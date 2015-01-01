Новогодний подарок столице В Москве уже больше месяца работает шоу-рум пермского салона эксклюзивных штор Итель Дизайн

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В середине декабря в Москве уже царит предновогодняя суета. Предпраздничные толпы штурмуют магазины в поисках подарков, а рестораны — в стремлении успеть заказать столик на новогоднюю ночь. И всё же более полусотни представителей московского бомонда нашли время, чтобы 14 декабря 2016 года посетить открытие нового шоу-рума в Центре дизайна ArtPlay. Пермский салон эксклюзивных штор Итель Дизайн представил здесь свою первую площадку за пределами Перми.

К этому моменту хозяйка салона Василиса Суятина шла не один год. На собственном опыте она убедилась: для того чтобы достойно представить свои разработки в столице, нужны не связи, деньги и напор, а оригинальные дизайнерские решения. Москвичей не заманить тем, что они могут найти в десятках других бутиков, студий и шоу-румов. Нет! Новое предложение должно быть по-настоящему новым — значит, уникальным.

Уникально здесь всё, в том числе и церемония открытия. Даже символическая ленточка, которую торжественно разрезала коллега Василисы Суятиной — владелица Модного дома шарфа Люжена Павлова, была не красной, а белой, кружевной, инкрустированной жемчугом.

Необычен был и состав гостей. Вместе с многочисленными профессионалами — архитекторами, дизайнерами, модельерами — и просто заинтересованными москвичами открытие салона почтила своим присутствием китайская хохлатая собачка с русским именем Мультик в сопровождении своей хозяйки — очаровательной и хрупкой Стеллы Лисс, владелицы одного из самых известных питомников китайских хохлатых собачек.

Помещение, оформленное Василисой Суятиной и её дизайнерами, выглядит по-домашнему уютным и в то же время празднично нарядным. Здесь можно долго рассматривать интерьерный текстиль — главную «фишку» Итель Дизайн; обсуждать, как подобраны цвета и фактуры, плоскости и объёмы, основные изделия и аксессуары. Конечно, главная позиция шоу-рума — это шторы. Но это не просто шторы: в исполнении мастеров Итель Дизайн они становятся основой эстетической организации пространства, в которое органично входят покрывала, подушки, скатерти и многое другое.

Всё здесь эксклюзивное. Нигде больше не найти в столице живопись, графику, авторских кукол и керамику художницы Татьяны Скоробогатовой. Её яркие, добрые и весёлые декоративные тарелки, выполненные в оригинальной технике масляной росписи по керамике, не только украсят домашний интерьер, но и создадут хорошее настроение.

И, конечно, нигде больше не купить женскую одежду no size из коллекции Василисы Суятиной «Весна 2017». Эта одежда — редкостное сочетание внешней простоты и конструктивной продуманности. Платья, блузы, туники «адаптируются» под любую фигуру не потому, что они «безразмерно» мешковатые, а благодаря особенностям конструкции, когда платье «подгоняется» под размеры хозяйки с помощью хитрой системы кулисок и перетяжек. Внешне и при носке платья все эти приспособления незаметны, а эффект потрясающий! Одно и то же платье идеально садится и на пышную, и на очень стройную барышню.

Одежда сшита из благородного светлого льна и создаёт ощущение чистоты, летней свежести, вызывает мысли о дворянских гнёздах, о чае с вареньем на просторной веранде сельского поместья, о камерных музыкальных вечерах…

Неудивительно, что писательница Мария Арбатова, поэт Владимир Вишневский, актриса Любовь Руденко, чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова, диктор Анна Шатилова, ведущий передачи «Званый ужин» Александр Ковалёв, поэт-песенник Любовь Воропаева и другие гости события, которое очень хочется назвать вернисажем, словно открытие художественной выставки, провели в шоу-руме немало времени, и ни один не ушёл без сертификата. Сертификаты приобретали, чтобы чуть позже, когда уляжется предпраздничная суета, спокойно, не торопясь подобрать оформление для собственного интерьера.

Едва прошли новогодние каникулы, как заколесил по Москве и её окрестностям шторомобиль — настоящая дизайнерская мастерская на колёсах. В нём есть всё для проектирования интерьерного текстиля: каталоги тканей, приборы для измерения — рулетки и дальномеры, стремянки, запас карнизов, а самое главное — добрые и умные профессионалы. С этого момента забота о красоте квартиры или загородного дома ложится на их плечи.

Удивительно, но выезд чудесного шторомобиля в пределах Москвы — совершенно бесплатный.

Шторы и другие текстильные изделия, заказанные через шторомобиль, изготавливаются под тщательным контролем технологов и закройщиков Итель Дизайн в Перми, а затем доставляются в Москву.

Шоу-рум работает каждый день, и каждый день люди приобретают в нём интересные аксессуары и сертификаты на оформление интерьера. Приятным сюрпризом для Василисы Суятиной и её дизайнеров стало то, что на московскую площадку приходят старые клиенты, знакомые по Перми. Кто-то переехал в Москву, кто-то занимается интерьером взрослых детей… И, конечно, обращаются в Итель Дизайн, ведь здесь сохранены пожизненные скидки и преференции постоянных клиентов в том же размере, что и в пермском салоне.

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