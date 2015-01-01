Желание опережать Постановление о признании Чусового ТОСЭР может быть подписано в начале февраля

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26 декабря команда Чусового презентовала проект развития территории комиссии федерального конкурса моногородов, претендующих на статус территории опережающего социально-экономического развития. По итогам конкурса проект Чусового был признан лучшим.

Фото: Игорь Катаев

Как сообщила «Новому компаньону» заместитель директора МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» Дина Симбирцева, команда Чусового получила по итогам конкурса проектов наивысший результат — 46 баллов.

«Ещё одной команде с аналогичным результатом вручили Гран-при конкурса. Наш проект был признан лучшим. Это значит, что команда защитилась хорошо и постановление правительства о признании Чусового ТОСЭР скоро выйдет. Вопрос уже решён. Мы ожидаем, что это произойдёт в первой декаде февраля», — рассказывает Дина Симбирцева.

Всего в 2016 году участниками федеральной обучающей программы стали 66 команд моногородов, претендующих на статус ТОСЭР.

Как уже сообщал «Новый компаньон», команда Чусового в течение ноября—декабря 2016 года проходила обучение в Москве в рамках конкурса проектов ТОСЭР. По итогам обучения команда представила свой проект развития территории, усовершенствованный согласно требованиям московских экспертов. В Москве пять представителей территории (в том числе замруководителя Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края Павел Носков, глава Чусовского района Сергей Белов, руководители чусовских предприятий) получали новые знания. В Чусовом тем временем ещё порядка 10 человек работали над новым проектом программы, в котором уже применены результаты обучения (это были представители чусовского бизнес-инкубатора и администрации Чусовского района).

После победы Чусового в конкурсе проектов моногородов аттестационной комиссией было принято решение о представлении его 13 января на Гайдаровском форуме.

«Говорят, проект понравился и Игорю Шувалову (первый вице-премьер правительства РФ, — ред.)», — рассказывает Дина Симбирцева.

В программе развития территории, представленной чусовлянами, в частности, был проект «Пять шагов благоустройства», оговорены планы развития туризма и спорта, в том числе упомянут спортивный фестиваль «Смотрины на Красной горке». Среди инвесторов в проекте фигурируют резиденты бизнес-инкубатора ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» (предприятие, ориентированное на заказы «Газпрома») и ООО «Золотой лес» (деревообрабатывающая компания, учреждённая китайским инвестором).

Как пояснили «Новому компаньону» в бизнес-инкубаторе, сейчас ООО «Золотой лес» уже завезло на площадку производственное оборудование. Однако пока не решён вопрос о подключении инфраструктуры. «Для подведения инфраструктуры необходима проектно-сметная документация, а она будет готовиться уже в рамках проекта ТОСЭР», — говорит Дина Симбирцева.

По словам представителей бизнес-инкубатора, в программе не фигурирует градообразующее предприятие «Чусовской металлургический завод», поскольку условием ТОСЭР является то, что в моногороде будут активно развиваться направления, не завязанные с предприятием, от которого у него существует «монозависимость».

Как сообщалось ранее, в рамках проекта развития ТОР в Чусовом до 2026 года будет запущено производство изделий из древесно-полимерного композита с объёмом инвестиций 167 млн руб., создана молочная ферма на 1200 голов скота и современное метизное производство. Вложения в эти проекты составят порядка 1 млрд руб.

В течение первых четырёх лет налог на добычу полезных ископаемых на территории составит 0%, налог на прибыль для инвесторов составит не более 5% в течение первых пяти лет, но не менее 10% в течение следующих пяти лет. Возможно также освобождение от налога на имущество и налога на землю.

В пределах районов ТОР будут действовать особые подразделения исполнительных и прочих госорганов, повысится общий уровень администрирования района.