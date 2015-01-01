Пять лет из жизни Ксюши Киселёвой Счастливое завершение истории болезни девочки, которой помогали всем Пермским краем

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пять лет назад в пермском аэропорту Большое Савино приземлился самолёт, в котором сидела самая известная в Пермском крае девятилетняя девочка. Ксюша Киселёва вернулась домой после полугода лечения в Германии от редкой формы рака крови. На тот момент с ней был знаком примерно каждый третий житель региона, ведь в помощи Ксюше приняли участие около миллиона прикамцев, собрав для спасения её жизни более 300 тыс. евро. Но даже тогда вряд ли кто-то из них мог представить, к какому чуду всё это приведёт!

Ксюша Кисилёва

Фото: Юлия Шумская

Пятилетняя выживаемость — такой показатель есть в онкологии. Позже пяти лет рак возвращается крайне редко, поэтому лишь спустя это время пациент считается излеченным и снимается с наблюдения. Однако у Ксюши Киселёвой осенью 2010 года был обнаружен такой вид рака крови, с которым раньше в Пермском крае не выживал ни один ребёнок.

«На основании статистических данных риск проявления болезни после пятилетнего периода снижается кардинально и идёт на проценты, — поясняет лечащий врач Ксюши Киселёвой Марина Мушинская. — Это эквивалентно выздоровлению, хотя из-за тяжести заболеваний такого понятия в онкологии нет вообще. И тем удивительнее история Ксюши. За всё время моей работы в Пермском крае было всего двое детей с похожей формой рака крови. Оба они, к сожалению, погибли».

Ксюша Киселёва стала единственным выжившим ребёнком с таким диагнозом в истории Прикамья благодаря помощи миллиона пермяков. Единственным шансом на её спасение была трансплантация костного мозга стоимостью более 300 тыс. евро, которую согласились провести в Университетской клинике им. Генриха Гейне (Дюссельдорф, Германия).

Подобных сумм на лечение одного ребёнка в Пермском крае не собирали никогда.

Ксюша с мамой Екатериной

Фото: Юлия Шумская

В рамках затеи «Дедморозим» в 2011 году были проведены десятки акций в поддержку девочки. Среди них — четыре благотворительные ярмарки и четыре концерта, прошедшие в разных городах Пермского края, детский фотопроект, марш воздушных шариков и даже визит певицы Валерии к девочке, который обратил внимание множества людей на её болезнь.

Для неё бесплатно работали автомойки города, перечисляя всю выручку на оплату лечения. Только специальные благотворительные пакеты, продававшиеся в одной из торговых сетей Перми, приобрели около 500 тыс. горожан.

Пожалуй, с истории Ксюши началась и массовая школьная благотворительность в нашем крае. Пример подал родной класс девочки, собравший средства для её выздоровления, за ним последовала целая волна подобных акций в десятках школ региона.

Благодаря всем этим событиям лечение Ксюши было оплачено, и в октябре 2011 года, после нескольких месяцев подготовительного лечения, ей была проведена трансплантация костного мозга. Полностью подходящего донора для девочки не нашлось во всём мире. Им стала мама Ксюши — Екатерина Киселёва, хотя она была не полностью совместима с дочкой, в связи с чем потребовалось технологически намного более сложное лечение.

Тем не менее по его итогам анализ костного мозга дважды подтвердил, что клетки и ген, вызывающие рак, у девочки не обнаружены. И зимой 2011 года она уже вернулась в Пермь.

«Немцы также особенно подчёркивали высокое качество работы своих пермских коллег из детского онкогематологического центра, — рассказывает бабушка Ксюши Валентина Ширинкина. — Они считают, что местные врачи очень профессиональны и сделали всё от них зависящее. Так что успех лечения — во многом результат и их труда».

Напоследок врачи из Дюссельдорфа сделали ещё одну невероятную вещь. Все профессора и доктора, консультировавшие Ксюшу, узнав её историю, отказались от своих гонораров. Сэкономленные средства позволили оплатить все последующие контрольные обследования девочки в Германии.

Ксюша и команда благотворительного фонда «Дедморозим»

Фото: Юлия Шумская

Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дедморозим»:

— Вернувшись домой, Ксюша успела за полгода нагнать пропущенную учёбу и 1 сентября пойти в школу со своим родным классом. «После каждого контрольного обследования её здоровья мы только и делали, что стучали по дереву. И вот спустя пять лет впервые можем выдохнуть: фух, Ксюша здорова!

Не было бы её, может, не стало бы и «Дедморозим». Потому что эта затея существует благодаря тем же сотням тысяч пермяков, которые помогали Ксюше. За эти годы мы вместе с ними научились спасать жизни сотни детей в год, возвращать будущее сиротам-инвалидам, сохранять младенцев в семьях. А донором костного мозга сейчас может стать каждый пермяк — бесплатно и в нескольких шагах от дома или работы. И уже на 2017 год мы договорились с губернатором о начале реконструкции детского онкоцентра Перми — того самого, где лечили девочку, чтобы превратить его в лучшее региональное онкогематологическое отделение России. Не справься Ксюша со своей болезнью, всего этого могло не быть.

Прошёл пятилетний период выживаемости — и, взгляните на фото, девятилетняя девочка превратилась в очаровательно застенчивую девушку. Это, безусловно, главное чудо, которое можно не только увидеть своими глазами, но даже обнять или поцеловать в щёчку. И оно произошло благодаря огромному числу жителей Пермского края. Настолько огромному, что, если вы оглянетесь вокруг, очень вероятно, что рядом с вами окажется тот, кто его совершил.

Источник — газета «Пятница»