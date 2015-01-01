Акцент — на малые территории

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В выходные принял участие в работе XVI съезда партии «Единая Россия». Пермский край выглядел достойно: наши делегаты выступили основными спикерами на дискуссионных площадках и поделились положительным опытом на круглых столах «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство» и «Аграрная сверхдержава». Поэтому неслучайно, что в состав Генерального совета партии вошли двое пермяков: секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Уинского района Сергей Бычин и депутат краевого парламента Валерий Трапезников.

По моему мнению, за прошедшую пятилетку партия стала настоящим институтом системного решения проблем, возникающих на самых разных уровнях. Мы получаем десятки тысяч обращений жителей, и большей частью — жителей малых городов, которых интересует, какие шаги примет партия власти по развитию их территорий. И по итогам съезда стало понятно, что сегодня «Единая Россия», в том числе и на федеральном уровне, сместила акценты на малые территории. Подтверждение тому — утвержденные на съезде новые инициативы: «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», а также «Театры малых городов». Реализация этих проектов должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля.

Сейчас роль губернаторов — выполнять эти задачи «на земле». И у нас в крае в этом направлении уже создан задел, комплексный подход к развитию территорий мы уже внедряем. Задачи, поставленные на съезде партии, будем продолжать решать не с чистого листа.