«Протону-М» припаяли новые сроки Скандальная ситуация с «неликвидным» припоем ракет-носителей «Протон-М» не скажется на финансировании пермского «Протона-ПМ»

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На минувшей неделе была обнародована информация о том, что при производстве двигателя второй ступени «Протона-М» использовался некачественный припой. Интересно, что в ходе декабрьских испытаний 2016 года у ракетостроителей не было замечаний к функционированию двигателей. Однако уже в январе корпорация «Роскосмос» посчитала необходимым сообщить, что «детальный анализ выявил применение в производстве (двигателя — ред.) припоя, не соответствующего конструкторской документации». Посетив на днях «провинившийся» Воронежский механический завод (ВМЗ), вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что пуски «Протона-М» будут возобновлены через 3,5 месяца, а виновные в подмене технологии будут «жёстко наказаны».

Несмотря на относительную удалённость ситуации от Перми, отстраниться от неё полностью оказалось невозможным — слишком многое связывает ракетостроительные предприятия отрасли, входящие в одну кооперацию. О близких взаимосвязях говорит хотя бы то, что проверить деятельность ВМЗ поручено предприятию «Энергомаш», управляющему в данный момент как воронежским конструкторским бюро «КБХА», так и пермским предприятием «Протон-ПМ». И, как известно, возглавляет «Энергомаш» бывший директор пермского «Протона-ПМ» Игорь Арбузов.

В ситуации с «неликвидным припоем», несмотря на широкое обсуждение в федеральной прессе, многое остаётся неясным. Так, например, изначально СМИ сообщили о том, что в припое драгоценные металлы были заменены на менее дорогостоящие и менее жаростойкие.

Официальное же сообщение Роскосмоса содержит прямо противоположную информацию.

Проверить деятельность Воронежского механического завода поручено предприятию «Энергомаш», которое возглавляет бывший директор пермского «Протона-ПМ» Игорь Арбузов

Фото: Сергей Копышко

Вот информационное письмо, направленное «Новому компаньону» госкорпорацией и предоставленное также во все заинтересованные СМИ:

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Однако детальный анализ выявил применение в производстве припоя, несоответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применён другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла. Так как выявлено несоответствие изделия конструкторской документации, то было принято решение о проверке двигателей. В настоящее время специалисты госкорпорации «Роскосмос», ВМЗ и НПО «Энергомаш» занимаются определением количества двигателей, в которых также использован данный припой. По итогам проверки и в случае выявления несоответствия будет принято решение о замене двигателей. Говорить о количестве двигателей, которые могут попасть под отзыв, преждевременно».

Таким образом, по официальной информации выходит, вопреки заявлениям «влиятельных представителей космической отрасли», что кто-то (с непонятной целью) увеличил стоимость производства ступени, использовав в припое по своей воле драгметаллы, которые конструкторской документацией не были предусмотрены. Но, в таком случае, с этой информацией странно сочетаются данные о том, что на Воронежском мехзаводе была обнаружена недостача 300 г припоя с драгметаллами (как сообщает воронежский «Коммерсант», обстоятельства этого происшествия устанавливаются сотрудниками МВД и ФСБ), а также заявления о разгильдяйстве и нарушении технологии, прозвучавшие из уст вице-премьера по итогам посещения ВМЗ.

Почему вдруг компания «Роскосмос» решила проверять то, что раньше не проверялось? На эту тему корпорация также дала дипломатичный ответ: причина, как оказалось, в проведении системной реформы отрасли.



«В рамках системной реформы ракетно-космической отрасли Роскосмос ведёт и тотальную проверку качества производимой продукции. В частности, серьёзно усилен контроль за чистотой всех систем и помещений на Байконуре. Благодаря использованию новых стендов и систем специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями. Ведутся дополнительные испытания, этим и объясняются и возможные задержки пусков РН «Протон». Главное — не торопиться и убедиться ещё раз в полной надёжности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится», — сообщает отдел коммуникаций ГК «Роскосмос».

Из всего потока разнородной информации по этой щекотливой теме очевидно одно: задержка пусков ракеты-носителя неминуема. Скажется ли это на работе пермского предприятия, входящего в кооперацию по производству « Протона-М »?

Как сообщили на официальный запрос «Нового компаньона» в корпорации «Роскосмос», «ВМЗ производит двигатели второй и третьей ступени для ракеты-носителя «Протон-М». Предприятие «Протон-ПМ» выпускает двигатели для первой ступени ракеты. Таким образом, оно не связано с ситуацией, которая сложилась на ВМЗ».

В ответ на вопрос, какое же время может занять изучение ситуации и на сколько могут задержаться пуски «Протона-М», и возможно ли, что задержка составит около года, в госкорпорации ответили: «Изучение ситуации займёт какое-то время, но не год».

Как заявил официальный представитель ГК «Роскосмос» Игорь Буренков, изучение ситуации займёт несколько недель.

Один из знакомых с ситуацией источников «Нового компаньона» предположил, что задержка пусков «Протона-М» может повлечь за собой изменения в графике финансирования предприятий, задействованных в процессе производства ракет. «Нет пусков — не будет и финансирования», — высказался эксперт. В продолжение этой мысли можно предположить, что в случае серьёзных потерь, понесённых «Роскосмосом» из-за замены деталей и изменения графиков пусков финансирование всех предприятий, входящих в госкорпорацию может быть сокращено уже просто потому, что придётся урезать все денежные потоки корпорации.

В департаменте коммуникаций ГК «Роскосмос» этот вопрос прокомментировали так: «Оценивать финансовые потери госкорпорации и предприятий, входящих в контур ГК, преждевременно».

В то же время, эксперт, близкий к правительству Пермского края и имеющий отношение к промышленной отрасли, заявил: «Ни на чём это не скажется. Мы получаем деньги не за пуски, а за продажу двигателей. Существует годовой план, и мы выпускаем согласно плану».

Профессор Владимир Аликин, некогда участвовавший в создании корабля-ракетоплана транспортной космической системы «Буран», тоже уверен, что на финансировании и деятельности пермского «Протона-ПМ» эта скандальная ситуация вряд ли скажется.

В одном опрошенные нами эксперты едины: в голос они заявляют, что в ракетостроительной отрасли существует многократная госприёмка, оценивающая качество деталей. И очень странно, что через многочисленные ОТК «просочились» такие вот «несоответствия».

На вопрос о том, как вообще могла сложиться подобная ситуация при многочисленных проверках, Владимир Аликин заявляет: «Есть такой разгонный блок «Бриз» (может использоваться в том числе и с ракетами-носителями «Протон-М» — ред.), так его делали вообще в гаражах. Было по этому поводу три скандала. Слово, которое объясняет происходящее, одно — коррупция. Нереально, чтобы при тройной, четверной проверке было иначе. Кто-то сэкономил, нужные металлы продал. Думаю, что разборка будет жёсткая — вплоть до уголовного дела. Сколько времени понадобится на замену некачественных припоев зависит от того, какой была длина швов. Думаю, что заменят всё в этом году. Пуски не ждут. Ведь заключены договоры, в том числе и международные».

России вообще не очень везёт с запуском ракет-носителей. Так, в декабре того же 2016 года СМИ уже сообщали о том, что запуск ракеты «Протон» придётся перенести на вторую половину января 2017 года из-за того, что в двигателе ракеты был обнаружен... мусор. По этому поводу на мехзавод ВМЗ была направлена ревизионная комиссия, было принято решение заменить сам двигатель и провести дефектацию изделия.

28 января вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил ВМЗ. Как заявил вице-премьер, ВМЗ будет оказана поддержка для техвооружения. Стало известно также число двигателей с «дефектом», которые придется заменить — их всего три.

Последняя инфомация, связанная с судьбой ВМЗ, была озвучена воронежскими СМИ. Как сообщает местный «Коммерсант», ВМЗ перейдёт под управление АО «НПО «Энергомаш», которое возглавляет Игорь Арбузов, и в которое уже входит пермское ПАО «Протон-ПМ» и воронежское АО «КБХА». Эта новость является логичным продолжением того, что именно «Энергомашу» было поручено проводить проверку на воронежском предприятии.

Впрочем, о том, что ВМЗ войдет в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, которой руководит «Энергомаш», Игорь Арбузов говорил в интервью «Новому компаньону» ещё в декабре 2016 года. «Создание интегрированной структуры ракетного двигателестроения позволит оптимизировать разработку и производство ракетных двигателей, создать общие базы конструкторских решений, новых технологий и изобретений, а также объединить ресурсы и компетенции для выхода на новые рынки», — пояснял Игорь Арбузов.

По поводу важности сбоя графиков пусков «Протона-М» аналитики отрасли отмечают: за последние 10 лет тройка космических держав поменялась и на ведущие позиции реактивными темпами выходит Китай. В Поднебесной сейчас разрабатывается новая линейка ракет-носителей «Великий поход», аналогов российских ракет «Ангара» и «Протон». Первый запуск «Великого похода» уже состоялся. Аналитики считают, что если Китай осуществит свои планы, то к 2020 году он сможет запускать до 30 ракет в год. В то же время, с запусками российского «Протона» есть определенные проблемы. «Начиная с 2010 года на «Протонах» стабильно происходило по одной аварии в год, лишь 2016 год стал «условно-счастливым исключением», — сообщают аналитические интернет-ресурсы. В сентябре 2016 года глава Роскосмоса Комаров сообщил, что заключены контракты на 10 пусков «Протона» в 2018-2019 годах. На этом фоне очередные «нюансы», вызывающие задержку пусков ракет-носителей, выглядят особенно досадно.