К аквапарку детскими шагами Представители «водного» бизнеса высказали своё мнение об особенностях строительства аквапарка в Перми

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Два года назад пермские власти заявляли, что уже спустя два года в Перми может появиться аквапарк. Пока этого не произошло. Однако «детскими шагами» Пермь, кажется, подходит к строительству долгожданного объекта.

Для многих пермяков традицией стало вывозить своих чад в аквапарки Казани или Екатеринбурга. В целом в России уже существует около 25 крытых аквапарков, что говорит о прибыльности этого вида бизнеса. Разговоры о необходимости строительства аквапарка в Перми ведутся уже многие годы. Но есть ли в этом необходимость и будет ли этот проект рентабельным? Где должен находиться аквапарк для того, чтобы он мог использоваться не только жителями города, но и приезжими? Будет ли оправданным строительство аквапарка на ул. Щербакова — в, мягко говоря, сомнительном с точки зрения транспортной доступности месте?

В Перми, по информации спортивных интернет-ресурсов, действует около 25 бассейнов различного уровня, включая полудетские «плескальни» размером «3 на 6 метров» в различных спортивных клубах, бассейны в «аква-банных» центрах, спортивных комплексах и прочих спортивно-увеселительных заведениях. Определённое количество бассейнов, предоставляющих коммерческие услуги, существует также в школах и детских садах города. Однако бассейнов с длиной дорожки 50 м в Перми всего два — «Олимпия» и «БМ».

На наш вопрос, не имеет ли смысла в географически растянутой Перми вместо одного большого аквапарка на окраине построить несколько мини-аквапарков в разных районах города, директор бассейна «БМ» Елена Семёнова ответила: «Бассейнов в городе не хватает, а вот аквапарка достаточно будет одного». Идею строительства аквапарка в Перми Елена Семёнова поддерживает. «Смущает лишь его удалённость», — отмечает эксперт.

По поводу удалённости можно привести интересный пример. Семь лет назад открылся аквацентр на территории курорта «Усть-Качка». Это бассейн с элементами аквапарка — одной витой горкой и душем-«грибком». Однако этих нехитрых приспособлений вполне достаточно для того, чтобы аквацентр пользовался популярностью. Как сообщили нам по телефону центра, в день его посещает порядка 500 человек. Едут в курортный аквацентр и из самого посёлка Усть-Качка, и из ближайших деревень, дачных посёлков и даже из Перми — дорога посетителей не смущает, поскольку, видимо, устраивает уровень сервиса и спектр предлагаемых услуг. В аквацентре «Усть-Качка», к сожалению, не ответили на вопрос о том, насколько этот проект рентабелен и увеличил ли он выручку курорта, но можно предположить, что ответ был бы положительным.

Можно назвать с десяток причин, по которым идея строительства аквапарка в Перми имеет право на существование. Одна из них — уникальная рентабельность этого бизнеса. По оценкам бизнес-экспертов, рентабельность аквапарков составляет 50—80%, тогда как рентабельность многих отраслей промышленности, например металлургической, колеблется в районе 2%.

Как отмечается на интернет-площадках, посвящённых франчайзингу, наиболее выгодный вариант размещения аквапарка — при гостинице, чтобы в случае приезда иногородних посетителей им было где разместиться. То есть в идеале необходимо строить ещё и гостиничный комплекс.

Играет ли на самом деле роль удалённость аквапарка от центра города?

Как сообщили нам в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо», он находится в удалении от центра, на объездной дороге. Однако администрация аквапарка уверена, что важна близость не столько центра города, сколько федеральных трасс. В «Лимпопо» считают, что расположение Екатеринбурга изначально выгоднее, чем расположение Перми. «Пермь севернее Екатеринбурга, Екатеринбург находится на пересечении многих дорог — 200 км до Челябинска, 300 км до Тюмени, порядка 300 км до Перми», — заявил представитель «Лимпопо» по телефону. По его мнению, для того чтобы пермский аквапарк был рентабелен и составил конкуренцию аквапаркам в других городах, в частности в Екатеринбурге, он должен предложить какую-то «фишку», уникальную услугу. «Нужна изюминка, которая привлечёт иногородних. Строить для одного города, даже миллионника, невыгодно», — заявляет представитель потенциального конкурента.

Получить информацию о приблизительной посещаемости аквапарков удалось из отзывов посетителей. На одном из форумов при обсуждении казанского аквапарка посетительница призналась, что, несмотря на то что они пришли в аквапарк ближе к вечеру, им посоветовали прийти через час, поскольку «сейчас в парке одновременно находится 2000 человек». Очевидно, проблемой уже действующих аквапарков является не отсутствие, а излишнее количество клиентов, поскольку во всех без исключения чатах, посвящённых российским аквапаркам, посетители «вопиют», что «людей слишком много».

Одним из «подводных камней» этого бизнеса является аварийность и, что особенно страшно, детский травматизм. В екатеринбургском аквапарке представитель администрации при ответе на вопрос о том, каким образом они решают эту проблему, рассказал: «Аквапарк — это априори высокотравматичный вид отдыха. Как решаем? Каждая авария анализируется, проводится служебная проверка, собираются видеоматериалы. Комиссионно вырабатывается решение. Всё зависит от финансового вопроса — некоторые проблемы сразу устраняются, на ликвидацию других нужна неделя, тогда аквапарк на неделю закрывается». В любом случае аварийность — не та проблема, которая останавливает инвесторов.

Что же их настораживает? Во-первых, огромные первоначальные вложения в этот комплекс. Как заявлялось в ходе первоначальных обсуждений пермского аквапарка, стоимость реализации проекта составит порядка 6 млрд руб. Понятно, что такой масштаб инвестиций потянет не каждая компания. Во-вторых, очевидно, смущает расположение предложенной площадки. Напомним, в конечном итоге под строительство аквапарка была согласована и одобрена на публичных слушаниях площадка на ул. Александра Щербакова, 102 в Орджоникидзевском районе.

Как стало известно в конце прошлого года, ЗАО «Корос-Аква» готовит инвестиционное предложение пермским властям о строительстве аквапарка по этому адресу. Стоимость строительства за многие годы обсуждения, видимо, «спустилась» к реальности и теперь уже «составит не менее 2 млрд руб.».

О нижегородском инвесторе — ЗАО «Корос-Аква» — известно, в частности, то, что скоростью строительства аквапарка в Нижнем Новгороде его жители были не слишком довольны.

Так, в 2015 году местные СМИ язвительно сообщали: «Пока по площадке для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде дело не сдвигается с мёртвой точки, инвестор — ЗАО «Корос-Аква» — ведёт переговоры о строительстве аналогичного объекта с Пермью».