое у учителя стремление к изображению масштабной личности, богатой человеческой фактуры. На выставке показаны большие женские портреты: «Земля», «Берберские женщины», «Кукловоды».

Работы Евгении Наймушиной принадлежат к редкому жанру сюжетного портрета — за каждой её работой стоит человеческая история. «Весна» — портрет пожилого деревенского жителя, воспитавшего цыплёнка, который полюбил хозяина, как собака. По словам художницы, герой картины садится на лавочку, курица пристраивается рядом, и он, поглаживая её, спрашивает: «Ну что, милая, никто тебя там, в курятнике, не забижает?»

Герой картины «Витя», деревенский пастух, — из той же породы шукшинских чудиков: в его кепке, забытой на полке в открытой настежь комнате, свила гнездо ласточка.

Завершается выставка лиричными деревенскими пейзажами супруга Наймушиной Артёма Кутергина, у которого акрил нежен, как акварель.

Работами идеолога выставки Максима Нурулина «прослоена» вся экспозиция: его экспериментальные пейзажи, почти монохромные, но не чёрно-белые, — волнующий образ зыбкой, трудноуловимой реальности.

Выставкой «Братья по-разному» Пермская художественная галерея открывает год своего 95-летия, проходящий под девизом «За пять шагов до столетия». «Столетие хотелось бы отметить уже в новом здании», — сказала на вернисаже директор музея Юлия Тавризян. Остаётся надеяться, что эти слова достигли ушей Галины Кокоулиной, которая именно на этот вернисаж совершила свой первый выход в качестве краевого министра культуры.