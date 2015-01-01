Сохранить интеллигенцию на селе

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В конце прошлой недели побывал в Кишертском и Суксунском районах. Программа была более чем насыщенной: встреча с молодежью, открытие социальных объектов, выставка молодежных проектов по сельскохозяйственной робототехнике.

Проекты по робототехнике произвели особое впечатление. Идеи у ребят замечательные, взять хотя бы Агробота. Его придумали двое обычных мальчишек из Добрянского района. Представляя свой проект, они подчеркнули, что в условиях антироссийских санкций их робот значительно облегчит труд селян, при этом не надо будет закупать импортную технику. Настоящие изобретатели! А ведь им всего по 8-9 лет! И живут они в сельской глубинке. Отметил для себя, что сейчас разница между сельскими и городскими детьми практически исчезла, они такие же смышленые, продвинутые, талантливые. На обоих праздниках по случаю открытия детских садов, и в Усть-Кишерти, и в Брехово, выступали просто звёздочки!

В Кишерти помимо садика открылся и спортивный зал, после ремонта. Я помню, как весной прошлого года в этом здании временно размещали людей, пострадавших от паводка. Оно было неприглядным и неуютным. Сейчас его просто не узнать, настолько здание преобразилось. Здесь для детей и скалолазание, и лечебная физкультура, и баскетбол, и даже каратэ. Не каждый городской спортзал имеет такие возможности.

Поэтому считаю важным программу по строительству детских и спортивных объектов в сельских территориях продолжать. В Суксунском районе планируем построить детский садик и спортивный комплекс в селе Тис. И в глубинке у ребят должны быть все возможности для всестороннего развития.

Развитие социальной инфраструктуры — это важно для создания комфортной жизни в малых городах и селах, чтобы интеллектуальная и продвинутая молодежь оставалась на своей малой родине, продолжала здесь жить, развиваться, растить детей.

Именно эти вопросы волнуют сегодня молодых людей, живущих на селе. Мы обсудили их на встрече с молодежью. Поддержке специалистов в муниципалитетах необходимо уделять особое внимание, чтобы не допустить вымывания интеллигенции из села, чтобы сохранить образовательный, интеллектуальный потенциал. Поэтому сегодня мы предлагаем молодежи целый комплекс мер поддержки: «Молодая семья», «Земский доктор», «Сельский учитель». Уверен, с точки зрения дальнейших планов комплексного развития края это даст огромный синергетический эффект. Пусть эта отдача будет не завтра, пусть через несколько лет, но это будет колоссальный результат.